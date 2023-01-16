Рятувальники ліквідували пожежу у приміщенні Червоного Хреста у Херсоні

Будівля, в якій було приміщення Червоного Хреста, спалахнула внаслідок обстрілу міста 15 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

"15 січня вдень на номер служби 101 м. Херсон надійшло повідомлення про загорання багатоквартирного житлового будинку в одному з мікрорайонів міста. Пожежа виникла внаслідок ворожого обстрілу. Зайнялось приміщення Червоного Хреста на першому поверсі та балкони житлових квартир", - йдеться в повідомленні.

Пожежу вдалось ліквідувати на площі 80 кв.м. До гасіння залучалось 5 одиниць техніки та 23 рятувальники. Загиблих та травмованих не виявлено.

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