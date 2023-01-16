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Жителі російського Іжевська - проти спорудження заводу зі збирання "шахедів"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

іжевськ

Мешканці Іжевська в російській Удмуртії зареєстрували петицію проти переобладнання ТЦ на околиці міста на завод зі збирання військових безпілотників.

Петицію опубліковано на сайті Change.org, повідомляє Цензор.НЕТ.

Автор петиції Олег Житніков пише, що місцева влада має намір переробити ТРЦ "Італмас" (власник - нібито Олександр Захаров, головний конструктор Zala Aero, доньки концерну "Калашников") у підприємство ВПК. Ще влітку 2022 року стало відомо, що ТРЦ хочуть перевести "на військові рейки", й до кінця січня орендарі нібито мають звільнити приміщення.

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"Это фактически наклеивает на жилые районы Ижевска большую мишень, которую видно даже из космоса. <...> Он дает координаты для террористов, диверсантов и вредителей", - твердить автор петиції й пропонує "человека, который на весь мир рассказывает, где будет секретный завод", "увезти быстро и надолго, как в советское время".

Ініціатор протестної кампанії пише, що "то, что здесь происходит, - либо жадность, либо диверсия против России, ее народа и его безопасности".

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Від Іжевська до найближчої вільної від окупантів території України - близько 1300 км.

На момент публікації новини петицію підписали майже 2500 людей.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+19
кацапня починає про щось догадуватись... страх за власні шкури - все таки дієвий засіб.
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16.01.2023 14:26
+15
Мало боїтесь кацапи, треба більше ....
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16.01.2023 14:28
+9
Зараз тих, хто підписав петицію - на фронт, і козломорді язики в дупи сховають.
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16.01.2023 14:29
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кацапня починає про щось догадуватись... страх за власні шкури - все таки дієвий засіб.
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16.01.2023 14:26 Відповісти
Так. І ми мали б його посилювати запускаючи наші ракети по кацапським населеним пунктам. Хоч туди куди дістанемо наявними засобами.
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16.01.2023 14:38 Відповісти
тільки петиція на <change.org> це маячня, вони скоріше <change.org> заборонять, ніж будівництво зупинять
і взагалі такі петиції в рашці - це зрада батьківщини
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16.01.2023 16:30 Відповісти
Мало боїтесь кацапи, треба більше ....
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16.01.2023 14:28 Відповісти
Зараз тих, хто підписав петицію - на фронт, і козломорді язики в дупи сховають.
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16.01.2023 14:29 Відповісти
Scyit kacap'e !
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16.01.2023 14:30 Відповісти
А хто і када на рабсєє спрашивал мнєніє у кацапскіх рабов...
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16.01.2023 14:30 Відповісти
Щуру удмуртів не шкода...
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16.01.2023 14:31 Відповісти
они против прилета ХАЙМЕРСОВ
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16.01.2023 14:32 Відповісти
російська удмуртія і російські удмурти )))
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16.01.2023 14:33 Відповісти
Хто їх слухатиме? Хіба рабам давали можливість щось вирішувати? Навпаки усіх підписантів на фронт відправлять
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16.01.2023 14:35 Відповісти
по уборке "шахедов"это МЫ
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16.01.2023 14:41 Відповісти
Законная военная цель
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16.01.2023 14:43 Відповісти
Вобще то на засрашкє кацабидлоту ніхто ніколи не запитує. Сказав сцарь будувати значить будувати.
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16.01.2023 14:43 Відповісти
Это как вы, холопы, челобитную царю подаете? На колени, псы смердящие, лобызать туфли на каблуках пистона из питерской подворотни.
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16.01.2023 14:43 Відповісти
Не туда челобитную шлют. Писать нужно нам, а наши военные позаботятся, чтобы этот завод не заработал.
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16.01.2023 14:43 Відповісти
В задницу могут засунуть свою петицию! Кто там собирается на её внимание обращать! Цензор единственный кто уделил внимание этой петиции!
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16.01.2023 14:46 Відповісти
"Численность населения в городе Ижевск на 2023 год составляет 628 117 человек." Тобто 0,25% проти. Це все що потрібно знати про Іжевськ.
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16.01.2023 14:53 Відповісти
А хто їх буде запитувати тих жителів Іжевська? Побудують і будуть иам вони працювати в три зміни, радіючи, що нарешті знищать "нацистів", не підозрюючи, що реально самі і є нацисти.
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16.01.2023 14:59 Відповісти
Им не в Кремль надо писать а сообщить координаты ВСУ и исчезнуть на пару дней. И вобще пришло время восстановить свободу Удмуртии.
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16.01.2023 15:02 Відповісти
Буде прилітати по Іжевську і без лінії шахідів
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16.01.2023 16:24 Відповісти
Удмуртам і Калашнікова доволі. Стабільне Градообразующее предприятие.
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16.01.2023 16:32 Відповісти
Вокруг врєдітєлі, ізмєннікі і мадагаскарскіє дівєрсанти!
37 рік - здрастє!!!
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16.01.2023 16:37 Відповісти
Ну , Іжевськ сам по собі ласа мішень для нас , а як що ще й іранські безпілотники , то буде першочергова мішень для наших котиків .
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16.01.2023 18:58 Відповісти
Уборка "Шахедов" - это ПВО Украины!
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17.01.2023 12:54 Відповісти
 
 