СБУ ідентифікувала російських військових, причетних до ракетного удару по Дніпру

Служба безпеки встановила особи російських окупантів, які причетні до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня цього року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, у результаті обстрілу наразі підтверджено загибель 40 людей, серед них - 3 дитини. Травмовано 75 потерпілих, з яких 14 дітей.

У багатоповерхівці повністю зруйновано 72 квартири, пошкоджено - 236, а також знищено 25 автомобілів.

"Кожен воєнний злочин росіян має конкретного виконавця. Служба безпеки встановить і оприлюднить дані всіх поіменно - щоб жоден убивця не уникнув покарання. Нехай кожен із тих, хто натискає "пуск", хто причетний до таких злочинів, потім щохвилини чекає на відплату. І вона обов’язково буде. Спецслужба уже зібрала величезний масив доказів для міжнародних судів, і з кожним днем війни розширює та доповнює його", – зазначив очільник СБУ Василь Малюк.

Від підкреслив, що ракетні удари не зламають українців: "Ми обов‘язково переможемо у війні!".

За фактами чергового воєнного злочину рф слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни) для збору та узагальнення доказів терористичної атаки РФ.

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Як свідчать попередні дані слідства, до вчинення цього злочину причетні декілька десятків військовослужбовців країни-агресора, серед яких:

- командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Євгенович, 21.06.1971 року народження;

- командир авіаційного загону 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку майор Іваненко Олексій Сергійович, 08.02.1987 року народження;

- начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Дмитро Голенков, 01.09.1978 року народження;

- штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Григор’єв Денис Анатолійович, 07.06.1982 року народження;

- штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Назиров Дінар, 03.07.1985 року народження;

- інженер по авіаційному озброєнню 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Поцелуєв Євген, 16.06.1980 року народження.

Крім цього, у результаті огляду місця трагедії попередньо підтверджено тип російської крилатої ракети Х-22, якою ворог вдарив по житловому будинку.

"Після проведення відповідних експертиз зловмисникам буде повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину проти України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення всіх винних до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Служба безпеки України докладає максимум зусиль, щоб кожен із причетних до терористичної атаки на мирних громадян України отримав заслужене покарання.