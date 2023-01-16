Жители российского Ижевска - против сооружения завода по уборке "шахедов"

Жители Ижевска в российской Удмуртии зарегистрировали петицию против переоборудования ТЦ на окраине города на завод по уборке военных беспилотников.

Петиция опубликована на сайте Change.org, сообщает Цензор.НЕТ.

Автор петиции Олег Житников пишет, что местные власти намерены переработать ТРЦ "Италмас" (владелец – якобы Александр Захаров, главный конструктор Zala Aero, дочери концерна "Калашников") в предприятие ВПК. Еще летом 2022 года стало известно, что ТРЦ хотят перевести "на военные рельсы" и до конца января арендаторы якобы должны освободить помещение.

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"Это фактически наклеивает на жилые районы Ижевска большую мишень, которую видно даже из космоса. <...> Он дает координаты для террористов, диверсантов и вредителей", - утверждает автор петиции и просит "человека, который на весь мир рассказывает, где будет секретный завод", "увезти быстро и надолго, как в советское время".

Инициатор протестной кампании пишет, что "то, что здесь происходит - либо жадность, либо диверсия против России, ее народа и его безопасности".

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От Ижевска до ближайшей свободной от оккупантов территории Украины – около 1300 км.

К моменту публикации новости петицию подписали почти 2500 человек.