Россия готовится к попытке совершить "крайний рывок", - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия сейчас готовится к попытке сделать так называемый последний рывок, с этим связаны кадровые изменения в командовании рф.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Понимая, что происходит на россии, понимаем, что у них будет попытка сделать так называемый последний рывок. Они к этому готовятся. Мы более чем уверены, что с этим связаны те процессы, которые на сегодняшний день происходят по смене людей... Именно назначение герасимова говорит о том, что для них это последний звонок, после того уже не на кого будет менять, не на кого будет списывать те поражения, которые они обязательно получат на нашей территории. Они к этому готовятся, и мы должны к этому готовиться", - сказал Данилов.
Он отметил, что такой "рывок" они могут сделать и на годовщину полномасштабного вторжения, поскольку для них такие даты являются "сакральными" вещами. Также, по его словам, это может произойти и в марте.
Пожалуйста, подождите...
Треба казати крайній стрибок,
а не останній.
Найближчим часом вони спробують піти з трьох напрямків - з білорусі на заході, з півдня ібіля Одеси і зі сходу (де зараз йде основна колотнеча). Очолюватимуть цей наступ три заступники герасімова - салюков (білорусь), кім (південь) та суровікін (схід). Мета - оточити та знищити основні сили ЗСУ (те, що їм не вдалося зробити навесні та влітку 2022 року), а також відрізати Україну від постачань західної зброї.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BA
https://censor.net/ua/news/3319250/desant_okupantiv_namagavsya_vysadytysya_pid_odesoyu_yi_vidstupyv_iz_vtratamy_zmi
Ну ОК, спробують ще раз. Дурне діло не хитре...
Шкода, але зараз жоден з цих варіантів неможливий.
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И было ведомо солдатам,
Из дома вырванным войной,
Что города берутся - к датам.
А потому - любой ценой.
Минуло 80 років. Зброя змінилася, технології змінилися, засоби комунікації змінились. Росія і ставлення влади до людей в ній не змінилося
Звичайно, що раіся готується, це усі знають та бачать, навіть із космосу.
Знаю, що в окопах немає атеїстів. Ви ж на форумі, і я дуже сумніваюсь, що саме забобони з цим словом вас врятували в каліфорнійському окопі.
Иранская террористическая группировка КСИР угрожает развернуть в России «самые современные противотанковые управляемые ракеты» для войны а Украине, если НАТО направит в Украину танки.
Вже й Іран долучівся до дєрєбана парашистана!
Що далі, миротворчій контингент братської Луанди?!-як тобі таке Ілон Маск?
дуже сумую від того що на цьому місці могла би бути більш гідна і потрібна сьогодні людина
При "крайнем рывке" есть риск порвать крайнюю плоть!
Гы...
А як же 100річчя сересере?
Щось воно так тихо пройшло, наче хтось ZZдох
Перед кінцем засідання Ради безпеки РФ (див. пов. 15.01.2023) на відеозв'язку з'явився президент РФ Путін який у ультимативній формі, звертаючись до голови Служби зовнішньої розвідки РФ Наришкіна заявив про необхідність ефективних і жорстких дій щодо керівництва України, які за його твердженням ухиляються від виконання узгоджених домовленостей. Що мав на увазі Путін нам невідомо.