Світло-сірі зони графіка наразі найшвидше означають відключення. Ситуація продовжує бути складною, - Yasno
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16 січня, на Київ було виділено лише 974 МВт електроенергії з необхідних 1600.
Про це у Facebook повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на Київ мали 974 МВт з необхідних 1600. Ішли на межі графіка, відключали в усіх сірих зонах. Ситуація продовжує бути складною і обмеження зараз - це єдина можливість не зробити все ще гірше.
Кілька деталей, чому так відбувається.
Як ви вже знаєте, зараз значний дефіцит в генерації. Ось який вигляд мала структура генерації у країні на початку 2022 року:
- Атомні електростанції - 55%
- ТЕС та ТЕЦ - 29%
- Гідроелектростанції - 7%
Відновлювальні джерела (сонячні, вітрові та інші електростанції) - 9%.
Атомні електростанції були основним джерелом, вони виробляли великі обсяги електроенергії, але є негнучкими і не можуть швидко реагувати на зміни у попиті. Зараз атомна генерація працює не в повну міру через те, що ЗАЕС не віддає електроенергію в мережу. І цей брак компенсувати неможливо.
Теплова генерація зазвичай використовується якраз для швидкого балансування генерації та споживання. Але зараз пошкоджені і ТЕС. Тому намагаються використовувати гідроелектростанції, та, як знаємо, вони потребують часу на відновлення.
Тобто коли кажемо, що ситуація вкрай нестандартна, так і є. Енергосистема по всій Україні єдина. Це означає, що якщо, припустімо, не працює декілька блоків електростанції на заході країни, то обмеження стосуватимуться однаково і Львівщини, і Одещини, і Черкащини.
І світло-сірі зони графіку зараз найшвидше означають відключення.
Всі сили енергетиків зараз направлені на відновлення. Ремонти тривають. Тому варто бути терплячими", - розповів він.
Будь ласка, зачекайте...
Не забуваємо закон Мерфі.
Чому атомні станції лише на 55%?
А іноземна допомога з тисячами трансформаторів та генераторів мабуть десь в ішому місці потрібніша.
Героїчний героїзм у подоланні своїх пройобів триває...
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8h
Яка цікава історія! Виявляється Кирило Тимошенко, заст керівника офісу Президента тупо всім брехав! Ніякого Шевроле, на якому він рассєкал, на балансі ДУС не було! Тобто, тупо ******* авто з гуманітарки і 6 місяців юзав його! Отакі вони «Обличчя року»! Агов, САП, НАБУ!! Ви де?