Росія готується до спроби зробити "крайній ривок", - Данілов
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Росія зараз готується до спроби зробити так званий крайній ривок, із цим пов’язані кадрові зміни у військовому командуванні РФ.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Розуміючи, що відбувається на Росії, розуміємо, що вони матимуть спробу зробити так званий крайній ривок. Вони до цього готуються. Ми більш ніж упевнені, що з цим пов'язані ті процеси, які на сьогодні відбуваються по зміні людей... Саме призначення Герасимова говорить про те, що для них це останній дзвоник. Після того вже не буде на кого міняти, не буде на кого списувати ті поразки, які вони обов'язково отримають на нашій території. Вони до цього готуються, і ми маємо до цього готуватися", - сказав Данілов.
Секретар РНБО зазначив, що такий "ривок" окупанти можуть зробити і на річницю повномасштабного вторгнення в Україну, бо для них такі дати є "сакральними" речами. Також, за його словами, це може статися і в березні.
Будь ласка, зачекайте...
Треба казати крайній стрибок,
а не останній.
Найближчим часом вони спробують піти з трьох напрямків - з білорусі на заході, з півдня ібіля Одеси і зі сходу (де зараз йде основна колотнеча). Очолюватимуть цей наступ три заступники герасімова - салюков (білорусь), кім (південь) та суровікін (схід). Мета - оточити та знищити основні сили ЗСУ (те, що їм не вдалося зробити навесні та влітку 2022 року), а також відрізати Україну від постачань західної зброї.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BA
https://censor.net/ua/news/3319250/desant_okupantiv_namagavsya_vysadytysya_pid_odesoyu_yi_vidstupyv_iz_vtratamy_zmi
Ну ОК, спробують ще раз. Дурне діло не хитре...
Шкода, але зараз жоден з цих варіантів неможливий.
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И было ведомо солдатам,
Из дома вырванным войной,
Что города берутся - к датам.
А потому - любой ценой.
Минуло 80 років. Зброя змінилася, технології змінилися, засоби комунікації змінились. Росія і ставлення влади до людей в ній не змінилося
Звичайно, що раіся готується, це усі знають та бачать, навіть із космосу.
Знаю, що в окопах немає атеїстів. Ви ж на форумі, і я дуже сумніваюсь, що саме забобони з цим словом вас врятували в каліфорнійському окопі.
Иранская террористическая группировка КСИР угрожает развернуть в России «самые современные противотанковые управляемые ракеты» для войны а Украине, если НАТО направит в Украину танки.
Вже й Іран долучівся до дєрєбана парашистана!
Що далі, миротворчій контингент братської Луанди?!-як тобі таке Ілон Маск?
дуже сумую від того що на цьому місці могла би бути більш гідна і потрібна сьогодні людина
При "крайнем рывке" есть риск порвать крайнюю плоть!
Гы...
А як же 100річчя сересере?
Щось воно так тихо пройшло, наче хтось ZZдох
Перед кінцем засідання Ради безпеки РФ (див. пов. 15.01.2023) на відеозв'язку з'явився президент РФ Путін який у ультимативній формі, звертаючись до голови Служби зовнішньої розвідки РФ Наришкіна заявив про необхідність ефективних і жорстких дій щодо керівництва України, які за його твердженням ухиляються від виконання узгоджених домовленостей. Що мав на увазі Путін нам невідомо.