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СБУ ідентифікувала російських військових, причетних до ракетного удару по Дніпру

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпро

Служба безпеки встановила особи російських окупантів, які причетні до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня цього року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, у результаті обстрілу наразі підтверджено загибель 40 людей, серед них - 3 дитини. Травмовано 75 потерпілих, з яких 14 дітей.

У багатоповерхівці повністю зруйновано 72 квартири, пошкоджено - 236, а також знищено 25 автомобілів.

"Кожен воєнний злочин росіян має конкретного виконавця. Служба безпеки встановить і оприлюднить дані всіх поіменно - щоб жоден убивця не уникнув покарання. Нехай кожен із тих, хто натискає "пуск", хто причетний до таких злочинів, потім щохвилини чекає на відплату. І вона обов’язково буде. Спецслужба уже зібрала величезний масив доказів для міжнародних судів, і з кожним днем війни розширює та доповнює його", – зазначив очільник СБУ Василь Малюк.

Від підкреслив, що ракетні удари не зламають українців: "Ми обов‘язково переможемо у війні!".

За фактами чергового воєнного злочину рф слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни) для збору та узагальнення доказів терористичної атаки РФ.

Також читайте: Пєсков заявив, що Росія не причетна до ракетного удару в Дніпрі та згадав про Арестовича

Як свідчать попередні дані слідства, до вчинення цього злочину причетні декілька десятків військовослужбовців країни-агресора, серед яких:

- командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Євгенович, 21.06.1971 року народження;

- командир авіаційного загону 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку майор Іваненко Олексій Сергійович, 08.02.1987 року народження;

- начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Дмитро Голенков, 01.09.1978 року народження;

- штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Григор’єв Денис Анатолійович, 07.06.1982 року народження;

- штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Назиров Дінар, 03.07.1985 року народження;

- інженер по авіаційному озброєнню 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Поцелуєв Євген, 16.06.1980 року народження.

Крім цього, у результаті огляду місця трагедії попередньо підтверджено тип російської крилатої ракети Х-22, якою ворог вдарив по житловому будинку.

"Після проведення відповідних експертиз зловмисникам буде повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину проти України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення всіх винних до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Служба безпеки України докладає максимум зусиль, щоб кожен із причетних до терористичної атаки на мирних громадян України отримав заслужене покарання.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+29
Як сказав один мудрий чоловік: ви не можете набити мармизу "арєстовичу", а збираєтеся шукати якихось кацапів? Смішно.
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16.01.2023 15:53
+27
СБУ, ау....вы бы все же на абдристовича еще внимание обратили...
информационная война - это тоже война! и заигравшееся трепло - это тоже враг...
ибо имидж страны и ВСУ - это незыблемо !!! и от вас зависит его устойчивость!!
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16.01.2023 15:52
+24
доброї охоти мисливцям
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16.01.2023 15:50
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І знов манкурти-вбивці. Іваненко, Голенко(в) - це українські прізвища.
Тварюки грьобані...
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16.01.2023 15:48 Відповісти
Помічено, що ці манкурти особливо вислуговуються перед своїми "панами".
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16.01.2023 15:55 Відповісти
Добре що там немає нікого з Оману
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16.01.2023 16:08 Відповісти
доброї охоти мисливцям
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16.01.2023 15:50 Відповісти
Там не про мисливців, а про зібрання доказів.
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16.01.2023 16:03 Відповісти
Гей! СБУ!!!! Адреси є.... Вперед.... Завтра вранці доповідь. що суд не потрібний!!!
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16.01.2023 15:50 Відповісти
СБУ це не Мосад
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16.01.2023 16:07 Відповісти
Війна! Ворог знищений в ході спецоперації.....
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16.01.2023 16:09 Відповісти
ХАЙМЕРС маленький прилетів і ДЖАБА _ ДЖАБА, як каже МАДЯР....
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16.01.2023 16:11 Відповісти
щось я не чув про хаймерси які стріляють на 1000 км))
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16.01.2023 16:16 Відповісти
"Джага джага"
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16.01.2023 16:20 Відповісти
СБУ, ау....вы бы все же на абдристовича еще внимание обратили...
информационная война - это тоже война! и заигравшееся трепло - это тоже враг...
ибо имидж страны и ВСУ - это незыблемо !!! и от вас зависит его устойчивость!!
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16.01.2023 15:52 Відповісти
Як сказав один мудрий чоловік: ви не можете набити мармизу "арєстовичу", а збираєтеся шукати якихось кацапів? Смішно.
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16.01.2023 15:53 Відповісти
Золоті слова, підтримую на 100%!
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16.01.2023 16:47 Відповісти
"OSINT-спільнота Molfar встановила осіб, відповідальних за ракетний обстріл житлового будинку у Дніпрі 14 січня, на рівні виконавців. Його вчинив 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк РФ.
Назагал спільнота оприлюднила особисті дані 44 військових РФ, причетних до 52-го гвардійського полку."

Кому премію платити, мольфарам чи сбу?
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16.01.2023 15:56 Відповісти
І я хотів про це написати. Якби СБУ раніше повідомили, то зрозуміло, а так виходить,що встановили журналісти. Але нічого, це ще має кращий доказ, бо журналісти зразу перетворюються на свідків.
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16.01.2023 16:37 Відповісти
Про абдристовича ...тихо ...тихо ...затихло ,замяли ... все нормально, СВОИХ не бросаем
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16.01.2023 15:57 Відповісти
А абдристович тихо пішрв у трухінський мільярдний ліс і там переховуєтьсяч зі злочинцем, який стрвіляв по авто шифера. Забулися?
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16.01.2023 16:38 Відповісти
Цікаво, а як цю кацапсину СБУ буде повідомляти про підозру?...
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16.01.2023 16:00 Відповісти
тут всі звісно порохоботи, а арестович - це фсбешна гніда
https://censor.net/ua/news/3393676/pyeskov_zayavyv_scho_rosiya_ne_prychetna_do_raketnogo_udaru_v_dnipri_ta_zgadav_pro_arestovycha
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16.01.2023 16:18 Відповісти
Черновил про люську пи*доболку

https://www.youtube.com/watch?v=ckUyHAz9NK0
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16.01.2023 16:21 Відповісти
до ареставича і раніше було багато питань, а тут він просто провів типовий камінг-аут
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16.01.2023 16:33 Відповісти
Российская пропаганда против Арестовича.
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17.01.2023 00:02 Відповісти
Вони повинні показово бути зніщені притому показово з сім'ями і тільки так !
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16.01.2023 16:02 Відповісти
І що з цією інфою робити в наших реаліях з нашими політиками-інфантилами? Хіба що традиційно побажати : НЕХАЙЇМСТАНЕСОРОМНО..
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16.01.2023 16:30 Відповісти
Плоскоморду тувінську тварюку Монгуша ,який на камеру кастрував нашого полоненого,вже покарано? Хрєново,коли під час війни спецслужби з телячими зубами...
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16.01.2023 16:35 Відповісти
фСБУ тiльки волонтерiв i вiйськових може кошмарити, а тут своi, ********* щоб по марафону показали i на тому скiнчиться.
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16.01.2023 17:01 Відповісти
Пора собрать общенациональный реестр террористов, убивающих украинских стариков, женщин и детей. И официально объявить награду любому, кто уничтожит террориста из списка и предоставит доказательсвтва этого. Думаю, мы всей Украиной сбросились бы на призовой фонд.
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16.01.2023 17:12 Відповісти
Я бы заплатилa свою долю за это немедленно.
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17.01.2023 00:03 Відповісти
 
 