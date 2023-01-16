336 дітей в Україні вважаються зниклими безвісти

В Україні наразі вважаються зниклими безвісти 336 дітей.

Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Офісу омбудсмена, передає Цензор.НЕТ.

"Інформація за даними державного порталу розшуку дітей "Діти війни" станом на 16 січня 2023 року: 336 – зниклі, 9 016 – знайдені", - йдеться у повідомленні.

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