Совбез ООН по требованию РФ обсудит "притеснения" российской церкви в Украине

Во вторник, 17 января, Совет Безопасности ООН соберется по требованию России для рассмотрения вопроса о якобы притеснениях российской церкви в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ранее о намерениях созвать Совбез с этой целью заявлял постпред РФ при ООН Василий Небензя.

В Секретариате Совета Безопасности ООН подтвердили, что заявка от России поступила и заседание состоится во вторник после обеда (в 22:00 по Киеву).

Читайте также: Патриарх Кирилл на Рождество назвал украинцев и россиян "одним народом" и заявил, что его скрепляет РПЦ