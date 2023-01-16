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Путін попирає ногами основи міжнародного права, - Бербок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бербок

Президент РФ Володимир Путін має бути притягнутий до відповідальності за скоєне в Україні.

Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок перед візитом до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, вона також підкреслила важливість міжнародного права на тлі російської агресивної війни проти України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Касетні бомби по мирних жителях, тортурні камери в темних підземеллях, тисячоразові викрадення українських дітей, протиправна і люта лють Росії в Україні та жорстокість війни не можна виправдати нічим", - заявила Бербок у підході до журналістів.

Міністерка зазначила, що агресія Росії проти України - це війна проти міжнародного права.

"Президент РФ Володимир Путін попирає ногами найелементарніші основи міжнародного права, які об'єднують усі народи", - сказала глава МЗС ФРН.

За її словами, в Гаазі вона має намір з усією ясністю продемонструвати, що "міжнародне право міцне, і зміцнення його особливо зараз - це справа, що стосується всіх нас". У Гаазі глава МЗС ФРН відвідає Міжнародний кримінальний суд і виступить із програмною промовою в Гаазькій академії міжнародного права. Потім вона зустрінеться з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте і міністром закордонних справ цієї країни Вопке Хукстрою.

Також читайте: Бербок прибула до Гааги, щоб обговорити способи притягнення Путіна до відповідальності за війну проти України

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
Бо ви йому це дозволяєте.
******** не можна погрозить пальчиком. ******* розуміє виключно *******.
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16.01.2023 15:40
+18
Анналені Бербок-це відбувається саме тому,що міжнародне право дозволяє цьому мерзенному вбивці себе попирати...
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16.01.2023 15:36
+14
Генсеку ООН розкажи, бо він не в курсі
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16.01.2023 15:41
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16.01.2023 15:36 Відповісти
Анналені Бербок-це відбувається саме тому,що міжнародне право дозволяє цьому мерзенному вбивці себе попирати...
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16.01.2023 15:36 Відповісти
оце новина))
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16.01.2023 15:37 Відповісти
Не "попирає", бо це по-кацапську, а "зневажає".
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16.01.2023 15:38 Відповісти
Бо ви йому це дозволяєте.
******** не можна погрозить пальчиком. ******* розуміє виключно *******.
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16.01.2023 15:40 Відповісти
Генсеку ООН розкажи, бо він не в курсі
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16.01.2023 15:41 Відповісти
Попирає? ногами? Та він сцяє прямо на них
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16.01.2023 15:43 Відповісти
Мордор все своє існування нехтує міжнародним правом! Згадує лише тоді коли можна застосувати на свою користь. А ви ніби щойно побачили...
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16.01.2023 15:43 Відповісти
Потрібно вибрати для розслідування злочинів пуйла саме ту команду яка розслідувала збиття літака MH-17. Тоді ми будемо мати змогу побачити кінцевий текст вироку вже після природньої смерті підозрюваного.
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16.01.2023 15:44 Відповісти
дякую
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16.01.2023 15:45 Відповісти
на попирає.. а гидить на них с кремлівської стіни...
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16.01.2023 15:45 Відповісти
А до відповідальності як притягнете? Запрошення Мєркєльшою передасте, чи чолобитну?
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16.01.2023 15:46 Відповісти
Та скільки вже можна пи$діти?
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16.01.2023 15:47 Відповісти
Не те шо не звертає уваги на Міжнародне право -- він вже двома ногами дубасит иого .
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16.01.2023 15:47 Відповісти
Ну і що , що попирає? І шо ви йому зробите, ботани очкасті?
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16.01.2023 15:48 Відповісти
и не только бункерная Моль но и Анджелочка со Шрёдерем...да и всю из партейную шоблу на скамеечку надобно!!
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16.01.2023 16:05 Відповісти
"Путін попирає ногами основи міжнародного права, - Бербок"

А назвать его злочины гитлеризмом слабо?
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16.01.2023 16:29 Відповісти
Да ,ви що таке кажете, не може бути. І це ***** після року війни . ну ну
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16.01.2023 16:32 Відповісти
Кремлядські кацапоморді нагуляні ублюдки недоноски-гопники на ВАШЕ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ложили ракети з понтами, а усіма підписаними з вами меморандумами підтерли собі ДУПИ...!!!

Тому що походить від похідного Мем (англ. meme, [mm]; в іншій транскрипції - «мім») - одиниця культурної інформації, поширювана від однієї людини до іншої за допомогою імітації, навчання тощо. Може бути зображенням або відеозаписом гумористичного характеру. ...!!!

Кацапоморді підороси ніколи і не збиралися виконувати цих МЕМ-урандумів та бакланних домовленостей за ТОЛЕРАНТНИМИ АМОРФНИМИ міжнародними бакланами...!!!
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16.01.2023 16:33 Відповісти
******* , жили будинки , с цивільним населенням , це поперати права ????? , а мені здається ,що це воєнні злочини , а ***** террорист .
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16.01.2023 16:39 Відповісти
Теж саме я сьогодні чув від прибиральници в ,,АТБ", слово в слово!
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16.01.2023 17:46 Відповісти
Ще скажіть, що путло красніє від стидоби, або бідкається про розбомблені домівки України
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16.01.2023 18:01 Відповісти
То що попирає, усі якось і так знають. Як і те, що він має бути притягнутий до відповідальності. Цікавить продовження цього: "І ми для цього зробимо...." Ась? Нічого не чутно, голосніше, будь ласка.
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16.01.2023 18:34 Відповісти
 
 