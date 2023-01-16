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НАБУ (3421) САП (411) Роттердам+ (169)

НАБУ і САП завершили розслідування другого епізоду справи "Роттердам+"

Новини Цензор.НЕТ Події

роттердам

16 січня 2023 року НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою 15 осіб, причетних до запровадження та дії так званої формули "Роттердам+", через яку споживачі електроенергії незаконно переплатили понад 20 млрд грн упродовж 2018-2019 рр.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиданням на пресслужбу НАБУ.

"Це — другий епізод масштабного розслідування антикорупційних органів, який викрили у жовтні 2022 року. Розслідування першого, за підозрою шести осіб, – щодо незаконної переплати понад 19 млрд грн упродовж 2016-2017 років – завершили у вересні 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Коло підозрюваних у новому епізоді включає:

  • 2 колишніх голів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП);
  • 6 колишніх членів НКРЕКП;
  • 2 чинних членів НКРЕКП;
  • 1 чинного та 2 колишніх працівників НКРЕКП;
  • 2 чинних посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній.

Шестеро з цих осіб, які, за версією слідства, усвідомлено взяли участь у злочині, одержали нові підозри за ч.2 ст.364 КК України. Дії членів НКРЕКП, які, не розібравшись голосували за затвердження так званої формули "Роттердам+", кваліфікували за ч.2 ст.367 КК України. Слідство вважає, що вони неналежним чином виконували свої службові обов’язки, що спричинило тяжкі наслідки державним і громадським інтересам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа "Роттердам+": Суд дозволив заочний арешт колишнього голови НКРЕКП Вовка

За версією слідства, у так звану формулу "Роттердам+", заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме - на транспортування вугілля національного виробника до теплових електростанцій з порту у Роттердамі. В результаті, як вважають НАБУ і САП, кінцеві споживачі протягом 2016-2019 рр. переплатили понад 39 млрд грн, що підтверджується висновком експерта.

Зазначається, що слідство має докази, що ухвалити таку формулу обчислення НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті й отримали надприбутки. Спочатку регулятор не погоджувався, розуміючи абсурдність включення витрат на транспортування до тарифу, проте в березні 2016 року на зазначену пропозицію пристав. Як наслідок, відбулось зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців, що призвело до подорожчання товарів та послуг для кінцевого споживача, в тому числі й першої необхідності.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+27
Сначала отсосешь у зеленой обезьяны. Потом посадим ее за госизмену и все остальное. Смотри как интересно получается. Разминирование Чонгара, срыв оборонзаказа, расформирование воинских частей, вагнеровцы, отвод войск и т.д. очень четко подходят к этой статье - . Тем более, что есть публичные признания шестого. Только паровозом еще госизмена будет и узурпация власти.

Следствие считает, что они ненадлежащим образом выполняли свои служебные обязанности, что повлекло тяжкие последствия государственных и общественных интересов и от себя добавлю - ГИБЕЛИ ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ и к убыткам на сотни миллиардов долларов. Источник: https://censor.net/ru/n3393739
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16.01.2023 19:51
+24
НАБУ і САП - виконують "госзаказ" з #ОПи. Цим придуркам зайнятися немає чим? - в окопи.
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16.01.2023 19:29
+19
А коли будете розслідувати розкрадання Приватбанку і особливо 40 млн. $, які пішли на рахунок Зеленського і це підтвердило міжнародні агентства, а спочатку Порошенко на стадіоні?
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16.01.2023 19:35
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що є то є,тільки за грудень уже заплатив за е/е замість 4.90 уже 6.40,це для ФОП,я аж припух від такого "покращення"...
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17.01.2023 02:34 Відповісти
galapop

@galapop2

·

3 ч

А що там Коломойський, як допомагає людям в Дніпрі? Скільки тих, хто втратив житло, знайшли прихисток в «Менорі»?
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16.01.2023 20:54 Відповісти
та рівно стільки ж, скільки після удару по Вінниці знайшли прихисток на фабриці (хоча б) "рошен"
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16.01.2023 21:05 Відповісти
ідіот, кондитерська фабрика - виробництво продуктів харчування. Туди без медицинської довідки не пустять.
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16.01.2023 21:29 Відповісти
А у Вінниці ракета влучила у житловий будинок?
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16.01.2023 21:30 Відповісти
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16.01.2023 21:32 Відповісти
відділ юстиції США (чи як він там називається?)
Сподіваюсь, що винагороду назвуть і "дикі гуцули" Буковелю, прозріють скільки літ без бідності проживуть, щоб втілити: "Цок в лобок і в мішок..."
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16.01.2023 22:45 Відповісти
ага, можна подумати, що сидимо без світла саме із-за роттердаму.
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16.01.2023 21:21 Відповісти
та да, саме із-за роттердаму сидимо без світла. а як же?
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16.01.2023 21:24 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/Роттердам_плюс
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16.01.2023 21:23 Відповісти
слава Богу Роттердам закрыли. зеизбиратели зато отдохнут без электричества
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16.01.2023 21:24 Відповісти
Самі чесні це мабуть "слуги" Бені і Вови слуги Бені. Як там *********** розповідала про пів вареника, якого не могла купити собі бабуся. То сьогодні вистачає, чи бабіся просить щоб їй хоч дали понюхати того пів вареника і це при тому, що військовим і пенсіонерам випласує все США. Як там борщевий набір, подешевшав? Де там прямі ефіри сучкимойсея? А справу про викрадення з ПриватБанку 5,5 мільярдів доларів США все розслідквали? А за Чонгар справу НАБУ все направили в суд? А за залишення держави Президентом під час війни, кажучи, що їде в Буковель, а сам опиняється в Омані вже розслідували? А за саботаж випуску ракет для українського війська під час війни вже розслідували? А скорочення і відвід військ української армії під час війни вже розслідували? А за брехню, що все під контролем і нападу не буде, йти на шашлики вже розслідували? А хто здав спецоперацію і самих "вагнерівців" розслідували?Ну тоді можна братися і за вугілля, це якраз на часі.
Як там Абдристович? Затримали його за російську пропаганду під час війни, за танцювання на крові і тілах, ні в чому не винних жителів міста Дніпра? Чому навалив повні кариани лайна нашим військовим, які постійно під оьстілами захищають Україну, а воно з бункера їм надить, вигорожуючи кацапів, які кинули велику ракету прямо в будинок? Як він там і навіщо допомагає ворогу? То ця сьогодні "бомба", щоб спасти півня російського ГРУ абдристовича, пекревести стрілки на іншу справу?
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16.01.2023 21:37 Відповісти
Надо расследовать, как могла танковая колонна России, без боя, захватить, Мелитополь, Херсон... - это более важно, чем Роттердам.
Куда исчез Баканов, которого уволили по статье, по которой судить должны были..
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16.01.2023 23:59 Відповісти
Президент Украины Петр Порошенко за год своего президентства стал богаче по крайней мере в несколько раз, согласно его декларациям о доходах за 2013 и 2014 годы.
ввс.сом Это официальная информация от ВВС.
В последующие годы он тоже неплохо греб под себя.
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17.01.2023 04:36 Відповісти
Брехня розрахована на зелене стадо.
За даними видання того ж Forbes.
Порошенко за перші роки війни втратив половину і перестав бути мільярдером.
Всі інші олігархи під час його правління теж значно втратили.
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17.01.2023 05:29 Відповісти
А можна дати "в студію" динаміку його "обогащенія" з 2014 по 2019 рік? Бо "збагатився у 82рази" ми вже це чули "на стадіоні", ну і про "вбив брата" також чули! Хотілося б факти....
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17.01.2023 06:22 Відповісти
Як добре без Роттердама, як добре без світла і тепла. У всіх бідах зелебобів винний Роттердам!
Зебіли, як вам шашлички від боневтіка, кровью не відхаркуються?
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17.01.2023 06:55 Відповісти
Минуточку!
Про какой уголь речь идёт - про газовый или антрацит?
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17.01.2023 10:48 Відповісти
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