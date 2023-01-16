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СБУ идентифицировала российских военных, причастных к ракетному удару по Днепру

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дніпро

Служба безопасности установила личности российских оккупантов, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января этого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в результате обстрела подтверждена гибель 40 человек, среди них - 3 ребенка. Травмированы 75 пострадавших, из которых 14 детей.

В многоэтажке полностью разрушены 72 квартиры, повреждены - 236, а также уничтожены 25 автомобилей.

"Каждое военное преступление россиян имеет конкретного исполнителя. Служба безопасности установит и обнародует данные всех поименно - чтобы ни один убийца не избежал наказания. Пусть каждый из тех, кто нажимает "пуск", кто причастен к таким преступлениям, потом ежеминутно ждет возмездия. И она обязательно будет. Спецслужба уже собрала огромный массив доказательств для международных судов и с каждым днем войны расширяет и дополняет его", - отметил глава СБУ Василий Малюк.

Он подчеркнул, что ракетные удары не сломают украинцев: "Мы обязательно победим в войне!".

По фактам очередного военного преступления РФ следователи СБУ начали уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) для сбора и обобщения доказательств террористической атаки РФ.

Читайте: Песков заявил, что Россия не причастна к ракетному удару в Днепре и вспомнил об Арестовиче

Как свидетельствуют предварительные данные следствия, к совершению этого преступления причастны несколько десятков военнослужащих страны-агрессора, среди которых:

- командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, 21.06.1971 года;

- командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, 08.02.1987 года;

- начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрий Голенков, 01.09.1978 года;

- штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич, 07.06.1982 года;

- штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назыров Динар, 03.07.1985 года;

– инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений, 16.06.1980 года рождения.

Кроме того, в результате осмотра места трагедии предварительно подтвержден тип российской крылатой ракеты Х-22, которой враг ударил по жилому дому.

"После проведения соответствующих экспертиз злоумышленникам будет сообщено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления против Украины. Продолжаются безотлагательные следственно-оперативные действия по привлечению всех виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины прилагает максимум усилий, чтобы каждый из причастных к террористической атаке на мирных граждан Украины получил заслуженное наказание.
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Топ комментарии
+29
Як сказав один мудрий чоловік: ви не можете набити мармизу "арєстовичу", а збираєтеся шукати якихось кацапів? Смішно.
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16.01.2023 15:53
+27
СБУ, ау....вы бы все же на абдристовича еще внимание обратили...
информационная война - это тоже война! и заигравшееся трепло - это тоже враг...
ибо имидж страны и ВСУ - это незыблемо !!! и от вас зависит его устойчивость!!
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16.01.2023 15:52
+24
доброї охоти мисливцям
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16.01.2023 15:50
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І знов манкурти-вбивці. Іваненко, Голенко(в) - це українські прізвища.
Тварюки грьобані...
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16.01.2023 15:48 Ответить
Помічено, що ці манкурти особливо вислуговуються перед своїми "панами".
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16.01.2023 15:55 Ответить
Добре що там немає нікого з Оману
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16.01.2023 16:08 Ответить
доброї охоти мисливцям
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16.01.2023 15:50 Ответить
Там не про мисливців, а про зібрання доказів.
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16.01.2023 16:03 Ответить
Гей! СБУ!!!! Адреси є.... Вперед.... Завтра вранці доповідь. що суд не потрібний!!!
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16.01.2023 15:50 Ответить
СБУ це не Мосад
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16.01.2023 16:07 Ответить
Війна! Ворог знищений в ході спецоперації.....
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16.01.2023 16:09 Ответить
ХАЙМЕРС маленький прилетів і ДЖАБА _ ДЖАБА, як каже МАДЯР....
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16.01.2023 16:11 Ответить
щось я не чув про хаймерси які стріляють на 1000 км))
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16.01.2023 16:16 Ответить
"Джага джага"
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16.01.2023 16:20 Ответить
СБУ, ау....вы бы все же на абдристовича еще внимание обратили...
информационная война - это тоже война! и заигравшееся трепло - это тоже враг...
ибо имидж страны и ВСУ - это незыблемо !!! и от вас зависит его устойчивость!!
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16.01.2023 15:52 Ответить
Як сказав один мудрий чоловік: ви не можете набити мармизу "арєстовичу", а збираєтеся шукати якихось кацапів? Смішно.
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16.01.2023 15:53 Ответить
Золоті слова, підтримую на 100%!
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16.01.2023 16:47 Ответить
"OSINT-спільнота Molfar встановила осіб, відповідальних за ракетний обстріл житлового будинку у Дніпрі 14 січня, на рівні виконавців. Його вчинив 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк РФ.
Назагал спільнота оприлюднила особисті дані 44 військових РФ, причетних до 52-го гвардійського полку."

Кому премію платити, мольфарам чи сбу?
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16.01.2023 15:56 Ответить
І я хотів про це написати. Якби СБУ раніше повідомили, то зрозуміло, а так виходить,що встановили журналісти. Але нічого, це ще має кращий доказ, бо журналісти зразу перетворюються на свідків.
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16.01.2023 16:37 Ответить
Про абдристовича ...тихо ...тихо ...затихло ,замяли ... все нормально, СВОИХ не бросаем
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16.01.2023 15:57 Ответить
А абдристович тихо пішрв у трухінський мільярдний ліс і там переховуєтьсяч зі злочинцем, який стрвіляв по авто шифера. Забулися?
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16.01.2023 16:38 Ответить
Цікаво, а як цю кацапсину СБУ буде повідомляти про підозру?...
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16.01.2023 16:00 Ответить
тут всі звісно порохоботи, а арестович - це фсбешна гніда
https://censor.net/ua/news/3393676/pyeskov_zayavyv_scho_rosiya_ne_prychetna_do_raketnogo_udaru_v_dnipri_ta_zgadav_pro_arestovycha
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16.01.2023 16:18 Ответить
Черновил про люську пи*доболку

https://www.youtube.com/watch?v=ckUyHAz9NK0
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16.01.2023 16:21 Ответить
до ареставича і раніше було багато питань, а тут він просто провів типовий камінг-аут
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16.01.2023 16:33 Ответить
Российская пропаганда против Арестовича.
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17.01.2023 00:02 Ответить
Вони повинні показово бути зніщені притому показово з сім'ями і тільки так !
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16.01.2023 16:02 Ответить
І що з цією інфою робити в наших реаліях з нашими політиками-інфантилами? Хіба що традиційно побажати : НЕХАЙЇМСТАНЕСОРОМНО..
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16.01.2023 16:30 Ответить
Плоскоморду тувінську тварюку Монгуша ,який на камеру кастрував нашого полоненого,вже покарано? Хрєново,коли під час війни спецслужби з телячими зубами...
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16.01.2023 16:35 Ответить
фСБУ тiльки волонтерiв i вiйськових може кошмарити, а тут своi, ********* щоб по марафону показали i на тому скiнчиться.
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16.01.2023 17:01 Ответить
Пора собрать общенациональный реестр террористов, убивающих украинских стариков, женщин и детей. И официально объявить награду любому, кто уничтожит террориста из списка и предоставит доказательсвтва этого. Думаю, мы всей Украиной сбросились бы на призовой фонд.
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16.01.2023 17:12 Ответить
Я бы заплатилa свою долю за это немедленно.
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17.01.2023 00:03 Ответить
 
 