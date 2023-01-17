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Радбез ООН на вимогу РФ обговорить "утиски" російської церкви в Україні
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У вівторок, 17 січня, Рада Безпеки ООН збереться на вимогу Росії для розгляду питання про нібито утиски російської церкви в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Раніше про наміри скликати Радбез із цією метою заявляв постпред РФ при ООН Василь Небензя.
У секретаріаті Ради Безпеки ООН підтвердили, що заявка від Росії надійшла і засідання відбудеться у вівторок після обіду (о 22:00 за Києвом).
Топ коментарі
+46 mrSmith
показати весь коментар16.01.2023 23:45
+37 piligrim
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+34 Yuri Sotnyk
показати весь коментар16.01.2023 23:46
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Будь ласка, зачекайте...
Оон може щодня збиратися і щодня про різні утиски поговорити на росєє
Увы.не то и не другое! Это "малина" щипачей от политики или попросту-помойка!
Слава Богу!
Дмитро "Каленчук" Вовнянко, блогер та письменник, нині воїн ЗСУ на передку, з телеграму висміює касапських "експертів":
"Країна де панує Пуйлізм і Секта гундяйствуючих (безтомосна самопроголошена РПЦ) просторікує про якесь язичництво у нас, країни з помісною православною церквою визнаною Вселенським патріархом. Смішні."
Мало кто знает,что настоящим автором Красного террора на РабZee была жена чЛенина,Надежда Крупская...,когда его по факту застрелили 30 августа 1918 года на заводе Михельсона...
Старый дурак Азаров продолжает постить фейки, выдает пожар 2 летней давности за зверства украинских националистов. Разоблачается все за 30 секунд, но хрыч искренне верит, что люди на это поведутся. Вот так же они врали, когда были у власти. Максимально тупо, бездарно
І взагалі, спочатку Томос на бочку, а потім будем подивитися.
існування.
А нєбєндзя в ООН: "На Украінє ущімляют руССкую церкофь".
В даному випадку про те чия то є церква нєбєндзя каже правду. Хоч той нєбєндзя все рівно залишається поцом і брехунякою який бреше, як дише.