Жителі російського Іжевська - проти спорудження заводу зі збирання "шахедів"

Мешканці Іжевська в російській Удмуртії зареєстрували петицію проти переобладнання ТЦ на околиці міста на завод зі збирання військових безпілотників.

Петицію опубліковано на сайті Change.org, повідомляє Цензор.НЕТ.

Автор петиції Олег Житніков пише, що місцева влада має намір переробити ТРЦ "Італмас" (власник - нібито Олександр Захаров, головний конструктор Zala Aero, доньки концерну "Калашников") у підприємство ВПК. Ще влітку 2022 року стало відомо, що ТРЦ хочуть перевести "на військові рейки", й до кінця січня орендарі нібито мають звільнити приміщення.

Читайте: Франція закликала ООН розслідувати постачання Іраном безпілотників до Росії

"Это фактически наклеивает на жилые районы Ижевска большую мишень, которую видно даже из космоса. <...> Он дает координаты для террористов, диверсантов и вредителей", - твердить автор петиції й пропонує "человека, который на весь мир рассказывает, где будет секретный завод", "увезти быстро и надолго, как в советское время".

Ініціатор протестної кампанії пише, що "то, что здесь происходит, - либо жадность, либо диверсия против России, ее народа и его безопасности".

Також читайте: "Укроборонпром" провів випробування у повітрі першого українського ударного безпілотника на 1000 км

Від Іжевська до найближчої вільної від окупантів території України - близько 1300 км.

На момент публікації новини петицію підписали майже 2500 людей.