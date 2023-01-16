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В Херсоне снова раздаются взрывы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон,херсонщина,острови

16 января в Херсоне снова раздаются взрывы. Сегодня это уже третье сообщение о взрывах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне".

"В Херсоне в очередной раз слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия обстрела Центра реабилитации детей с инвалидностью в Херсоне. ФОТОрепортаж
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Все "по плану" - спочатку так кошмарили незагарбаний Миколаїв, зараз кошмарять звільнені Херсон, Харків, неокуповані Дніпро та Запоріжжя!
Держава-терорист, держава-шакал, яка намагається загризти слабшого!
Нажаль, ми самі дали до того привід.
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16.01.2023 15:13 Ответить
Тут писали сьогодні, що до Маріюполя свіже мнясо завезли, то ж по їх місцях скупчень теж здійснюється вогонь ракетами, чи не так? І у Маріюполі лунають вибухи одночасно з херсонськими, правда ж?

З району Вугледара до Маріюполя 75 км по прямій. Далекобійности має вистачити.
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16.01.2023 15:17 Ответить
єрмак заборонив "провокувати", ну ви ж розумієте?..
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16.01.2023 15:25 Ответить
До батарей, які обстрілюють Херсон, ще ближче.
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16.01.2023 16:16 Ответить
 
 