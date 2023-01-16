ОБСЄ проводить розслідування через перевезення автомобілів організації з РФ на окуповані території України, - Кулеба
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Глава МЗС Дмитро Кулеба під час зустрічі у Києві з головою ОБСЄ Буяром Османі обговорили питання щодо переміщення автомобілів ОБСЄ з Росії на тимчасово окуповані території України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами Кулеби, Україну непокоїть інформація про перевезення автомобілів, що належали ОБСЄ, з Росії на тимчасово окуповані території.
"Знаю, що ОБСЄ проводить розслідування щодо цього питання. Ми обговорили з моїм колегою сьогодні, як не допустити, запобігти провокаціям РФ, які можуть вплинути на репутацію ОБСЄ в умовах збройного конфлікту", - зазначив він.
Раніше в ОБСЄ заявили, що представники Організації не присутні на Донбасі та не використовують у своїх цілях автомобілі з розпізнавальними знаками організації.
Нагадаємо, журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що Росія завозить на Донбас машини з маркуванням ОБСЄ. Можливо, для провокації.
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За ОБСЄ числяться свої факапи, але головний їх факап полягає в тому, що вони допустили касапів як одних загонів миротворців.
надамо зелене світло кремлівським терористам , щоби слова ніхто
не посмів сказати 😡
Я знав, що вони глухі і сліпі, але не думав, що вже настільки!
В порівнянні з вкраденими літаками, що були в лізингу - то дрібниця. Але розголосу має бути більше, бо ж миротворці..