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У Херсоні знову лунають вибухи
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16 січня у Херсоні знову лунають вибухи. Сьогодні це вже третє повідомлення про вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"У Херсоні вчергове чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.
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Держава-терорист, держава-шакал, яка намагається загризти слабшого!
Нажаль, ми самі дали до того привід.
З району Вугледара до Маріюполя 75 км по прямій. Далекобійности має вистачити.