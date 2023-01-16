ОБСЄ проводить розслідування через перевезення автомобілів організації з РФ на окуповані території України, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба під час зустрічі у Києві з головою ОБСЄ Буяром Османі обговорили питання щодо переміщення автомобілів ОБСЄ з Росії на тимчасово окуповані території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Кулеби, Україну непокоїть інформація про перевезення автомобілів, що належали ОБСЄ, з Росії на тимчасово окуповані території.

"Знаю, що ОБСЄ проводить розслідування щодо цього питання. Ми обговорили з моїм колегою сьогодні, як не допустити, запобігти провокаціям РФ, які можуть вплинути на репутацію ОБСЄ в умовах збройного конфлікту", - зазначив він.

Раніше в ОБСЄ заявили, що представники Організації не присутні на Донбасі та не використовують у своїх цілях автомобілі з розпізнавальними знаками організації.

Нагадаємо, журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що Росія завозить на Донбас машини з маркуванням ОБСЄ. Можливо, для провокації.

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