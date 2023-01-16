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НАБУ и САП завершили расследование второго эпизода дела "Роттердам+"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

роттердам

16 января 2023 года НАБУ и САП завершили расследование по подозрению 15 человек, причастных к введению и действию так называемой формулы "Роттердам+", по которой потребители электроэнергии незаконно переплатили более 20 млрд грн в течение 2018-2019 гг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ с заседанием на пресс-службу НАБУ.

"Это - второй эпизод масштабного расследования антикоррупционных органов, который разоблачили в октябре 2022 года. Расследование первого, по подозрению шести человек - о незаконной переплате более 19 млрд грн в течение 2016-2017 годов - завершили в сентябре 2022 года", - говорится в сообщении.

Круг подозреваемых в новом эпизоде включает:

  • 2 бывших председателей Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ);
  • 6 бывших членов НКРЭКУ;
  • 2 действующих членов НКРЭКУ;
  • 1 действующего и 2 бывших работников НКРЭКУ;
  • 2 действующих должностных лица группы частных теплогенерирующих компаний.

Шестеро из этих лиц, которые, по версии следствия, осознанно приняли участие в преступлении, получили новые подозрения по ч.2 ст.364 УК Украины. Действия членов НКРЭКУ, которые, не разобравшись, голосовали за утверждение так называемой формулы "Роттердам+", квалифицировали по ч.2 ст.367 УК Украины. Следствие считает, что они ненадлежащим образом выполняли свои служебные обязанности, что повлекло тяжкие последствия государственным и общественным интересамщим образом выполняли свои служебные обязанности, что повлекло за собой тяжелые последствия государственным и общественным интересам.

Читайте также: Глава САП Клименко спас дело "Роттердам+", теперь один из эпизодов на 19 млрд грн будет направлен в суд, - Шабунин

По версии следствия, в так называемую формулу "Роттердам+" заложили расходы, которых на самом деле не существовало, а именно - на транспортировку угля национального производителя к тепловым электростанциям из порта в Роттердаме. В результате, как считают НАБУ и САП, конечные потребители в течение 2016-2019 гг. переплатили более 39 млрд грн, что подтверждается выводом эксперта.

Следствие имеет доказательства, что принять такую формулу вычисления НКРЭКУ уговорили представители группы частных теплогенерирующих компаний, которые в результате и получили сверхприбыли. Сначала регулятор не соглашался, понимая абсурдность включения расходов на транспортировку в тариф, однако в марте 2016 года на указанное предложение согласился. Как следствие, произошел рост тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей, что привело к удорожанию товаров и услуг для конечного потребителя, в том числе и первой необходимости.
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Топ комментарии
+27
Сначала отсосешь у зеленой обезьяны. Потом посадим ее за госизмену и все остальное. Смотри как интересно получается. Разминирование Чонгара, срыв оборонзаказа, расформирование воинских частей, вагнеровцы, отвод войск и т.д. очень четко подходят к этой статье - . Тем более, что есть публичные признания шестого. Только паровозом еще госизмена будет и узурпация власти.

Следствие считает, что они ненадлежащим образом выполняли свои служебные обязанности, что повлекло тяжкие последствия государственных и общественных интересов и от себя добавлю - ГИБЕЛИ ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ и к убыткам на сотни миллиардов долларов. Источник: https://censor.net/ru/n3393739
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16.01.2023 19:51
+24
НАБУ і САП - виконують "госзаказ" з #ОПи. Цим придуркам зайнятися немає чим? - в окопи.
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16.01.2023 19:29
+19
А коли будете розслідувати розкрадання Приватбанку і особливо 40 млн. $, які пішли на рахунок Зеленського і це підтвердило міжнародні агентства, а спочатку Порошенко на стадіоні?
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16.01.2023 19:35
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що є то є,тільки за грудень уже заплатив за е/е замість 4.90 уже 6.40,це для ФОП,я аж припух від такого "покращення"...
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17.01.2023 02:34 Ответить
galapop

@galapop2

·

3 ч

А що там Коломойський, як допомагає людям в Дніпрі? Скільки тих, хто втратив житло, знайшли прихисток в «Менорі»?
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16.01.2023 20:54 Ответить
та рівно стільки ж, скільки після удару по Вінниці знайшли прихисток на фабриці (хоча б) "рошен"
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16.01.2023 21:05 Ответить
ідіот, кондитерська фабрика - виробництво продуктів харчування. Туди без медицинської довідки не пустять.
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16.01.2023 21:29 Ответить
А у Вінниці ракета влучила у житловий будинок?
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16.01.2023 21:30 Ответить
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16.01.2023 21:32 Ответить
відділ юстиції США (чи як він там називається?)
Сподіваюсь, що винагороду назвуть і "дикі гуцули" Буковелю, прозріють скільки літ без бідності проживуть, щоб втілити: "Цок в лобок і в мішок..."
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16.01.2023 22:45 Ответить
ага, можна подумати, що сидимо без світла саме із-за роттердаму.
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16.01.2023 21:21 Ответить
та да, саме із-за роттердаму сидимо без світла. а як же?
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16.01.2023 21:24 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/Роттердам_плюс
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16.01.2023 21:23 Ответить
слава Богу Роттердам закрыли. зеизбиратели зато отдохнут без электричества
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16.01.2023 21:24 Ответить
Самі чесні це мабуть "слуги" Бені і Вови слуги Бені. Як там *********** розповідала про пів вареника, якого не могла купити собі бабуся. То сьогодні вистачає, чи бабіся просить щоб їй хоч дали понюхати того пів вареника і це при тому, що військовим і пенсіонерам випласує все США. Як там борщевий набір, подешевшав? Де там прямі ефіри сучкимойсея? А справу про викрадення з ПриватБанку 5,5 мільярдів доларів США все розслідквали? А за Чонгар справу НАБУ все направили в суд? А за залишення держави Президентом під час війни, кажучи, що їде в Буковель, а сам опиняється в Омані вже розслідували? А за саботаж випуску ракет для українського війська під час війни вже розслідували? А скорочення і відвід військ української армії під час війни вже розслідували? А за брехню, що все під контролем і нападу не буде, йти на шашлики вже розслідували? А хто здав спецоперацію і самих "вагнерівців" розслідували?Ну тоді можна братися і за вугілля, це якраз на часі.
Як там Абдристович? Затримали його за російську пропаганду під час війни, за танцювання на крові і тілах, ні в чому не винних жителів міста Дніпра? Чому навалив повні кариани лайна нашим військовим, які постійно під оьстілами захищають Україну, а воно з бункера їм надить, вигорожуючи кацапів, які кинули велику ракету прямо в будинок? Як він там і навіщо допомагає ворогу? То ця сьогодні "бомба", щоб спасти півня російського ГРУ абдристовича, пекревести стрілки на іншу справу?
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16.01.2023 21:37 Ответить
Надо расследовать, как могла танковая колонна России, без боя, захватить, Мелитополь, Херсон... - это более важно, чем Роттердам.
Куда исчез Баканов, которого уволили по статье, по которой судить должны были..
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16.01.2023 23:59 Ответить
Президент Украины Петр Порошенко за год своего президентства стал богаче по крайней мере в несколько раз, согласно его декларациям о доходах за 2013 и 2014 годы.
ввс.сом Это официальная информация от ВВС.
В последующие годы он тоже неплохо греб под себя.
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17.01.2023 04:36 Ответить
Брехня розрахована на зелене стадо.
За даними видання того ж Forbes.
Порошенко за перші роки війни втратив половину і перестав бути мільярдером.
Всі інші олігархи під час його правління теж значно втратили.
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17.01.2023 05:29 Ответить
А можна дати "в студію" динаміку його "обогащенія" з 2014 по 2019 рік? Бо "збагатився у 82рази" ми вже це чули "на стадіоні", ну і про "вбив брата" також чули! Хотілося б факти....
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17.01.2023 06:22 Ответить
Як добре без Роттердама, як добре без світла і тепла. У всіх бідах зелебобів винний Роттердам!
Зебіли, як вам шашлички від боневтіка, кровью не відхаркуються?
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17.01.2023 06:55 Ответить
Минуточку!
Про какой уголь речь идёт - про газовый или антрацит?
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17.01.2023 10:48 Ответить
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