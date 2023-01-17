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Радбез ООН на вимогу РФ обговорить "утиски" російської церкви в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кирил,путін

У вівторок, 17 січня, Рада Безпеки ООН збереться на вимогу Росії для розгляду питання про нібито утиски російської церкви в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Раніше про наміри скликати Радбез із цією метою заявляв  постпред РФ при ООН Василь Небензя.

У секретаріаті Ради Безпеки ООН підтвердили, що заявка від Росії надійшла і засідання відбудеться у вівторок після обіду (о 22:00 за Києвом).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Патріарх Кирил на Різдво назвав українців і росіян "одним народом" і заявив, що його скріплює РПЦ

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+46
Гниди срані, за Дніпро немає бажання говорити?!!
Да пішла та оон *****!!!
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16.01.2023 23:45
+37
Ще утиски чмобіків на ланах України запропонуйте обговорити... Чи моральний тиск на пілотів бомбардувальників...
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16.01.2023 23:41
+34
Все далі ООН перетворюється в балаган де рашка просто відверто сере на столі і розкидує гімно на решту. " А что вы мнє сдєлаєтє??? Ха ха ? Нічєво ви нє сдєлаєтє!! Засранци!!!"
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16.01.2023 23:46
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Вимітати з України усе промосковське та не слухати нікого.
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17.01.2023 00:27 Відповісти
Бебензя скорее всего будет цитировать Аристовича, который на днях тоже сокрушался о гонениях гундяевских подстилок в Украине
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17.01.2023 00:35 Відповісти
бо арестович не дурний, як багато хто думає, цей хитрови..й муд..к спеціально все це робив, робить і буде робити. Але він не мудрий, а на кожну хитров..у гайку, завжди знайдеться що?
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17.01.2023 00:36 Відповісти
Так Аферистович, і про приліт в Деіпро сказав, що ПеВеО наше криворуке винно, щоправда згодом слизняк схаменувся, коли всі на оркостані його процитували, то можна оркостану і на ППО України жалобу подать, а Аферистовича слова, як свідка долучить.
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17.01.2023 06:01 Відповісти
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17.01.2023 00:43 Відповісти
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17.01.2023 00:44 Відповісти
про бойових комарів з лабораторій вже говорили далі про церкву,

Оон може щодня збиратися і щодня про різні утиски поговорити на росєє
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17.01.2023 00:46 Відповісти
З рашистами все ясно ,але чому Україна не подала заявку на зібрання Рад. без ООН на вбивство нациською росією мирних жителів і знищення критичної інфраструктури насамперед енергетичних обєктів ?
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17.01.2023 00:48 Відповісти
Давайте краще про комарів поговоримо. Це набагато цікавіше.
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17.01.2023 00:53 Відповісти
ООН ...а это что-Лига сексуальных меньшинств или базарное Спорт Лото?
Увы.не то и не другое! Это "малина" щипачей от политики или попросту-помойка!
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17.01.2023 00:54 Відповісти
Невже расея сама, не дочекавшись рішення ВР і ОП України, назвала УПЦ МП - російською церквою!?
Слава Богу!
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17.01.2023 01:01 Відповісти
Последователи ленина цареубийцы и одновременно воцерквленные. Канибал-веган какой-то получается.
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17.01.2023 01:04 Відповісти
Скоро російська патороч буде обвинувачувати українців що вони себе мають нахабство захищати.
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17.01.2023 01:05 Відповісти
Российская пропаганда придумала, что в Украине создается новая религия «бандеро-язычество». И теперь с помощью российской армии это нужно прекратить, потому что сатанисты наступают.Российская пропаганда продолжает придумывать для своей аудитории разные ужасы об Украине, в том числе в сфере религии. Очередной жемчуг рафинированного бреда был опубликован в «Комсомольской правде». Название этого опуса, для обычного скрепно-православного россиянин, уже должно вызывать ужас: «Украина создает новую религию - бандеро-язычество».
Дмитро "Каленчук" Вовнянко, блогер та письменник, нині воїн ЗСУ на передку, з телеграму висміює касапських "експертів":
"Країна де панує Пуйлізм і Секта гундяйствуючих (безтомосна самопроголошена РПЦ) просторікує про якесь язичництво у нас, країни з помісною православною церквою визнаною Вселенським патріархом. Смішні."
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17.01.2023 01:14 Відповісти
добре буде, якщо наші дипломати у відповідь замість виступу сорокаусти по загиблих в Дніпрі там організують.
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17.01.2023 01:25 Відповісти
серьезно? вы там совсем в своем никчемном ООН умом тронулись?!
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17.01.2023 01:35 Відповісти
радбез оон повинен дати по йбалу васілю нєбєнзє.
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17.01.2023 01:45 Відповісти
Я розумію що оон стала фейковою організацією , але десятки наших представників там , отримують окуїтєльну зарплату з держбюджету, а крім пари твітів ніяких інших ініціатив від них я так і не побачив.
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17.01.2023 02:20 Відповісти
Наш Кислиця там рве залу своїми доповідями регулярно. Просто сама організація себе вже пережила. Вона наче живий мрець. А незаконний самозванець члін ООН з московіі взагалі поза законом. Але ж кацапи там рулять.
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17.01.2023 02:39 Відповісти
дык надо смотреть дебет\кредит. сколько денег вложено, какие были цели - и чего за это получили. и если ничего - то зачем платить больше. это кстати относится ко многим госструктурам. как-то неприлично устраивать пир во время чумы.
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17.01.2023 02:50 Відповісти
Это не притеснение кремлевской мафий , а её ликвидаций как это сборище офицеров гру .
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17.01.2023 02:40 Відповісти
Лига Наций таки была поприличнее. не мешало бы свое оон запилить если это уже не фурычит. да и магате с обсе - тоже. хотя с другой стороны было бы у нас все построено на морально-правовых ценностях и логике то была бы конечно другая страна.
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17.01.2023 02:41 Відповісти
https://youtube.com/shorts/WzHs4uX9_b4?feature=share...

Мало кто знает,что настоящим автором Красного террора на РабZee была жена чЛенина,Надежда Крупская...,когда его по факту застрелили 30 августа 1918 года на заводе Михельсона...
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17.01.2023 02:52 Відповісти
Денис Казанський@den_kazansky

Старый дурак Азаров продолжает постить фейки, выдает пожар 2 летней давности за зверства украинских националистов. Разоблачается все за 30 секунд, но хрыч искренне верит, что люди на это поведутся. Вот так же они врали, когда были у власти. Максимально тупо, бездарно
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17.01.2023 03:50 Відповісти
****-а-а... Це якийсь ********* сюр. Мало того, що в оон і досі повноправно засідають їбані мокшанські терористи, так вони там ще й права качають.
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17.01.2023 04:02 Відповісти
*****, в країні військовий стан і юридично усі громадяни можуть бути обмежені в певній мірі або взагалі позбавлені певних прав та свобод, так що мимо москалики йдіть слід за кораблем бо не поспіваєте на головний концерт, а Кобзон вже другу арію співає
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17.01.2023 04:16 Відповісти
С боевыми комарами их послали, но битому неймётся, лезет с ещё большей ахинеей - нет такой Церкви, нет у них томоса, самозванцы они! И пусть их обосрут во весь рост перед всем Миром, раз нарываются сами!
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17.01.2023 04:49 Відповісти
Ааа, то все ж таки російська церква, а то казали ніби ні....
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17.01.2023 05:00 Відповісти
Ok. Порозмовляють і розійдуться.
І взагалі, спочатку Томос на бочку, а потім будем подивитися.
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17.01.2023 05:24 Відповісти
А може Кислиця візьме слово і скаже усім, включаючи говнООН Йдіть на#@й!
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17.01.2023 05:52 Відповісти
Оце вся клопітка і непосильна робота нашого МЗС і представництва ООН.Не теракт у Дніпрі на вимогу України будемо обговорювати,а утиски агентів ФСБ в Україні.
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17.01.2023 06:28 Відповісти
ООН!Дайте кацапам червону картку,до кінця їхньогоі
існування.
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17.01.2023 06:33 Відповісти
Кацапська церква йде у дупу разом з ООН. И ту і другу пора закривати
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17.01.2023 07:15 Відповісти
Пока нечего особо обсуждать. У Сереги Гайдая орден от РПЦ за 2017 год и почетные грамоты и нормально он себя чухает. А таких крышевателей РПЦ и спонсоров полным-полно.
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17.01.2023 07:24 Відповісти
Буде цікава чергова вистава авторства рашки, бо зміни до Статуту РПЦ МП Онуфрій вніс за якими вони начебто незалежні і до МП ніякого відношення не мають, гундяйку у молитвах не згадають, відповідно до прийнятого Закону нові таблички із зазначенням, що та чи інша церква належить до МП відсутні то про яку російську церкву буде йти мова, т.з."батюшки"-власники паспортів із двоголового куркою виїхали в історичні **..ня (до речі ходять чутки що паша-мерседес також виїхав замість відпустки у ізоляторі), хотіли залишитися на території України-да Бога ради: треба було звернутися до міграційної служби та отримати дозвіл на проживання на 90 днів відповідно до українського законодавства, але чогось не звернулися .
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17.01.2023 07:46 Відповісти
рф,небензя,оон-идите *****.................................................
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17.01.2023 08:00 Відповісти
Попи мп кричать: "ми незалежна від рпц українська церква".
А нєбєндзя в ООН: "На Украінє ущімляют руССкую церкофь".
В даному випадку про те чия то є церква нєбєндзя каже правду. Хоч той нєбєндзя все рівно залишається поцом і брехунякою який бреше, як дише.
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17.01.2023 08:00 Відповісти
Защитники за сутки ликвидировали около 870 оккупантов
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17.01.2023 08:26 Відповісти
Зовсім їбнулися? А як справи в української церкви у росії?
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17.01.2023 08:32 Відповісти
роzzию в ООН будет представлять Арестович?
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17.01.2023 08:43 Відповісти
У парламенті збирають підписи за відставку Арестовича
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17.01.2023 08:45 Відповісти
Так ніби немає російської церкви, вони ж кричать що УПЦ то українська і бюатько їх онуфрій. Загралася влада зі своїми виборцями-московською церквю, ще їх будуть тягати по ООН, замість того, щоб тягати кацапів за знищені квартири в будинку Дніпра і десятки вбитих. Забороніть московську цекркву і поставте крапку раз і назавжди, підстав для цього купа - головне війна!
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17.01.2023 08:48 Відповісти
Рашка цинічно збиткується над Радбезом. І навіщо такі імпотентно стурбовані міжнародні структури!
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17.01.2023 09:07 Відповісти
оон-ганчірка для дупи
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17.01.2023 09:19 Відповісти
Прафильна "цырквы гундяймардовскава пархату сатанистав". ПС. Для членав гундяймардовскава пархату черти делают скидку прямо в кател.
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17.01.2023 09:34 Відповісти
Нехай радіють, що тільки тиснуть, вже час підривати з попами та їх посіпаками!
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17.01.2023 10:19 Відповісти
Як це дебільне оон мае обсуждати болотну секту рехнувшихся москалів.
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17.01.2023 10:47 Відповісти
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