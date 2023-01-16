Німеччина починає переміщення систем Patriot до Польщі

Німецький Бундесвер розпочинає передислокацію систем протиповітряної оборони Patriot до Польщі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Перші військовослужбовці мають виїхати з Бад Зюльце (земля Мекленбург-Передня Померанія) на своїх машинах вже цього понеділка.

Найближчими днями до Польщі передислокують і самі системи озброєння.

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Загалом три системи Patriot мають забезпечити охорону критичної інфраструктури німецького союзника по НАТО поблизу кордону з Україною.

Нагадаємо, рішення про надання Польщі трьох систем Patriot разом із військовими, які керують системою, було ухвалене Німеччиною після подій у селі Пшеводув у листопаді 2022 року. Унаслідок ракетного обстрілу України з боку Росії на територію Польщі впали елементи ракети, що призвело до загибелі двох людей.

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У січні 2023 року стало відомо, що Німеччина слідом за Сполученими Штатами поставить Україні додаткову батарею системи протиракетної оборони Patriot.