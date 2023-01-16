16 января в Херсоне снова раздаются взрывы. Сегодня это уже третье сообщение о взрывах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне".

"В Херсоне в очередной раз слышны взрывы", - говорится в сообщении.

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