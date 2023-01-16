Охочим отримати громадянство РФ пропонують добровільно призиватися до російської армії, – Генштаб ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Іноземні громадяни отримують пропозиції призиватися до лав російського війська для прискореного отримання громадянства РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію Генштабу ЗСУ.
"На території Росії іноземним громадянам, які перебувають у черзі на отримання громадянства Російської Федерації, пропонується добровільно призиватися до лав ворожого війська та автоматично отримати громадянство Росії", - йдеться у повідомленні.
За даними Генштабу, на полігоні "Кадамовський" Ростовської області, з метою підготовки та подальшого комплектування частин та підрозділів російських окупаційних військ, що беруть участь у бойових діях в Україні, очікується прибуття підрозділів з мобілізованими. "Насамперед доукомплектування стосуватиметься приватної військової компанії "Вагнера" та загонів "Барс", які постійно втрачають особовий склад в Україні", - йдеться у зведенні.
Також, за даними Генштабу, в Москві чиниться тиск на комерційні структури з метою фінансової підтримки російських збройних сил через переказ коштів.
Будь ласка, зачекайте...
- В исламе - «шахид» А в России - «*******»!
Осёл - Герасимов, Козёл - Шойгу, а с ним всегда бухой Медведев - Мишка,
Затеяли сыграть в войну, посеять в целом мире тьму,
Пленить войсками белый свет,
и двинули войска в поход, а толку нет.
«Стой, братцы, стой! - кричит Вован - Мартышка. - Погодите!
Как воинству вперед идти? Ведь вы не так сидите….
Расселись, начали второй поход;
А он опять никак на лад нейдет.
«Постойте ж, я сыскал секрет! -
Осел Герасимов - ревет в ответ, - мы, верно, уж поладим,
Коль рядом вместе ровно сядем».
Послушались Осла - Герасима: уселись чинно в ряд;
А все-таки война никак нейдет на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры,
Кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье.
«Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,
Уж скоро год войне, а нет у нас везенья,
Чтобы Поход в порядок наш привесть,
Скажи лишь нам как сесть!» -
«Чтоб генералом быть, так надобно уменье
И мысли ваших поумней, -
Им отвечает Соловей, -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в генералы не годитесь».
Иван Туреньевич Крыленко
По факту ничем...Сралин мочил в сортире всех подряд..типа враг народа весь народ...,путлер мочит в сортире только бурятов монголов и прочие вымирающие народы РАБzeи...типа калмыко якуто чувашо удмурто коми пермяко Татаров...
Складається враження, що війною путло хоче очистити свою націю.
на одного хезболиста треба кучу калін-малін по родичах
- и бесплатная путёвка!
- на кладбище."
Гойда, чуда в пір'ї!
Гибкая пустыня - ни конца, ни кpая.
Общая святыня - мать-земля сыpая.
Топы да болота, степи да чащобы,
Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы!!!
Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...
Короткая кольчуга на спине у дpуга!
Глушь да *******, воpовство да дpаки,
Да сpамные вpаки вечеpом в бараке.
Пpём с мольбой о чуде пpямиком в трясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиpу возжигаем свечи,
Да гpозимся миpу встать с холодной печки
Вот подымем знамя да пpойдем с боями…
Тем же, кто не с нами, гнит в зловонной яме!
Вытопчем дорогу к вашему порогу,
Пусть идем не в ногу, но зато много нас!
Пыль наша не умерит, рвемся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а вот что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху!
Нет с нами сладости, вот нагнали страха!
Все кругом нарушаем, перед образами
Изливаем душу пьяными слезами.
Нас выдать по pоже, выpосших без нянек,
Нам свой кнут дороже, чем замоpский пpяник.
Мы в гробу выдали их конфетки!
Будем жить и дальше, как и деды - в клетке.
Нам все перемены - как седло корове,
Гpязы по колено, да по пояс кpовы.
Завывает вьюга, свиpипеет лента,
Ничего, что туго - может быть и хуже.
На таком морозе к черту все приличье!
По уши в навозе веруем в величие.
Кто кого замучил на лесоповале?
Нас ничего не учит, мы на всех плевали.
Нас любая подлость может растешить,
У нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая хачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом...
1995
Ю. Нестеренко
призиваєшся у чмобіки і отримуєш путівку в пекло без проблем
Известия
Онлайн-магазин для заключенных российских колоний переименовали в «Сидим-едим»
"Россиянка отметила, что в тематических сообществах в интернете стало спокойнее по сравнению с 9-10 месяцев назад, когда в сторону граждан РФ и России высказывалось много агрессии посредством социальных сетей и интернета в целом."