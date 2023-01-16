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В Херсоне снова раздаются взрывы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
16 января в Херсоне снова раздаются взрывы. Сегодня это уже третье сообщение о взрывах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне".
"В Херсоне в очередной раз слышны взрывы", - говорится в сообщении.
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Держава-терорист, держава-шакал, яка намагається загризти слабшого!
Нажаль, ми самі дали до того привід.
З району Вугледара до Маріюполя 75 км по прямій. Далекобійности має вистачити.