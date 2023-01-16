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У Херсоні знову лунають вибухи

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,херсонщина,острови

16 січня у Херсоні знову лунають вибухи. Сьогодні це вже третє повідомлення про вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні вчергове чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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Все "по плану" - спочатку так кошмарили незагарбаний Миколаїв, зараз кошмарять звільнені Херсон, Харків, неокуповані Дніпро та Запоріжжя!
Держава-терорист, держава-шакал, яка намагається загризти слабшого!
Нажаль, ми самі дали до того привід.
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16.01.2023 15:13 Відповісти
Тут писали сьогодні, що до Маріюполя свіже мнясо завезли, то ж по їх місцях скупчень теж здійснюється вогонь ракетами, чи не так? І у Маріюполі лунають вибухи одночасно з херсонськими, правда ж?

З району Вугледара до Маріюполя 75 км по прямій. Далекобійности має вистачити.
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16.01.2023 15:17 Відповісти
єрмак заборонив "провокувати", ну ви ж розумієте?..
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16.01.2023 15:25 Відповісти
До батарей, які обстрілюють Херсон, ще ближче.
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16.01.2023 16:16 Відповісти
 
 