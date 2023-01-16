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Желающим получить гражданство РФ предлагают добровольно призываться в российскою армию, – Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

росія

Иностранные граждане получают предложения призываться в ряды российской армии для ускоренного получения гражданства РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ.

"На территории России иностранным гражданам, находящимся в очереди на получение гражданства Российской Федерации, предлагается добровольно призываться в ряды вражеского войска и автоматически получить гражданство России", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на полигоне "Кадамовский" Ростовской области с целью подготовки и последующего комплектования частей и подразделений российских оккупационных войск, участвующих в боевых действиях в Украине, ожидается прибытие подразделений с мобилизованными. "Прежде всего, доукомплектование будет касаться частной военной компании "Вагнера" и отрядов "Барс", которые постоянно теряют личный состав в Украине", - говорится в сводке.

Также, по данным Генштаба, в Москве оказывается давление на коммерческие структуры с целью финансовой поддержки российских вооруженных сил через перевод средств.

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Топ комментарии
+11
Однажды как-то в феврале, Вован - Плешивая Мартышка,
Осёл - Герасимов, Козёл - Шойгу, а с ним всегда бухой Медведев - Мишка,
Затеяли сыграть в войну, посеять в целом мире тьму,
Пленить войсками белый свет,
и двинули войска в поход, а толку нет.
«Стой, братцы, стой! - кричит Вован - Мартышка. - Погодите!
Как воинству вперед идти? Ведь вы не так сидите….

Расселись, начали второй поход;
А он опять никак на лад нейдет.

«Постойте ж, я сыскал секрет! -
Осел Герасимов - ревет в ответ, - мы, верно, уж поладим,
Коль рядом вместе ровно сядем».
Послушались Осла - Герасима: уселись чинно в ряд;
А все-таки война никак нейдет на лад.

Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры,
Кому и как сидеть.

Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье.

«Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,
Уж скоро год войне, а нет у нас везенья,
Чтобы Поход в порядок наш привесть,
Скажи лишь нам как сесть!» -

«Чтоб генералом быть, так надобно уменье
И мысли ваших поумней, -
Им отвечает Соловей, -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в генералы не годитесь».

Иван Туреньевич Крыленко
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16.01.2023 19:52
+11
- Папа! Как называется человек идущий на смерть в уверенности что после смерти он попадёт в рай безгрешным?

- В исламе - «шахид» А в России - «*******»!
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16.01.2023 20:42
+8
короткостроковий контракт - гірчичник-пачпорт на лоба - кобзон

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16.01.2023 19:51
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Правила форума Совет форумчан
Расейское гражданство - это билет к Аиду.....😈
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16.01.2023 19:50 Ответить
- Папа! Как называется человек идущий на смерть в уверенности что после смерти он попадёт в рай безгрешным?

- В исламе - «шахид» А в России - «*******»!
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16.01.2023 20:42 Ответить
короткостроковий контракт - гірчичник-пачпорт на лоба - кобзон

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16.01.2023 19:51 Ответить
Однажды как-то в феврале, Вован - Плешивая Мартышка,
Осёл - Герасимов, Козёл - Шойгу, а с ним всегда бухой Медведев - Мишка,
Затеяли сыграть в войну, посеять в целом мире тьму,
Пленить войсками белый свет,
и двинули войска в поход, а толку нет.
«Стой, братцы, стой! - кричит Вован - Мартышка. - Погодите!
Как воинству вперед идти? Ведь вы не так сидите….

Расселись, начали второй поход;
А он опять никак на лад нейдет.

«Постойте ж, я сыскал секрет! -
Осел Герасимов - ревет в ответ, - мы, верно, уж поладим,
Коль рядом вместе ровно сядем».
Послушались Осла - Герасима: уселись чинно в ряд;
А все-таки война никак нейдет на лад.

Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры,
Кому и как сидеть.

Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье.

«Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,
Уж скоро год войне, а нет у нас везенья,
Чтобы Поход в порядок наш привесть,
Скажи лишь нам как сесть!» -

«Чтоб генералом быть, так надобно уменье
И мысли ваших поумней, -
Им отвечает Соловей, -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в генералы не годитесь».

Иван Туреньевич Крыленко
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16.01.2023 19:52 Ответить
Не важно как сядут русские генералы, важно чтобы камер хватило.
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16.01.2023 20:15 Ответить
не біда, не вистачить камер, запакуємо у селофан
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16.01.2023 20:47 Ответить
Нехай вся заЖОПЗА іде , в них всіх є кацапське громадянство!
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16.01.2023 19:52 Ответить
Цікаво, а чому ківа з царьовим до цих пір не на війні...
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17.01.2023 00:48 Ответить
Посмертно?
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16.01.2023 19:52 Ответить
Мавзолейная Ксива билет в ящик..но не в Мавзолєй 💀🐔👽☠️💀🤡👺🦍👹😁😁😁😁
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16.01.2023 19:57 Ответить
Чем отличаются Концлагерь путлера и ГУЛАГ Сралина,?
По факту ничем...Сралин мочил в сортире всех подряд..типа враг народа весь народ...,путлер мочит в сортире только бурятов монголов и прочие вымирающие народы РАБzeи...типа калмыко якуто чувашо удмурто коми пермяко Татаров...
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16.01.2023 20:05 Ответить
І не тільки вузькооких, а й вузьколобих дегенератів, наркош, алкашів, уголовників-рецидивістів!
Складається враження, що війною путло хоче очистити свою націю.
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17.01.2023 00:52 Ответить
З Хезболи нехай набирають. Там смертників багато, тому проблем з родичами не буде...
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16.01.2023 20:06 Ответить
е, тут ви праві!

на одного хезболиста треба кучу калін-малін по родичах
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16.01.2023 20:49 Ответить
Це православні машини. Не візьмуть...
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16.01.2023 20:50 Ответить
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16.01.2023 20:06 Ответить
Фраеров ищут.Кстати турецкие тв показывало выступление Эрдогана,где он утверждал что сказал путину об участии 2000 боевиков ПКК( база в России) в составе войск Иревана во второй Карабахской войне 2020г.
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16.01.2023 20:09 Ответить
ти ба, Іривань став Швецією ?
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16.01.2023 20:51 Ответить
Это было 2 года назад. Кажется в Рязани база ПКК и их там полно.Москва часть перекинула в помошь Иревану в войне против Одэрбэджана в 2020году.А когда ИндоПэриджан стал побеждать то долбанула Искандерами и Скадами по пригороду Баку и Гянджи. А в Швеции небольшое количество тех,кто терракты в Турции совершал.
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16.01.2023 21:47 Ответить
"- вобщем так: чёрный пакет, вагон-холодильник (хороший, на колёсах), почётное гражданство.
- и бесплатная путёвка!
- на кладбище."
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16.01.2023 20:12 Ответить
20 баранов и холодильник розенлев, финский, хороший

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16.01.2023 20:53 Ответить
ага, пришли другие времена )))
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16.01.2023 20:54 Ответить
- И бесплатная путевка…

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16.01.2023 20:55 Ответить
на концертний тур кобзона

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16.01.2023 21:00 Ответить
Провідні ваєнначальники ЦАР, Зімбабве тв Луанди уже сідлають баєвих антилоп!
Гойда, чуда в пір'ї!
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16.01.2023 20:15 Ответить


Гибкая пустыня - ни конца, ни кpая.
Общая святыня - мать-земля сыpая.
Топы да болота, степи да чащобы,
Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы!!!
Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...
Короткая кольчуга на спине у дpуга!
Глушь да *******, воpовство да дpаки,
Да сpамные вpаки вечеpом в бараке.
Пpём с мольбой о чуде пpямиком в трясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиpу возжигаем свечи,
Да гpозимся миpу встать с холодной печки
Вот подымем знамя да пpойдем с боями…
Тем же, кто не с нами, гнит в зловонной яме!
Вытопчем дорогу к вашему порогу,
Пусть идем не в ногу, но зато много нас!

Пыль наша не умерит, рвемся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а вот что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху!
Нет с нами сладости, вот нагнали страха!
Все кругом нарушаем, перед образами
Изливаем душу пьяными слезами.
Нас выдать по pоже, выpосших без нянек,
Нам свой кнут дороже, чем замоpский пpяник.
Мы в гробу выдали их конфетки!
Будем жить и дальше, как и деды - в клетке.
Нам все перемены - как седло корове,
Гpязы по колено, да по пояс кpовы.
Завывает вьюга, свиpипеет лента,
Ничего, что туго - может быть и хуже.
На таком морозе к черту все приличье!
По уши в навозе веруем в величие.
Кто кого замучил на лесоповале?
Нас ничего не учит, мы на всех плевали.
Нас любая подлость может растешить,
У нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая хачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом...
1995
Ю. Нестеренко
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16.01.2023 20:16 Ответить
Тест на IQ сьогодні виглядає так: Чи бажаєте Ви стати громадянином РФ ТАК/НІ"
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16.01.2023 20:18 Ответить
А мішені на лоб і груди будуть самі клеїть чи це буде організовано при військкоматах?
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16.01.2023 20:38 Ответить
Не думав навіть , що так просто отримати кацпську ксіву -
призиваєшся у чмобіки і отримуєш путівку в пекло без проблем
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16.01.2023 20:40 Ответить
Візьми громадянство,і піди під хюмарси)))Ангертинська мука з дибілів не виходить.
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16.01.2023 20:52 Ответить
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16.01.2023 21:08 Ответить
И есть идиоты, которые жаждут русского гражданства?
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16.01.2023 21:38 Ответить
хай призивають депардьє і кіркорова з соловйовим
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16.01.2023 22:32 Ответить
Егіпет:
"Россиянка отметила, что в тематических сообществах в интернете стало спокойнее по сравнению с 9-10 месяцев назад, когда в сторону граждан РФ и России высказывалось много агрессии посредством социальных сетей и интернета в целом."
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16.01.2023 23:06 Ответить
Душу дияволу за паспорт
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17.01.2023 01:12 Ответить
Разве ещё есть желающие на гражданство параши? Кстати как там Сноуден с Сигалом? Им как то пора доказать что не зря взяли корочки с двухглавой курицей.
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17.01.2023 02:56 Ответить
 
 