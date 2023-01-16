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336 дітей в Україні вважаються зниклими безвісти

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти,дитина

В Україні наразі вважаються зниклими безвісти 336 дітей.

Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Офісу омбудсмена, передає Цензор.НЕТ.

"Інформація за даними державного порталу розшуку дітей "Діти війни" станом на 16 січня 2023 року: 336 – зниклі, 9 016 – знайдені", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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К сожалению, скорее всего их русня насилует. Часть водят в бункер к путину.
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16.01.2023 11:33 Відповісти
 
 