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ОБСЄ проводить розслідування через перевезення автомобілів організації з РФ на окуповані території України, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обсє

Глава МЗС Дмитро Кулеба під час зустрічі у Києві з головою ОБСЄ Буяром Османі обговорили питання щодо переміщення автомобілів ОБСЄ з Росії на тимчасово окуповані території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Кулеби, Україну непокоїть інформація про перевезення автомобілів, що належали ОБСЄ, з Росії на тимчасово окуповані території.

"Знаю, що ОБСЄ проводить розслідування щодо цього питання. Ми обговорили з моїм колегою сьогодні, як не допустити, запобігти провокаціям РФ, які можуть вплинути на репутацію ОБСЄ в умовах збройного конфлікту", - зазначив він.

Раніше в ОБСЄ заявили, що представники Організації не присутні на Донбасі та не використовують у своїх цілях автомобілі з розпізнавальними знаками організації.

Нагадаємо, журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що Росія завозить на Донбас машини з маркуванням ОБСЄ. Можливо, для провокації.

Також читайте: Глава ОБСЄ Османі відвідав Бородянку: "Наш моральний обов’язок - допомогти народу України відбудувати свої громади". ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Репутація ОБСЕ? На вулиці до бомжа який воняє обісцяний і в гівні більше поваги і довіри чим до цієї організації.
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16.01.2023 17:14
+5
А яка мета розслідування? Висловити стурбовану занепокоєність?
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16.01.2023 17:04
+5
Саме існування ОБСЄ головна провокація, так саме ООН, Червоний хрест, амнесті, .....!!
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16.01.2023 17:28
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А яка мета розслідування? Висловити стурбовану занепокоєність?
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16.01.2023 17:04 Відповісти
Зробити вигляд, що вони дуже сумлінно працюють. Отримати свої грошики в зарплату, і сказати про себе всьому світові: "Насрати на вас всіх, аби тільки з робити не поперли."
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16.01.2023 17:25 Відповісти
Если бы не раздули эту тему, беззубые папуасы из ОБЫСЦЫЕ ничего бы не заметили. Ну.....или сделали бы вид, что ничего не заметили
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16.01.2023 17:12 Відповісти
Репутація ОБСЕ? На вулиці до бомжа який воняє обісцяний і в гівні більше поваги і довіри чим до цієї організації.
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16.01.2023 17:14 Відповісти
Ух який войовничий! До ОБСЄ дууже багато претензій. Ти вже мабуть прорахував усі можливі сценаріі "розгону взалі усіх, за чорний ліс!", усі ризики, у тому числі і України? Історія про Шарікова нічого ненагадує?
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16.01.2023 19:05 Відповісти
Ці гівнюки ще 2014 року здавали позициї наших хлопців ,не кажучи про те як вони брехали в відомостях і прикривали кацапів,так що йди ти за руським кораблем.Це не організація а лайно таке саме лайно як і сбіговисько ООН все це не працює вони міждународні імпотенти.
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16.01.2023 20:35 Відповісти
У тебе розуму ще замало, через то й такий агресивний..
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16.01.2023 20:40 Відповісти
Лайно путінське пішов нафіг звідси .Вас тварюк чути за кілометр дата регістраціх 14 січня.Йди методичку міняй сволота.
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16.01.2023 20:42 Відповісти
Я і кажу, ще розуму не набрався, аргуменів нема-тільки лайка, підліток. До речі, підліток, у тих, хто зареєстрований чарез фейсбук-Цензор майже усім висвітлює дату рееестрації 14-15 січня. Бувай здоровий!
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16.01.2023 22:55 Відповісти
Перхоть ти з під члена коня.Вас гадів всі знають і що ви начинаєте верзти.Гнида Цензор показує реальну дату реєстрації а вас сволота саме так так і індифікують.Ви гниди моментальні на вітці де з'являються такі теми і всі як один зі свіжою реєгістром.І начинаєте парити мізок людям.Міняй методічку хвойда путінська.Мені нічого тобі доводити або аргументувати з вами сволотою аргумент один кулю в лобешнік.Іншого ви не розумієте ,а давати тобі дискусію не дочекаєшься ! В бан мразота
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17.01.2023 00:05 Відповісти
Тю, я й не знав, що веду бесіду із шизофреніком. Відпочивай хлопче! Голову тобі вже не змінеш, але із цією діркою у ній жити можна. Живи собі.
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17.01.2023 00:13 Відповісти
Диркою зі сраки тебе в канаві родили.Сволота путінська
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17.01.2023 01:39 Відповісти
проблема в тому, що здавали позиції наших хлопців саме касапи, які були в штаті тієї конкретної місії ОБСЄ на Донбасі.
За ОБСЄ числяться свої факапи, але головний їх факап полягає в тому, що вони допустили касапів як одних загонів миротворців.
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16.01.2023 20:41 Відповісти
Те як вони брехали навіть виступающи зі звітами в ООН чого варті .Тварюки продажні.
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16.01.2023 20:44 Відповісти
А що ті ОБСЄвнухи роблять у московії і що там роблять їх авто?! І чому ці авто були надані в руки терористам?!
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16.01.2023 17:27 Відповісти
авто просто кинули коли обесешнікі з*бались 24 лютого
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16.01.2023 19:18 Відповісти
Саме існування ОБСЄ головна провокація, так саме ООН, Червоний хрест, амнесті, .....!!
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16.01.2023 17:28 Відповісти
Давайте , розумники , позакриваємо всі міжнародні організаціі і
надамо зелене світло кремлівським терористам , щоби слова ніхто
не посмів сказати 😡
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16.01.2023 23:09 Відповісти
Тобто в ОБСЄ вкрали автівки, а вони і в ус не дують?

Я знав, що вони глухі і сліпі, але не думав, що вже настільки!
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16.01.2023 18:23 Відповісти
ОБСЄ-це не контррозвідка, це по суті громадська організація, хочеш вступай, хочеш, виходь. Ніяких владних функцій, ця громадська організація не має, ніяких обов'язкових приписів не видає. Голова цієї організації- весільний генарал. Але , якраз ЗАЯВИ ціеї громадської організації все ще дуже важливі для усьго політикуму світу. Ніхто не скаже відкрито-"я пок...в на все це.."
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16.01.2023 19:14 Відповісти
Цапи вкрали у ОБСЄ автівки.
В порівнянні з вкраденими літаками, що були в лізингу - то дрібниця. Але розголосу має бути більше, бо ж миротворці..
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16.01.2023 20:52 Відповісти
ОБСЄ повинна існувати , тільки без кацапів , крапка 😠
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16.01.2023 23:06 Відповісти
 
 