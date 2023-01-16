Желающим получить гражданство РФ предлагают добровольно призываться в российскою армию, – Генштаб ВСУ

Иностранные граждане получают предложения призываться в ряды российской армии для ускоренного получения гражданства РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ.

"На территории России иностранным гражданам, находящимся в очереди на получение гражданства Российской Федерации, предлагается добровольно призываться в ряды вражеского войска и автоматически получить гражданство России", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на полигоне "Кадамовский" Ростовской области с целью подготовки и последующего комплектования частей и подразделений российских оккупационных войск, участвующих в боевых действиях в Украине, ожидается прибытие подразделений с мобилизованными. "Прежде всего, доукомплектование будет касаться частной военной компании "Вагнера" и отрядов "Барс", которые постоянно теряют личный состав в Украине", - говорится в сводке.

Также, по данным Генштаба, в Москве оказывается давление на коммерческие структуры с целью финансовой поддержки российских вооруженных сил через перевод средств.

Читайте также: Оккупанты в течение суток нанесли 2 ракетных и 6 авиационных ударов и совершили более 20 обстрелов из РСЗО, - Генштаб ВСУ