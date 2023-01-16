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Жители российского Ижевска - против сооружения завода по уборке "шахедов"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

іжевськ

Жители Ижевска в российской Удмуртии зарегистрировали петицию против переоборудования ТЦ на окраине города на завод по уборке военных беспилотников.

Петиция опубликована на сайте Change.org, сообщает Цензор.НЕТ.

Автор петиции Олег Житников пишет, что местные власти намерены переработать ТРЦ "Италмас" (владелец – якобы Александр Захаров, главный конструктор Zala Aero, дочери концерна "Калашников") в предприятие ВПК. Еще летом 2022 года стало известно, что ТРЦ хотят перевести "на военные рельсы" и до конца января арендаторы якобы должны освободить помещение.

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"Это фактически наклеивает на жилые районы Ижевска большую мишень, которую видно даже из космоса. <...> Он дает координаты для террористов, диверсантов и вредителей", - утверждает автор петиции  и просит "человека, который на весь мир рассказывает, где будет секретный завод", "увезти быстро и надолго, как в советское время".

Инициатор протестной кампании пишет, что "то, что здесь происходит - либо жадность, либо диверсия против России, ее народа и его безопасности".

Читайте: Из-за невозможности экспорта в РФ приостановил работу крупнейший свинцовый завод "Фрегат"

От Ижевска до ближайшей свободной от оккупантов территории Украины – около 1300 км.

К моменту публикации новости петицию подписали почти 2500 человек.
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Топ комментарии
+19
кацапня починає про щось догадуватись... страх за власні шкури - все таки дієвий засіб.
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16.01.2023 14:26
+15
Мало боїтесь кацапи, треба більше ....
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16.01.2023 14:28
+9
Зараз тих, хто підписав петицію - на фронт, і козломорді язики в дупи сховають.
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16.01.2023 14:29
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кацапня починає про щось догадуватись... страх за власні шкури - все таки дієвий засіб.
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16.01.2023 14:26 Ответить
Так. І ми мали б його посилювати запускаючи наші ракети по кацапським населеним пунктам. Хоч туди куди дістанемо наявними засобами.
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16.01.2023 14:38 Ответить
тільки петиція на <change.org> це маячня, вони скоріше <change.org> заборонять, ніж будівництво зупинять
і взагалі такі петиції в рашці - це зрада батьківщини
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16.01.2023 16:30 Ответить
Мало боїтесь кацапи, треба більше ....
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16.01.2023 14:28 Ответить
Зараз тих, хто підписав петицію - на фронт, і козломорді язики в дупи сховають.
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16.01.2023 14:29 Ответить
Scyit kacap'e !
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16.01.2023 14:30 Ответить
А хто і када на рабсєє спрашивал мнєніє у кацапскіх рабов...
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16.01.2023 14:30 Ответить
Щуру удмуртів не шкода...
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16.01.2023 14:31 Ответить
они против прилета ХАЙМЕРСОВ
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16.01.2023 14:32 Ответить
російська удмуртія і російські удмурти )))
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16.01.2023 14:33 Ответить
Хто їх слухатиме? Хіба рабам давали можливість щось вирішувати? Навпаки усіх підписантів на фронт відправлять
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16.01.2023 14:35 Ответить
по уборке "шахедов"это МЫ
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16.01.2023 14:41 Ответить
Законная военная цель
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16.01.2023 14:43 Ответить
Вобще то на засрашкє кацабидлоту ніхто ніколи не запитує. Сказав сцарь будувати значить будувати.
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16.01.2023 14:43 Ответить
Это как вы, холопы, челобитную царю подаете? На колени, псы смердящие, лобызать туфли на каблуках пистона из питерской подворотни.
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16.01.2023 14:43 Ответить
Не туда челобитную шлют. Писать нужно нам, а наши военные позаботятся, чтобы этот завод не заработал.
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16.01.2023 14:43 Ответить
В задницу могут засунуть свою петицию! Кто там собирается на её внимание обращать! Цензор единственный кто уделил внимание этой петиции!
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16.01.2023 14:46 Ответить
"Численность населения в городе Ижевск на 2023 год составляет 628 117 человек." Тобто 0,25% проти. Це все що потрібно знати про Іжевськ.
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16.01.2023 14:53 Ответить
А хто їх буде запитувати тих жителів Іжевська? Побудують і будуть иам вони працювати в три зміни, радіючи, що нарешті знищать "нацистів", не підозрюючи, що реально самі і є нацисти.
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16.01.2023 14:59 Ответить
Им не в Кремль надо писать а сообщить координаты ВСУ и исчезнуть на пару дней. И вобще пришло время восстановить свободу Удмуртии.
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16.01.2023 15:02 Ответить
Буде прилітати по Іжевську і без лінії шахідів
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16.01.2023 16:24 Ответить
Удмуртам і Калашнікова доволі. Стабільне Градообразующее предприятие.
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16.01.2023 16:32 Ответить
Вокруг врєдітєлі, ізмєннікі і мадагаскарскіє дівєрсанти!
37 рік - здрастє!!!
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16.01.2023 16:37 Ответить
Ну , Іжевськ сам по собі ласа мішень для нас , а як що ще й іранські безпілотники , то буде першочергова мішень для наших котиків .
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16.01.2023 18:58 Ответить
Уборка "Шахедов" - это ПВО Украины!
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17.01.2023 12:54 Ответить
 
 