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Російські загарбники закривають міста Луганської області на в’їзд та виїзд, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

Росіяни закривають міста Луганщини на в’їзд та виїзд. У будинки заселяють нових бойовиків.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Колаборанти тікають з населених пунктів поблизу лінії фронту в міста, розташовані трохи далі", - розповів Гайдай.

Він додав, що українське командування розуміє плани росіян і діє на випередження. Самі ж окупанти закривають міста Луганської області на в'їзд та виїзд.

"ЗСУ просуваються в бік Кремінної та Сватового. В наших військових є успіх і вони його стабільно розвивають", - додав очільник ОВА.

Гайдай зауважив, що будинки в навколишніх населених пунктах, які декілька тижнів тому масово заповнили російські військові, спорожніли, бо всіх відправили на фронт. Зараз туди заселяють нових бойовиків.

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Автор: Марина Макєєва
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>>"ЗСУ просуваються в бік Кремінної та Сватового. В наших військових є успіх і вони його стабільно розвивають", - додав очільник ОВА.


2 місяці це чуємо
усі розуміють, що складно, тому якщо не має успіхів не треба їх собі придумувати
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16.01.2023 17:18 Відповісти
та це ж гайдай, гірше за арєстовича
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16.01.2023 18:02 Відповісти
але на рашці поки гайдая не цитують, а арестовича так ...
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16.01.2023 18:38 Відповісти
він голова області в якій 3 села, потрібно якось зп відбивати)
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16.01.2023 18:27 Відповісти
З окупованої рашистами ***** Луганщини, понесло сморідом від лайна,
Мабуть, окупанти таки сильно «мироточать», прямо під себе….
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16.01.2023 18:54 Відповісти
 
 