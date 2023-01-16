Желающим получить гражданство РФ предлагают добровольно призываться в российскою армию, – Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Иностранные граждане получают предложения призываться в ряды российской армии для ускоренного получения гражданства РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ.
"На территории России иностранным гражданам, находящимся в очереди на получение гражданства Российской Федерации, предлагается добровольно призываться в ряды вражеского войска и автоматически получить гражданство России", - говорится в сообщении.
По данным Генштаба, на полигоне "Кадамовский" Ростовской области с целью подготовки и последующего комплектования частей и подразделений российских оккупационных войск, участвующих в боевых действиях в Украине, ожидается прибытие подразделений с мобилизованными. "Прежде всего, доукомплектование будет касаться частной военной компании "Вагнера" и отрядов "Барс", которые постоянно теряют личный состав в Украине", - говорится в сводке.
Также, по данным Генштаба, в Москве оказывается давление на коммерческие структуры с целью финансовой поддержки российских вооруженных сил через перевод средств.
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- В исламе - «шахид» А в России - «*******»!
Осёл - Герасимов, Козёл - Шойгу, а с ним всегда бухой Медведев - Мишка,
Затеяли сыграть в войну, посеять в целом мире тьму,
Пленить войсками белый свет,
и двинули войска в поход, а толку нет.
«Стой, братцы, стой! - кричит Вован - Мартышка. - Погодите!
Как воинству вперед идти? Ведь вы не так сидите….
Расселись, начали второй поход;
А он опять никак на лад нейдет.
«Постойте ж, я сыскал секрет! -
Осел Герасимов - ревет в ответ, - мы, верно, уж поладим,
Коль рядом вместе ровно сядем».
Послушались Осла - Герасима: уселись чинно в ряд;
А все-таки война никак нейдет на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры,
Кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье.
«Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,
Уж скоро год войне, а нет у нас везенья,
Чтобы Поход в порядок наш привесть,
Скажи лишь нам как сесть!» -
«Чтоб генералом быть, так надобно уменье
И мысли ваших поумней, -
Им отвечает Соловей, -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в генералы не годитесь».
Иван Туреньевич Крыленко
По факту ничем...Сралин мочил в сортире всех подряд..типа враг народа весь народ...,путлер мочит в сортире только бурятов монголов и прочие вымирающие народы РАБzeи...типа калмыко якуто чувашо удмурто коми пермяко Татаров...
Складається враження, що війною путло хоче очистити свою націю.
на одного хезболиста треба кучу калін-малін по родичах
- и бесплатная путёвка!
- на кладбище."
Гойда, чуда в пір'ї!
Гибкая пустыня - ни конца, ни кpая.
Общая святыня - мать-земля сыpая.
Топы да болота, степи да чащобы,
Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы!!!
Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...
Короткая кольчуга на спине у дpуга!
Глушь да *******, воpовство да дpаки,
Да сpамные вpаки вечеpом в бараке.
Пpём с мольбой о чуде пpямиком в трясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиpу возжигаем свечи,
Да гpозимся миpу встать с холодной печки
Вот подымем знамя да пpойдем с боями…
Тем же, кто не с нами, гнит в зловонной яме!
Вытопчем дорогу к вашему порогу,
Пусть идем не в ногу, но зато много нас!
Пыль наша не умерит, рвемся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а вот что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху!
Нет с нами сладости, вот нагнали страха!
Все кругом нарушаем, перед образами
Изливаем душу пьяными слезами.
Нас выдать по pоже, выpосших без нянек,
Нам свой кнут дороже, чем замоpский пpяник.
Мы в гробу выдали их конфетки!
Будем жить и дальше, как и деды - в клетке.
Нам все перемены - как седло корове,
Гpязы по колено, да по пояс кpовы.
Завывает вьюга, свиpипеет лента,
Ничего, что туго - может быть и хуже.
На таком морозе к черту все приличье!
По уши в навозе веруем в величие.
Кто кого замучил на лесоповале?
Нас ничего не учит, мы на всех плевали.
Нас любая подлость может растешить,
У нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая хачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом...
1995
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