16 січня у Херсоні знову лунають вибухи. Сьогодні це вже третє повідомлення про вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні вчергове чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.

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