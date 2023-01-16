НАБУ і САП завершили розслідування другого епізоду справи "Роттердам+"
Новини Цензор.НЕТ Події
16 січня 2023 року НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою 15 осіб, причетних до запровадження та дії так званої формули "Роттердам+", через яку споживачі електроенергії незаконно переплатили понад 20 млрд грн упродовж 2018-2019 рр.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиданням на пресслужбу НАБУ.
"Це — другий епізод масштабного розслідування антикорупційних органів, який викрили у жовтні 2022 року. Розслідування першого, за підозрою шести осіб, – щодо незаконної переплати понад 19 млрд грн упродовж 2016-2017 років – завершили у вересні 2022 року", - йдеться у повідомленні.
Коло підозрюваних у новому епізоді включає:
- 2 колишніх голів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП);
- 6 колишніх членів НКРЕКП;
- 2 чинних членів НКРЕКП;
- 1 чинного та 2 колишніх працівників НКРЕКП;
- 2 чинних посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній.
Шестеро з цих осіб, які, за версією слідства, усвідомлено взяли участь у злочині, одержали нові підозри за ч.2 ст.364 КК України. Дії членів НКРЕКП, які, не розібравшись голосували за затвердження так званої формули "Роттердам+", кваліфікували за ч.2 ст.367 КК України. Слідство вважає, що вони неналежним чином виконували свої службові обов’язки, що спричинило тяжкі наслідки державним і громадським інтересам.
За версією слідства, у так звану формулу "Роттердам+", заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме - на транспортування вугілля національного виробника до теплових електростанцій з порту у Роттердамі. В результаті, як вважають НАБУ і САП, кінцеві споживачі протягом 2016-2019 рр. переплатили понад 39 млрд грн, що підтверджується висновком експерта.
Зазначається, що слідство має докази, що ухвалити таку формулу обчислення НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті й отримали надприбутки. Спочатку регулятор не погоджувався, розуміючи абсурдність включення витрат на транспортування до тарифу, проте в березні 2016 року на зазначену пропозицію пристав. Як наслідок, відбулось зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців, що призвело до подорожчання товарів та послуг для кінцевого споживача, в тому числі й першої необхідності.
Будь ласка, зачекайте...
@galapop2
·
3 ч
А що там Коломойський, як допомагає людям в Дніпрі? Скільки тих, хто втратив житло, знайшли прихисток в «Менорі»?
Сподіваюсь, що винагороду назвуть і "дикі гуцули" Буковелю, прозріють скільки літ без бідності проживуть, щоб втілити: "Цок в лобок і в мішок..."
Як там Абдристович? Затримали його за російську пропаганду під час війни, за танцювання на крові і тілах, ні в чому не винних жителів міста Дніпра? Чому навалив повні кариани лайна нашим військовим, які постійно під оьстілами захищають Україну, а воно з бункера їм надить, вигорожуючи кацапів, які кинули велику ракету прямо в будинок? Як він там і навіщо допомагає ворогу? То ця сьогодні "бомба", щоб спасти півня російського ГРУ абдристовича, пекревести стрілки на іншу справу?
Куда исчез Баканов, которого уволили по статье, по которой судить должны были..
ввс.сом Это официальная информация от ВВС.
В последующие годы он тоже неплохо греб под себя.
За даними видання того ж Forbes.
Порошенко за перші роки війни втратив половину і перестав бути мільярдером.
Всі інші олігархи під час його правління теж значно втратили.
Зебіли, як вам шашлички від боневтіка, кровью не відхаркуються?
Про какой уголь речь идёт - про газовый или антрацит?