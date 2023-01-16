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Россия готовится к попытке совершить "крайний рывок", - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

Россия сейчас готовится к попытке сделать так называемый последний рывок, с этим связаны кадровые изменения в командовании рф.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Понимая, что происходит на россии, понимаем, что у них будет попытка сделать так называемый последний рывок. Они к этому готовятся. Мы более чем уверены, что с этим связаны те процессы, которые на сегодняшний день происходят по смене людей... Именно назначение герасимова говорит о том, что для них это последний звонок, после того уже не на кого будет менять, не на кого будет списывать те поражения, которые они обязательно получат на нашей территории. Они к этому готовятся, и мы должны к этому готовиться", - сказал Данилов.

Он отметил, что такой "рывок" они могут сделать и на годовщину полномасштабного вторжения, поскольку для них такие даты являются "сакральными" вещами. Также, по его словам, это может произойти и в марте.

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Топ комментарии
+45
"Крайний", тут не уместно, тут подходит слово "последний".
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16.01.2023 20:39
+24
Готуйте наші найцінніші, орденоності спецпідрозділи "95 квартал", попереду якого має йти Юзік і спецуру з офісу з краденими гранатометами, попереду якого має йти абдристович, кров/ю змивати дану пвідписку російському ГРУ.
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16.01.2023 20:49
+22
"крайній ривок" кремля

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16.01.2023 20:40
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"Крайний", тут не уместно, тут подходит слово "последний".
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16.01.2023 20:39 Ответить
Це члово чомусь є НАДЗВИЧАЙНО популярним вїхньому середовищі. Забобонні, мабуть....
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16.01.2023 20:41 Ответить
У парашутистів теж такі забобони.

Треба казати крайній стрибок,
а не останній.
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16.01.2023 20:52 Ответить
Треба парашют уважно складати,а не в деревину стукати...
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17.01.2023 12:42 Ответить
Слово последний может иметь нехорощий смысл,вот его и избегают...в данном случае оно было бы уместным.
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16.01.2023 20:55 Ответить
отож. косвенно, его употребление служит характеристикой самого данилова.
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16.01.2023 21:01 Ответить
Короля Данила!
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16.01.2023 23:21 Ответить
но тогда таки было бы враньем. кацапов пока еще много. денег тоже. мозгов не прибавилось. ни у них, ни у нас, ни у "западных партнеров".
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17.01.2023 01:46 Ответить
последний довод короля
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16.01.2023 20:44 Ответить
Крайний срок - с российской. В Московии вдоль границ стоят "Края". Например Краснодарский Край.
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16.01.2023 21:23 Ответить
Скільки ще цих крайніх ривків буде, скільки вирішальних місяців...
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16.01.2023 21:23 Ответить
Є така версія:

Найближчим часом вони спробують піти з трьох напрямків - з білорусі на заході, з півдня ібіля Одеси і зі сходу (де зараз йде основна колотнеча). Очолюватимуть цей наступ три заступники герасімова - салюков (білорусь), кім (південь) та суровікін (схід). Мета - оточити та знищити основні сили ЗСУ (те, що їм не вдалося зробити навесні та влітку 2022 року), а також відрізати Україну від постачань західної зброї.
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16.01.2023 20:39 Ответить
з півдня ібіля Одеси-це ЯК?
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16.01.2023 20:51 Ответить
Ось тут:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BA
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16.01.2023 20:56 Ответить
звідки вони будуть наступати? з Румунії чи Молдови?
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16.01.2023 21:00 Ответить
Десантна операція
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16.01.2023 21:00 Ответить
****** -вони рік тому обісрались а зараз тим більше
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16.01.2023 21:04 Ответить
Була десантна операція? Коли?
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16.01.2023 21:05 Ответить
Була спроба біля Коблево. Дали #дюлів.
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16.01.2023 21:09 Ответить
Воно?

https://censor.net/ua/news/3319250/desant_okupantiv_namagavsya_vysadytysya_pid_odesoyu_yi_vidstupyv_iz_vtratamy_zmi

Ну ОК, спробують ще раз. Дурне діло не хитре...
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16.01.2023 21:11 Ответить
не була тому що навіть тоді обісрались хоча саме такі плани були а зараз тим більше
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16.01.2023 21:10 Ответить
На Донбасі бачите що робиться? Лізуть і далі, незважаючи на втрати. І навіть Солєдар вже взяли.
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16.01.2023 21:12 Ответить
тут як вони лізти будуть ?по воді чи з повітря?масква їхній останній притулок
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16.01.2023 21:18 Ответить
Близькість Чорного моря ніби натякає на морську десантну операцію...
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16.01.2023 21:36 Ответить
о да, зараз піде нова хвиля відосіків від ображених вибл..в яких до Соледаравсе ж таки приперли, а в Соледарі вже камня на камні немає.
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17.01.2023 01:19 Ответить
А мені здається, що на Сході ніхто не буде рухати свої терористичні війська, вони будуть відволікати і показувати, імітувати наступ. Також це буде з боку білосрашки, але там реально підуть разом білосрашка і кацапосрашка, щоб відрізати Європу в надії на вдачу. А основний удар піде на Запоріжжя, далі Дніпро, Павлоград і в спину нашій найміцнішій групіровці на сході.
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16.01.2023 20:53 Ответить
Чому б і ні? Тут всі варіанти слід розглядати.
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16.01.2023 20:57 Ответить
"крайній ривок" кремля

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16.01.2023 20:40 Ответить
it crowd 👍
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16.01.2023 21:07 Ответить
"Крайній" вживають забобонні, коли бояться, що щось станеться востаннє. Данілов боїться, що наступний обстріл стане останнім?
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16.01.2023 20:41 Ответить
В якому сенсі: у каZZапів снаряди закінчаться чи особисто для нього?
Шкода, але зараз жоден з цих варіантів неможливий.
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16.01.2023 21:16 Ответить
Чи просто не хоче, щоб в нього потім питали, мовляв, казав про останній, а кацапи он ще 100500 ривков наробили і шо це було
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17.01.2023 14:44 Ответить
Секретар РНБО зазначив, що такий "ривок" окупанти можуть зробити і на річницю повномасштабного вторгнення в Україну, бо для них такі дати є "сакральними" речами.
_____________________________________________________________________________
И было ведомо солдатам,
Из дома вырванным войной,
Что города берутся - к датам.
А потому - любой ценой.
Минуло 80 років. Зброя змінилася, технології змінилися, засоби комунікації змінились. Росія і ставлення влади до людей в ній не змінилося
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16.01.2023 20:43 Ответить
але половина Світу вперто продовжує вірити, що якщо путін коні двине, то тоді....що тоді? у русскіх ще жодного разу не були правителя, який би розвивав суспільство і країну, хиба що у військовому плані, щоб нападати на сусідів, або ще торгівлю щоб на війну бабло було. І це не просто так, русскім це подобається, вони довбані аб"юзери ще з дитинства і потерплять тільки такого який позволить їм срати на цілий Світ з його законами і порядками. Всіх, хто намогався зробити з них люди - русскіє самі ж і вбивали.
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17.01.2023 01:22 Ответить
Тоді буде певна передишка років на 10-20. А за цей час багато чого зміниться, від варіанту розпаду кацапстану до хоча б підготовки світу до наступної потенційної війни - вступив в НАТО України і т.п. Цього разу світ рашку не пробачить так швидко і допомагати не буде. А ця війна закінчиться разом зі смертю ***** - 100%. Це буде питання днів, тижнів, максимум кількох місяців.
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17.01.2023 11:34 Ответить
Терпіти не можу, коли замість «останній» кажуть «крайній». Це так безграмотно та якось забобонно виглядає.

Звичайно, що раіся готується, це усі знають та бачать, навіть із космосу.
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16.01.2023 20:44 Ответить
Також не розумів "крайній -останній" поки не побував, де, дай вам Бог не побувати. Зараз це нормально. І там зовсім нема атеїстів.
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16.01.2023 21:28 Ответить
Я розумію та знаю, чому так кажуть. Мені не подобається, як це звучить .

Знаю, що в окопах немає атеїстів. Ви ж на форумі, і я дуже сумніваюсь, що саме забобони з цим словом вас врятували в каліфорнійському окопі.
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16.01.2023 22:36 Ответить
Перш ніж писати про каліфорнійські окопи, ви, пані, про Старлінк не подумали?
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16.01.2023 23:59 Ответить
Подумала, я завжди про нього думаю, та сподіваюсь, що його ніхто не вирубить та не залишить наше ЗСУ без зв'язку.
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17.01.2023 00:09 Ответить
Terror Alarm @Terror_Alarm 2 ч
Иранская террористическая группировка КСИР угрожает развернуть в России «самые современные противотанковые управляемые ракеты» для войны а Украине, если НАТО направит в Украину танки.
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16.01.2023 20:48 Ответить
Граждане, єнта цирк!
Вже й Іран долучівся до дєрєбана парашистана!
Що далі, миротворчій контингент братської Луанди?!-як тобі таке Ілон Маск?
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16.01.2023 21:14 Ответить
Якась іранська підробка китайської підробки джавелінів чи енло?
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17.01.2023 14:54 Ответить
та хер их знает...., но в любом случае неприятно......
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17.01.2023 15:12 Ответить
Готуйте наші найцінніші, орденоності спецпідрозділи "95 квартал", попереду якого має йти Юзік і спецуру з офісу з краденими гранатометами, попереду якого має йти абдристович, кров/ю змивати дану пвідписку російському ГРУ.
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16.01.2023 20:49 Ответить
Мають на джипах їхати, що змародерили замість передачі на фронт.
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17.01.2023 01:19 Ответить
Арестовичу потрібно виділити окрему ділянку фронту, де він своєю ОПою буде рік стримувати бригаду вагнерівців
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17.01.2023 10:53 Ответить
Перепрошую, а крайній, то з якого краю? Зліва а чи справа? Ідіотам, як пороблено, вже й слів бояться...
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16.01.2023 20:50 Ответить
Іксперд, *****.
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16.01.2023 20:54 Ответить
Блин, ну "крайний" в авиации понятно. Не очень, когда "последний полет" или там "последний прыжок с парашютом". Тут четкая ассоциация с "последний путь", например. Там это как бы специфическая терминология. Применяется на летном поле, но вне его, крайне редко. А вот эти понты с "крайним" в обиходе, ну только об ограниченности мышления говорят.
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16.01.2023 20:56 Ответить
не нравится мне этот данилов

дуже сумую від того що на цьому місці могла би бути більш гідна і потрібна сьогодні людина
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16.01.2023 20:57 Ответить
Левый крайний♿
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16.01.2023 20:58 Ответить
Рузьге!
При "крайнем рывке" есть риск порвать крайнюю плоть!
Гы...
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16.01.2023 21:05 Ответить
Скоріше вирвати з коренем.
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17.01.2023 15:14 Ответить
Сакральні дати?!
А як же 100річчя сересере?
Щось воно так тихо пройшло, наче хтось ZZдох
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16.01.2023 21:10 Ответить
рашка зробить ривок крайньої плоті і стане схожою на бабцю Беню
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16.01.2023 21:25 Ответить
А в мене є питання: до чого суки ви готуєтеся? Звалити? Чому ОПЗЖ досі в раді? Чому тікають продажні журналісти? Чому мураєва випустили? Ви думаєте цього ніхто не помічає?
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16.01.2023 21:40 Ответить
ТЮлька блокує випердолення з ради її попередніх чи (має надію) наступних коханців... З ОПою звичайно.
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17.01.2023 09:02 Ответить
Крайній ривок... у мішок 😆👍
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16.01.2023 21:42 Ответить
Срака лусне...
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16.01.2023 22:58 Ответить
икебастос..--20 дивизий ватников 2 мильона в ратниках на ешелонах и конных подводах с т 55 с полевыми банями..столовыми..командными штабами уровня брежнев ...
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16.01.2023 23:05 Ответить
Все закінчиться, якщо Україна стане на коліна перед Богом
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17.01.2023 06:23 Ответить
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17.01.2023 09:03 Ответить
Так готуйтесь, а не *****ть. Треба навчати нових людей військовій справі на противагу їхнім чмобікам.
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17.01.2023 11:31 Ответить
вова зеленський ЗНОВУ ЗА СПИНАМИ УКРАЇНЦІВ ПРО ЩОСЬ ДОМОВЛЯЄТЬСЯ З КАЦАПАМИ

Перед кінцем засідання Ради безпеки РФ (див. пов. 15.‎01.‎2023) на відеозв'язку з'явився президент РФ Путін який у ультимативній формі, звертаючись до голови Служби зовнішньої розвідки РФ Наришкіна заявив про необхідність ефективних і жорстких дій щодо керівництва України, які за його твердженням ухиляються від виконання узгоджених домовленостей. Що мав на увазі Путін нам невідомо.
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17.01.2023 15:27 Ответить
 
 