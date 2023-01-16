Россия готовится к попытке совершить "крайний рывок", - Данилов

Россия сейчас готовится к попытке сделать так называемый последний рывок, с этим связаны кадровые изменения в командовании рф.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Понимая, что происходит на россии, понимаем, что у них будет попытка сделать так называемый последний рывок. Они к этому готовятся. Мы более чем уверены, что с этим связаны те процессы, которые на сегодняшний день происходят по смене людей... Именно назначение герасимова говорит о том, что для них это последний звонок, после того уже не на кого будет менять, не на кого будет списывать те поражения, которые они обязательно получат на нашей территории. Они к этому готовятся, и мы должны к этому готовиться", - сказал Данилов.

Он отметил, что такой "рывок" они могут сделать и на годовщину полномасштабного вторжения, поскольку для них такие даты являются "сакральными" вещами. Также, по его словам, это может произойти и в марте.

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