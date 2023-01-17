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Росія готується до спроби зробити "крайній ривок", - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

Росія зараз готується до спроби зробити так званий крайній ривок, із цим пов’язані кадрові зміни у військовому командуванні РФ.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Розуміючи, що відбувається на Росії, розуміємо, що вони матимуть спробу зробити так званий крайній ривок. Вони до цього готуються. Ми більш ніж упевнені, що з цим пов'язані ті процеси, які на сьогодні відбуваються по зміні людей... Саме призначення Герасимова говорить про те, що для них це останній дзвоник. Після того вже не буде на кого міняти, не буде на кого списувати ті поразки, які вони обов'язково отримають на нашій території. Вони до цього готуються, і ми маємо до цього готуватися", - сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що такий "ривок" окупанти можуть зробити і на річницю повномасштабного вторгнення в Україну, бо для них такі дати є "сакральними" речами. Також, за його словами, це може статися і в березні.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+45
"Крайний", тут не уместно, тут подходит слово "последний".
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16.01.2023 20:39
+24
Готуйте наші найцінніші, орденоності спецпідрозділи "95 квартал", попереду якого має йти Юзік і спецуру з офісу з краденими гранатометами, попереду якого має йти абдристович, кров/ю змивати дану пвідписку російському ГРУ.
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16.01.2023 20:49
+22
"крайній ривок" кремля

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16.01.2023 20:40
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"Крайний", тут не уместно, тут подходит слово "последний".
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16.01.2023 20:39 Відповісти
Це члово чомусь є НАДЗВИЧАЙНО популярним вїхньому середовищі. Забобонні, мабуть....
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16.01.2023 20:41 Відповісти
У парашутистів теж такі забобони.

Треба казати крайній стрибок,
а не останній.
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16.01.2023 20:52 Відповісти
Треба парашют уважно складати,а не в деревину стукати...
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17.01.2023 12:42 Відповісти
Слово последний может иметь нехорощий смысл,вот его и избегают...в данном случае оно было бы уместным.
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16.01.2023 20:55 Відповісти
отож. косвенно, его употребление служит характеристикой самого данилова.
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16.01.2023 21:01 Відповісти
Короля Данила!
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16.01.2023 23:21 Відповісти
но тогда таки было бы враньем. кацапов пока еще много. денег тоже. мозгов не прибавилось. ни у них, ни у нас, ни у "западных партнеров".
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17.01.2023 01:46 Відповісти
последний довод короля
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16.01.2023 20:44 Відповісти
Крайний срок - с российской. В Московии вдоль границ стоят "Края". Например Краснодарский Край.
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16.01.2023 21:23 Відповісти
Скільки ще цих крайніх ривків буде, скільки вирішальних місяців...
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16.01.2023 21:23 Відповісти
Є така версія:

Найближчим часом вони спробують піти з трьох напрямків - з білорусі на заході, з півдня ібіля Одеси і зі сходу (де зараз йде основна колотнеча). Очолюватимуть цей наступ три заступники герасімова - салюков (білорусь), кім (південь) та суровікін (схід). Мета - оточити та знищити основні сили ЗСУ (те, що їм не вдалося зробити навесні та влітку 2022 року), а також відрізати Україну від постачань західної зброї.
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16.01.2023 20:39 Відповісти
з півдня ібіля Одеси-це ЯК?
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16.01.2023 20:51 Відповісти
Ось тут:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BA
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16.01.2023 20:56 Відповісти
звідки вони будуть наступати? з Румунії чи Молдови?
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16.01.2023 21:00 Відповісти
Десантна операція
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16.01.2023 21:00 Відповісти
****** -вони рік тому обісрались а зараз тим більше
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16.01.2023 21:04 Відповісти
Була десантна операція? Коли?
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16.01.2023 21:05 Відповісти
Була спроба біля Коблево. Дали #дюлів.
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16.01.2023 21:09 Відповісти
Воно?

https://censor.net/ua/news/3319250/desant_okupantiv_namagavsya_vysadytysya_pid_odesoyu_yi_vidstupyv_iz_vtratamy_zmi

Ну ОК, спробують ще раз. Дурне діло не хитре...
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16.01.2023 21:11 Відповісти
не була тому що навіть тоді обісрались хоча саме такі плани були а зараз тим більше
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16.01.2023 21:10 Відповісти
На Донбасі бачите що робиться? Лізуть і далі, незважаючи на втрати. І навіть Солєдар вже взяли.
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16.01.2023 21:12 Відповісти
тут як вони лізти будуть ?по воді чи з повітря?масква їхній останній притулок
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16.01.2023 21:18 Відповісти
Близькість Чорного моря ніби натякає на морську десантну операцію...
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16.01.2023 21:36 Відповісти
о да, зараз піде нова хвиля відосіків від ображених вибл..в яких до Соледаравсе ж таки приперли, а в Соледарі вже камня на камні немає.
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17.01.2023 01:19 Відповісти
А мені здається, що на Сході ніхто не буде рухати свої терористичні війська, вони будуть відволікати і показувати, імітувати наступ. Також це буде з боку білосрашки, але там реально підуть разом білосрашка і кацапосрашка, щоб відрізати Європу в надії на вдачу. А основний удар піде на Запоріжжя, далі Дніпро, Павлоград і в спину нашій найміцнішій групіровці на сході.
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16.01.2023 20:53 Відповісти
Чому б і ні? Тут всі варіанти слід розглядати.
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16.01.2023 20:57 Відповісти
"крайній ривок" кремля

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16.01.2023 20:40 Відповісти
it crowd 👍
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16.01.2023 21:07 Відповісти
"Крайній" вживають забобонні, коли бояться, що щось станеться востаннє. Данілов боїться, що наступний обстріл стане останнім?
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16.01.2023 20:41 Відповісти
В якому сенсі: у каZZапів снаряди закінчаться чи особисто для нього?
Шкода, але зараз жоден з цих варіантів неможливий.
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16.01.2023 21:16 Відповісти
Чи просто не хоче, щоб в нього потім питали, мовляв, казав про останній, а кацапи он ще 100500 ривков наробили і шо це було
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17.01.2023 14:44 Відповісти
Секретар РНБО зазначив, що такий "ривок" окупанти можуть зробити і на річницю повномасштабного вторгнення в Україну, бо для них такі дати є "сакральними" речами.
_____________________________________________________________________________
И было ведомо солдатам,
Из дома вырванным войной,
Что города берутся - к датам.
А потому - любой ценой.
Минуло 80 років. Зброя змінилася, технології змінилися, засоби комунікації змінились. Росія і ставлення влади до людей в ній не змінилося
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16.01.2023 20:43 Відповісти
але половина Світу вперто продовжує вірити, що якщо путін коні двине, то тоді....що тоді? у русскіх ще жодного разу не були правителя, який би розвивав суспільство і країну, хиба що у військовому плані, щоб нападати на сусідів, або ще торгівлю щоб на війну бабло було. І це не просто так, русскім це подобається, вони довбані аб"юзери ще з дитинства і потерплять тільки такого який позволить їм срати на цілий Світ з його законами і порядками. Всіх, хто намогався зробити з них люди - русскіє самі ж і вбивали.
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17.01.2023 01:22 Відповісти
Тоді буде певна передишка років на 10-20. А за цей час багато чого зміниться, від варіанту розпаду кацапстану до хоча б підготовки світу до наступної потенційної війни - вступив в НАТО України і т.п. Цього разу світ рашку не пробачить так швидко і допомагати не буде. А ця війна закінчиться разом зі смертю ***** - 100%. Це буде питання днів, тижнів, максимум кількох місяців.
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17.01.2023 11:34 Відповісти
Терпіти не можу, коли замість «останній» кажуть «крайній». Це так безграмотно та якось забобонно виглядає.

Звичайно, що раіся готується, це усі знають та бачать, навіть із космосу.
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16.01.2023 20:44 Відповісти
Також не розумів "крайній -останній" поки не побував, де, дай вам Бог не побувати. Зараз це нормально. І там зовсім нема атеїстів.
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16.01.2023 21:28 Відповісти
Я розумію та знаю, чому так кажуть. Мені не подобається, як це звучить .

Знаю, що в окопах немає атеїстів. Ви ж на форумі, і я дуже сумніваюсь, що саме забобони з цим словом вас врятували в каліфорнійському окопі.
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16.01.2023 22:36 Відповісти
Перш ніж писати про каліфорнійські окопи, ви, пані, про Старлінк не подумали?
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16.01.2023 23:59 Відповісти
Подумала, я завжди про нього думаю, та сподіваюсь, що його ніхто не вирубить та не залишить наше ЗСУ без зв'язку.
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17.01.2023 00:09 Відповісти
Terror Alarm @Terror_Alarm 2 ч
Иранская террористическая группировка КСИР угрожает развернуть в России «самые современные противотанковые управляемые ракеты» для войны а Украине, если НАТО направит в Украину танки.
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16.01.2023 20:48 Відповісти
Граждане, єнта цирк!
Вже й Іран долучівся до дєрєбана парашистана!
Що далі, миротворчій контингент братської Луанди?!-як тобі таке Ілон Маск?
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16.01.2023 21:14 Відповісти
Якась іранська підробка китайської підробки джавелінів чи енло?
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17.01.2023 14:54 Відповісти
та хер их знает...., но в любом случае неприятно......
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17.01.2023 15:12 Відповісти
Готуйте наші найцінніші, орденоності спецпідрозділи "95 квартал", попереду якого має йти Юзік і спецуру з офісу з краденими гранатометами, попереду якого має йти абдристович, кров/ю змивати дану пвідписку російському ГРУ.
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16.01.2023 20:49 Відповісти
Мають на джипах їхати, що змародерили замість передачі на фронт.
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17.01.2023 01:19 Відповісти
Арестовичу потрібно виділити окрему ділянку фронту, де він своєю ОПою буде рік стримувати бригаду вагнерівців
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17.01.2023 10:53 Відповісти
Перепрошую, а крайній, то з якого краю? Зліва а чи справа? Ідіотам, як пороблено, вже й слів бояться...
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16.01.2023 20:50 Відповісти
Іксперд, *****.
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16.01.2023 20:54 Відповісти
Блин, ну "крайний" в авиации понятно. Не очень, когда "последний полет" или там "последний прыжок с парашютом". Тут четкая ассоциация с "последний путь", например. Там это как бы специфическая терминология. Применяется на летном поле, но вне его, крайне редко. А вот эти понты с "крайним" в обиходе, ну только об ограниченности мышления говорят.
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16.01.2023 20:56 Відповісти
не нравится мне этот данилов

дуже сумую від того що на цьому місці могла би бути більш гідна і потрібна сьогодні людина
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16.01.2023 20:57 Відповісти
Левый крайний♿
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16.01.2023 20:58 Відповісти
Рузьге!
При "крайнем рывке" есть риск порвать крайнюю плоть!
Гы...
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16.01.2023 21:05 Відповісти
Скоріше вирвати з коренем.
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17.01.2023 15:14 Відповісти
Сакральні дати?!
А як же 100річчя сересере?
Щось воно так тихо пройшло, наче хтось ZZдох
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16.01.2023 21:10 Відповісти
рашка зробить ривок крайньої плоті і стане схожою на бабцю Беню
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16.01.2023 21:25 Відповісти
А в мене є питання: до чого суки ви готуєтеся? Звалити? Чому ОПЗЖ досі в раді? Чому тікають продажні журналісти? Чому мураєва випустили? Ви думаєте цього ніхто не помічає?
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16.01.2023 21:40 Відповісти
ТЮлька блокує випердолення з ради її попередніх чи (має надію) наступних коханців... З ОПою звичайно.
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17.01.2023 09:02 Відповісти
Крайній ривок... у мішок 😆👍
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16.01.2023 21:42 Відповісти
Срака лусне...
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16.01.2023 22:58 Відповісти
икебастос..--20 дивизий ватников 2 мильона в ратниках на ешелонах и конных подводах с т 55 с полевыми банями..столовыми..командными штабами уровня брежнев ...
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16.01.2023 23:05 Відповісти
Все закінчиться, якщо Україна стане на коліна перед Богом
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17.01.2023 06:23 Відповісти
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17.01.2023 09:03 Відповісти
Так готуйтесь, а не *****ть. Треба навчати нових людей військовій справі на противагу їхнім чмобікам.
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17.01.2023 11:31 Відповісти
вова зеленський ЗНОВУ ЗА СПИНАМИ УКРАЇНЦІВ ПРО ЩОСЬ ДОМОВЛЯЄТЬСЯ З КАЦАПАМИ

Перед кінцем засідання Ради безпеки РФ (див. пов. 15.‎01.‎2023) на відеозв'язку з'явився президент РФ Путін який у ультимативній формі, звертаючись до голови Служби зовнішньої розвідки РФ Наришкіна заявив про необхідність ефективних і жорстких дій щодо керівництва України, які за його твердженням ухиляються від виконання узгоджених домовленостей. Що мав на увазі Путін нам невідомо.
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17.01.2023 15:27 Відповісти
 
 