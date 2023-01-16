Путін попирає ногами основи міжнародного права, - Бербок
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент РФ Володимир Путін має бути притягнутий до відповідальності за скоєне в Україні.
Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок перед візитом до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, вона також підкреслила важливість міжнародного права на тлі російської агресивної війни проти України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Касетні бомби по мирних жителях, тортурні камери в темних підземеллях, тисячоразові викрадення українських дітей, протиправна і люта лють Росії в Україні та жорстокість війни не можна виправдати нічим", - заявила Бербок у підході до журналістів.
Міністерка зазначила, що агресія Росії проти України - це війна проти міжнародного права.
"Президент РФ Володимир Путін попирає ногами найелементарніші основи міжнародного права, які об'єднують усі народи", - сказала глава МЗС ФРН.
За її словами, в Гаазі вона має намір з усією ясністю продемонструвати, що "міжнародне право міцне, і зміцнення його особливо зараз - це справа, що стосується всіх нас". У Гаазі глава МЗС ФРН відвідає Міжнародний кримінальний суд і виступить із програмною промовою в Гаазькій академії міжнародного права. Потім вона зустрінеться з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте і міністром закордонних справ цієї країни Вопке Хукстрою.
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******** не можна погрозить пальчиком. ******* розуміє виключно *******.
А назвать его злочины гитлеризмом слабо?
Тому що походить від похідного Мем (англ. meme, [miːm]; в іншій транскрипції - «мім») - одиниця культурної інформації, поширювана від однієї людини до іншої за допомогою імітації, навчання тощо. Може бути зображенням або відеозаписом гумористичного характеру. ...!!!
Кацапоморді підороси ніколи і не збиралися виконувати цих МЕМ-урандумів та бакланних домовленостей за ТОЛЕРАНТНИМИ АМОРФНИМИ міжнародними бакланами...!!!