Російські загарбники закривають міста Луганської області на в’їзд та виїзд, - Гайдай
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Росіяни закривають міста Луганщини на в’їзд та виїзд. У будинки заселяють нових бойовиків.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Колаборанти тікають з населених пунктів поблизу лінії фронту в міста, розташовані трохи далі", - розповів Гайдай.
Він додав, що українське командування розуміє плани росіян і діє на випередження. Самі ж окупанти закривають міста Луганської області на в'їзд та виїзд.
"ЗСУ просуваються в бік Кремінної та Сватового. В наших військових є успіх і вони його стабільно розвивають", - додав очільник ОВА.
Гайдай зауважив, що будинки в навколишніх населених пунктах, які декілька тижнів тому масово заповнили російські військові, спорожніли, бо всіх відправили на фронт. Зараз туди заселяють нових бойовиків.
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2 місяці це чуємо
усі розуміють, що складно, тому якщо не має успіхів не треба їх собі придумувати
Мабуть, окупанти таки сильно «мироточать», прямо під себе….