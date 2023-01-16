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Совбез ООН по требованию РФ обсудит "притеснения" российской церкви в Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во вторник, 17 января, Совет Безопасности ООН соберется по требованию России для рассмотрения вопроса о якобы притеснениях российской церкви в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Ранее о намерениях созвать Совбез с этой целью заявлял постпред РФ при ООН Василий Небензя.
В Секретариате Совета Безопасности ООН подтвердили, что заявка от России поступила и заседание состоится во вторник после обеда (в 22:00 по Киеву).
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+46 mrSmith
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+34 Yuri Sotnyk
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Оон може щодня збиратися і щодня про різні утиски поговорити на росєє
Увы.не то и не другое! Это "малина" щипачей от политики или попросту-помойка!
Слава Богу!
Дмитро "Каленчук" Вовнянко, блогер та письменник, нині воїн ЗСУ на передку, з телеграму висміює касапських "експертів":
"Країна де панує Пуйлізм і Секта гундяйствуючих (безтомосна самопроголошена РПЦ) просторікує про якесь язичництво у нас, країни з помісною православною церквою визнаною Вселенським патріархом. Смішні."
Мало кто знает,что настоящим автором Красного террора на РабZee была жена чЛенина,Надежда Крупская...,когда его по факту застрелили 30 августа 1918 года на заводе Михельсона...
Старый дурак Азаров продолжает постить фейки, выдает пожар 2 летней давности за зверства украинских националистов. Разоблачается все за 30 секунд, но хрыч искренне верит, что люди на это поведутся. Вот так же они врали, когда были у власти. Максимально тупо, бездарно
І взагалі, спочатку Томос на бочку, а потім будем подивитися.
існування.
А нєбєндзя в ООН: "На Украінє ущімляют руССкую церкофь".
В даному випадку про те чия то є церква нєбєндзя каже правду. Хоч той нєбєндзя все рівно залишається поцом і брехунякою який бреше, як дише.