Вже зафіксовано понад 60 тисяч імовірних воєнних злочинів РФ, - правозахисники

Ймовірні воєнні злочини, які вже було зафіксовано Україною, сягають величезних масштабів. Жодна система не впорається з такими масштабами.

Про це під час брифінгу заявила адвокатка й аналітикиня Української правової консультативної групи Аліна Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас уже більш як 60 тисяч зафіксованих ймовірних воєнних злочинів, які розглядаються, серед яких є також злочини депортації, примусового переміщення громадян України. Це величезні масштаби. Жодна національна правоохоронна система, система правосуддя не зможе впоратися з таким масовим злочином. До цього доєднуються також ті факти, які мали місце до 24 лютого, бо факти примусового переміщення громадян України й депортації мали місце і на тимчасово окупованій території в Криму і на Донбасі", - пояснила Павлюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розпочато вже понад 58 тис. кримінальних проваджень за фактами злочинів військових РФ в Україні, - Нацполіція