НАБУ и САП завершили расследование второго эпизода дела "Роттердам+"
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16 января 2023 года НАБУ и САП завершили расследование по подозрению 15 человек, причастных к введению и действию так называемой формулы "Роттердам+", по которой потребители электроэнергии незаконно переплатили более 20 млрд грн в течение 2018-2019 гг.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ с заседанием на пресс-службу НАБУ.
"Это - второй эпизод масштабного расследования антикоррупционных органов, который разоблачили в октябре 2022 года. Расследование первого, по подозрению шести человек - о незаконной переплате более 19 млрд грн в течение 2016-2017 годов - завершили в сентябре 2022 года", - говорится в сообщении.
Круг подозреваемых в новом эпизоде включает:
- 2 бывших председателей Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ);
- 6 бывших членов НКРЭКУ;
- 2 действующих членов НКРЭКУ;
- 1 действующего и 2 бывших работников НКРЭКУ;
- 2 действующих должностных лица группы частных теплогенерирующих компаний.
Шестеро из этих лиц, которые, по версии следствия, осознанно приняли участие в преступлении, получили новые подозрения по ч.2 ст.364 УК Украины. Действия членов НКРЭКУ, которые, не разобравшись, голосовали за утверждение так называемой формулы "Роттердам+", квалифицировали по ч.2 ст.367 УК Украины. Следствие считает, что они ненадлежащим образом выполняли свои служебные обязанности, что повлекло тяжкие последствия государственным и общественным интересамщим образом выполняли свои служебные обязанности, что повлекло за собой тяжелые последствия государственным и общественным интересам.
По версии следствия, в так называемую формулу "Роттердам+" заложили расходы, которых на самом деле не существовало, а именно - на транспортировку угля национального производителя к тепловым электростанциям из порта в Роттердаме. В результате, как считают НАБУ и САП, конечные потребители в течение 2016-2019 гг. переплатили более 39 млрд грн, что подтверждается выводом эксперта.
Следствие имеет доказательства, что принять такую формулу вычисления НКРЭКУ уговорили представители группы частных теплогенерирующих компаний, которые в результате и получили сверхприбыли. Сначала регулятор не соглашался, понимая абсурдность включения расходов на транспортировку в тариф, однако в марте 2016 года на указанное предложение согласился. Как следствие, произошел рост тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей, что привело к удорожанию товаров и услуг для конечного потребителя, в том числе и первой необходимости.
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@galapop2
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3 ч
А що там Коломойський, як допомагає людям в Дніпрі? Скільки тих, хто втратив житло, знайшли прихисток в «Менорі»?
Сподіваюсь, що винагороду назвуть і "дикі гуцули" Буковелю, прозріють скільки літ без бідності проживуть, щоб втілити: "Цок в лобок і в мішок..."
Як там Абдристович? Затримали його за російську пропаганду під час війни, за танцювання на крові і тілах, ні в чому не винних жителів міста Дніпра? Чому навалив повні кариани лайна нашим військовим, які постійно під оьстілами захищають Україну, а воно з бункера їм надить, вигорожуючи кацапів, які кинули велику ракету прямо в будинок? Як він там і навіщо допомагає ворогу? То ця сьогодні "бомба", щоб спасти півня російського ГРУ абдристовича, пекревести стрілки на іншу справу?
Куда исчез Баканов, которого уволили по статье, по которой судить должны были..
ввс.сом Это официальная информация от ВВС.
В последующие годы он тоже неплохо греб под себя.
За даними видання того ж Forbes.
Порошенко за перші роки війни втратив половину і перестав бути мільярдером.
Всі інші олігархи під час його правління теж значно втратили.
Зебіли, як вам шашлички від боневтіка, кровью не відхаркуються?
Про какой уголь речь идёт - про газовый или антрацит?