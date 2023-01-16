УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17025 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
4 508 42
армія рф (13574) війна (56913) громадянство (908) росія (47340)

Охочим отримати громадянство РФ пропонують добровільно призиватися до російської армії, – Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росія

Іноземні громадяни отримують пропозиції призиватися до лав російського війська для прискореного отримання громадянства РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію Генштабу ЗСУ.

"На території Росії іноземним громадянам, які перебувають у черзі на отримання громадянства Російської Федерації, пропонується добровільно призиватися до лав ворожого війська та автоматично отримати громадянство Росії", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, на полігоні "Кадамовський" Ростовської області, з метою підготовки та подальшого комплектування частин та підрозділів російських окупаційних військ, що беруть участь у бойових діях в Україні, очікується прибуття підрозділів з мобілізованими. "Насамперед доукомплектування стосуватиметься приватної військової компанії "Вагнера" та загонів "Барс", які постійно втрачають особовий склад в Україні", - йдеться у зведенні.

Також, за даними Генштабу, в Москві чиниться тиск на комерційні структури з метою фінансової підтримки російських збройних сил через переказ коштів.

Також читайте: Окупанти протягом доби завдали 2 ракетні і 6 авіаційних ударів та здійснили понад 20 обстрілів з РСЗВ, - Генштаб ЗСУ

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
Однажды как-то в феврале, Вован - Плешивая Мартышка,
Осёл - Герасимов, Козёл - Шойгу, а с ним всегда бухой Медведев - Мишка,
Затеяли сыграть в войну, посеять в целом мире тьму,
Пленить войсками белый свет,
и двинули войска в поход, а толку нет.
«Стой, братцы, стой! - кричит Вован - Мартышка. - Погодите!
Как воинству вперед идти? Ведь вы не так сидите….

Расселись, начали второй поход;
А он опять никак на лад нейдет.

«Постойте ж, я сыскал секрет! -
Осел Герасимов - ревет в ответ, - мы, верно, уж поладим,
Коль рядом вместе ровно сядем».
Послушались Осла - Герасима: уселись чинно в ряд;
А все-таки война никак нейдет на лад.

Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры,
Кому и как сидеть.

Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье.

«Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,
Уж скоро год войне, а нет у нас везенья,
Чтобы Поход в порядок наш привесть,
Скажи лишь нам как сесть!» -

«Чтоб генералом быть, так надобно уменье
И мысли ваших поумней, -
Им отвечает Соловей, -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в генералы не годитесь».

Иван Туреньевич Крыленко
показати весь коментар
16.01.2023 19:52
+11
- Папа! Как называется человек идущий на смерть в уверенности что после смерти он попадёт в рай безгрешным?

- В исламе - «шахид» А в России - «*******»!
показати весь коментар
16.01.2023 20:42
+8
короткостроковий контракт - гірчичник-пачпорт на лоба - кобзон

показати весь коментар
16.01.2023 19:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Расейское гражданство - это билет к Аиду.....😈
показати весь коментар
16.01.2023 19:50 Відповісти
- Папа! Как называется человек идущий на смерть в уверенности что после смерти он попадёт в рай безгрешным?

- В исламе - «шахид» А в России - «*******»!
показати весь коментар
16.01.2023 20:42 Відповісти
короткостроковий контракт - гірчичник-пачпорт на лоба - кобзон

показати весь коментар
16.01.2023 19:51 Відповісти
Однажды как-то в феврале, Вован - Плешивая Мартышка,
Осёл - Герасимов, Козёл - Шойгу, а с ним всегда бухой Медведев - Мишка,
Затеяли сыграть в войну, посеять в целом мире тьму,
Пленить войсками белый свет,
и двинули войска в поход, а толку нет.
«Стой, братцы, стой! - кричит Вован - Мартышка. - Погодите!
Как воинству вперед идти? Ведь вы не так сидите….

Расселись, начали второй поход;
А он опять никак на лад нейдет.

«Постойте ж, я сыскал секрет! -
Осел Герасимов - ревет в ответ, - мы, верно, уж поладим,
Коль рядом вместе ровно сядем».
Послушались Осла - Герасима: уселись чинно в ряд;
А все-таки война никак нейдет на лад.

Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры,
Кому и как сидеть.

Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье.

«Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,
Уж скоро год войне, а нет у нас везенья,
Чтобы Поход в порядок наш привесть,
Скажи лишь нам как сесть!» -

«Чтоб генералом быть, так надобно уменье
И мысли ваших поумней, -
Им отвечает Соловей, -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в генералы не годитесь».

Иван Туреньевич Крыленко
показати весь коментар
16.01.2023 19:52 Відповісти
Не важно как сядут русские генералы, важно чтобы камер хватило.
показати весь коментар
16.01.2023 20:15 Відповісти
не біда, не вистачить камер, запакуємо у селофан
показати весь коментар
16.01.2023 20:47 Відповісти
Нехай вся заЖОПЗА іде , в них всіх є кацапське громадянство!
показати весь коментар
16.01.2023 19:52 Відповісти
Цікаво, а чому ківа з царьовим до цих пір не на війні...
показати весь коментар
17.01.2023 00:48 Відповісти
Посмертно?
показати весь коментар
16.01.2023 19:52 Відповісти
Мавзолейная Ксива билет в ящик..но не в Мавзолєй 💀🐔👽☠️💀🤡👺🦍👹😁😁😁😁
показати весь коментар
16.01.2023 19:57 Відповісти
Чем отличаются Концлагерь путлера и ГУЛАГ Сралина,?
По факту ничем...Сралин мочил в сортире всех подряд..типа враг народа весь народ...,путлер мочит в сортире только бурятов монголов и прочие вымирающие народы РАБzeи...типа калмыко якуто чувашо удмурто коми пермяко Татаров...
показати весь коментар
16.01.2023 20:05 Відповісти
І не тільки вузькооких, а й вузьколобих дегенератів, наркош, алкашів, уголовників-рецидивістів!
Складається враження, що війною путло хоче очистити свою націю.
показати весь коментар
17.01.2023 00:52 Відповісти
З Хезболи нехай набирають. Там смертників багато, тому проблем з родичами не буде...
показати весь коментар
16.01.2023 20:06 Відповісти
е, тут ви праві!

на одного хезболиста треба кучу калін-малін по родичах
показати весь коментар
16.01.2023 20:49 Відповісти
Це православні машини. Не візьмуть...
показати весь коментар
16.01.2023 20:50 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2023 20:06 Відповісти
Фраеров ищут.Кстати турецкие тв показывало выступление Эрдогана,где он утверждал что сказал путину об участии 2000 боевиков ПКК( база в России) в составе войск Иревана во второй Карабахской войне 2020г.
показати весь коментар
16.01.2023 20:09 Відповісти
ти ба, Іривань став Швецією ?
показати весь коментар
16.01.2023 20:51 Відповісти
Это было 2 года назад. Кажется в Рязани база ПКК и их там полно.Москва часть перекинула в помошь Иревану в войне против Одэрбэджана в 2020году.А когда ИндоПэриджан стал побеждать то долбанула Искандерами и Скадами по пригороду Баку и Гянджи. А в Швеции небольшое количество тех,кто терракты в Турции совершал.
показати весь коментар
16.01.2023 21:47 Відповісти
"- вобщем так: чёрный пакет, вагон-холодильник (хороший, на колёсах), почётное гражданство.
- и бесплатная путёвка!
- на кладбище."
показати весь коментар
16.01.2023 20:12 Відповісти
20 баранов и холодильник розенлев, финский, хороший

показати весь коментар
16.01.2023 20:53 Відповісти
ага, пришли другие времена )))
показати весь коментар
16.01.2023 20:54 Відповісти
- И бесплатная путевка…

показати весь коментар
16.01.2023 20:55 Відповісти
на концертний тур кобзона

показати весь коментар
16.01.2023 21:00 Відповісти
Провідні ваєнначальники ЦАР, Зімбабве тв Луанди уже сідлають баєвих антилоп!
Гойда, чуда в пір'ї!
показати весь коментар
16.01.2023 20:15 Відповісти


Гибкая пустыня - ни конца, ни кpая.
Общая святыня - мать-земля сыpая.
Топы да болота, степи да чащобы,
Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы!!!
Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...
Короткая кольчуга на спине у дpуга!
Глушь да *******, воpовство да дpаки,
Да сpамные вpаки вечеpом в бараке.
Пpём с мольбой о чуде пpямиком в трясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиpу возжигаем свечи,
Да гpозимся миpу встать с холодной печки
Вот подымем знамя да пpойдем с боями…
Тем же, кто не с нами, гнит в зловонной яме!
Вытопчем дорогу к вашему порогу,
Пусть идем не в ногу, но зато много нас!

Пыль наша не умерит, рвемся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а вот что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху!
Нет с нами сладости, вот нагнали страха!
Все кругом нарушаем, перед образами
Изливаем душу пьяными слезами.
Нас выдать по pоже, выpосших без нянек,
Нам свой кнут дороже, чем замоpский пpяник.
Мы в гробу выдали их конфетки!
Будем жить и дальше, как и деды - в клетке.
Нам все перемены - как седло корове,
Гpязы по колено, да по пояс кpовы.
Завывает вьюга, свиpипеет лента,
Ничего, что туго - может быть и хуже.
На таком морозе к черту все приличье!
По уши в навозе веруем в величие.
Кто кого замучил на лесоповале?
Нас ничего не учит, мы на всех плевали.
Нас любая подлость может растешить,
У нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая хачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом...
1995
Ю. Нестеренко
показати весь коментар
16.01.2023 20:16 Відповісти
Тест на IQ сьогодні виглядає так: Чи бажаєте Ви стати громадянином РФ ТАК/НІ"
показати весь коментар
16.01.2023 20:18 Відповісти
А мішені на лоб і груди будуть самі клеїть чи це буде організовано при військкоматах?
показати весь коментар
16.01.2023 20:38 Відповісти
Не думав навіть , що так просто отримати кацпську ксіву -
призиваєшся у чмобіки і отримуєш путівку в пекло без проблем
показати весь коментар
16.01.2023 20:40 Відповісти
Візьми громадянство,і піди під хюмарси)))Ангертинська мука з дибілів не виходить.
показати весь коментар
16.01.2023 20:52 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2023 21:08 Відповісти
И есть идиоты, которые жаждут русского гражданства?
показати весь коментар
16.01.2023 21:38 Відповісти
хай призивають депардьє і кіркорова з соловйовим
показати весь коментар
16.01.2023 22:32 Відповісти
Егіпет:
"Россиянка отметила, что в тематических сообществах в интернете стало спокойнее по сравнению с 9-10 месяцев назад, когда в сторону граждан РФ и России высказывалось много агрессии посредством социальных сетей и интернета в целом."
показати весь коментар
16.01.2023 23:06 Відповісти
Душу дияволу за паспорт
показати весь коментар
17.01.2023 01:12 Відповісти
Разве ещё есть желающие на гражданство параши? Кстати как там Сноуден с Сигалом? Им как то пора доказать что не зря взяли корочки с двухглавой курицей.
показати весь коментар
17.01.2023 02:56 Відповісти
 
 