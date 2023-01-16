НАБУ и САП завершили расследование второго эпизода дела "Роттердам+"

16 января 2023 года НАБУ и САП завершили расследование по подозрению 15 человек, причастных к введению и действию так называемой формулы "Роттердам+", по которой потребители электроэнергии незаконно переплатили более 20 млрд грн в течение 2018-2019 гг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ с заседанием на пресс-службу НАБУ.

"Это - второй эпизод масштабного расследования антикоррупционных органов, который разоблачили в октябре 2022 года. Расследование первого, по подозрению шести человек - о незаконной переплате более 19 млрд грн в течение 2016-2017 годов - завершили в сентябре 2022 года", - говорится в сообщении.

Круг подозреваемых в новом эпизоде включает:

2 бывших председателей Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ);

6 бывших членов НКРЭКУ;

2 действующих членов НКРЭКУ;

1 действующего и 2 бывших работников НКРЭКУ;

2 действующих должностных лица группы частных теплогенерирующих компаний.

Шестеро из этих лиц, которые, по версии следствия, осознанно приняли участие в преступлении, получили новые подозрения по ч.2 ст.364 УК Украины. Действия членов НКРЭКУ, которые, не разобравшись, голосовали за утверждение так называемой формулы "Роттердам+", квалифицировали по ч.2 ст.367 УК Украины. Следствие считает, что они ненадлежащим образом выполняли свои служебные обязанности, что повлекло тяжкие последствия государственным и общественным интересамщим образом выполняли свои служебные обязанности, что повлекло за собой тяжелые последствия государственным и общественным интересам.

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По версии следствия, в так называемую формулу "Роттердам+" заложили расходы, которых на самом деле не существовало, а именно - на транспортировку угля национального производителя к тепловым электростанциям из порта в Роттердаме. В результате, как считают НАБУ и САП, конечные потребители в течение 2016-2019 гг. переплатили более 39 млрд грн, что подтверждается выводом эксперта.

Следствие имеет доказательства, что принять такую формулу вычисления НКРЭКУ уговорили представители группы частных теплогенерирующих компаний, которые в результате и получили сверхприбыли. Сначала регулятор не соглашался, понимая абсурдность включения расходов на транспортировку в тариф, однако в марте 2016 года на указанное предложение согласился. Как следствие, произошел рост тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей, что привело к удорожанию товаров и услуг для конечного потребителя, в том числе и первой необходимости.