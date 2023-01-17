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Світло-сірі зони графіка наразі найшвидше означають відключення. Ситуація продовжує бути складною, - Yasno

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

світло

16 січня, на Київ було виділено лише 974 МВт електроенергії з необхідних 1600.

Про це у Facebook повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на Київ мали 974 МВт з необхідних 1600. Ішли на межі графіка, відключали в усіх сірих зонах. Ситуація продовжує бути складною і обмеження зараз - це єдина можливість не зробити все ще гірше.

Кілька деталей, чому так відбувається.

Як ви вже знаєте, зараз значний дефіцит в генерації. Ось який вигляд мала структура генерації у країні на початку 2022 року:

- Атомні електростанції - 55%

- ТЕС та ТЕЦ - 29%

- Гідроелектростанції - 7%

 Відновлювальні джерела (сонячні, вітрові та інші електростанції) - 9%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дефіцит в енергосистемі суттєво зріс, у 5 областях екстрені відключення, - "Укренерго"

Атомні електростанції були основним джерелом, вони виробляли великі обсяги електроенергії, але є негнучкими і не можуть швидко реагувати на зміни у попиті. Зараз атомна генерація працює не в повну міру через те, що ЗАЕС не віддає електроенергію в мережу. І цей брак компенсувати неможливо.

Теплова генерація зазвичай використовується якраз для швидкого балансування генерації та споживання. Але зараз пошкоджені і ТЕС. Тому намагаються використовувати гідроелектростанції, та, як знаємо, вони потребують часу на відновлення.

Тобто коли кажемо, що ситуація вкрай нестандартна, так і є. Енергосистема по всій Україні єдина. Це означає, що якщо, припустімо, не працює декілька блоків електростанції на заході країни, то обмеження стосуватимуться однаково і Львівщини, і Одещини, і Черкащини.

І світло-сірі зони графіку зараз найшвидше означають відключення.

Всі сили енергетиків зараз направлені на відновлення. Ремонти тривають. Тому варто бути терплячими", - розповів він.
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Топ коментарі
+15
Відмикайте канали з Бубиним марахвоном. На всіх каналах гундосить цей зеГевара.
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17.01.2023 00:03
+9
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17.01.2023 00:39
+9
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17.01.2023 00:41
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Відмикайте канали з Бубиним марахвоном. На всіх каналах гундосить цей зеГевара.
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17.01.2023 00:03 Відповісти
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17.01.2023 00:41 Відповісти
довше всіх терпіли єгиптяни - вони аж муміфікувались
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17.01.2023 00:17 Відповісти
"Не важливо , що вам кажуть - вам кажуть не всю правду"
Не забуваємо закон Мерфі.
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17.01.2023 00:22 Відповісти
"- Атомні електростанції - 55%"

Чому атомні станції лише на 55%?
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17.01.2023 00:23 Відповісти
Тот же вопрос...недавно была новость что все АЭС, кроме ЗП, подключены к сети...заврались пиз---расы опять!!!
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17.01.2023 00:35 Відповісти
і шо нам терпіти? до чого ми вже дотерпемося? "до мишей"?
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17.01.2023 00:24 Відповісти
а сколько прцентов энергии уходило зарубеж неподскажете?
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17.01.2023 00:27 Відповісти
Ничего не уходит за рубеж, там в другом проблема. В Киевской области например местніе князьки решили за счет остальных сделать себе свет 24/7, вот и начались жесткие отключения у одних и никаких проблем у других.
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17.01.2023 00:35 Відповісти
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17.01.2023 00:39 Відповісти
на дві години - то розкіш... у нас на шість
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17.01.2023 00:44 Відповісти
Воно насправді залежить від місцевих електриків...знаю 2 населених пункти у Хмельницькій області, де був повний треш з відключеннями - по 2 години на добу давали світло - з'ясувалось, що це ініциатива місцевих електриків, якім ДТЕК обіцяв премію за економію...громадяни перекрили траси - електрикам дали по дупі больно, теперь пролем там немає...
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17.01.2023 00:58 Відповісти
Ізолента рулить.

А іноземна допомога з тисячами трансформаторів та генераторів мабуть десь в ішому місці потрібніша.

Героїчний героїзм у подоланні своїх пройобів триває...
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17.01.2023 00:44 Відповісти
RozenkoPavlo

·

8h

Яка цікава історія! Виявляється Кирило Тимошенко, заст керівника офісу Президента тупо всім брехав! Ніякого Шевроле, на якому він рассєкал, на балансі ДУС не було! Тобто, тупо ******* авто з гуманітарки і 6 місяців юзав його! Отакі вони «Обличчя року»! Агов, САП, НАБУ!! Ви де?
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17.01.2023 01:14 Відповісти
Дві лінії по яких йшов імпорт електроенергії з бульбостану і зомбірашки,простоюють в цілості і в повному зберіганні,на них знаходиться до 96 шт.трансформаторів і 750квт,і 410квт,і 350квт.А нам ******* що треба ждати бо виготовлення імпортних трансформаторів,таких потужностей займає від 6 до 12 місяців.А,що Укренерго ,напевне жде виділення з бюджету мілліардів,на закупку,а потім познімають і з великою помпою,відзвітуються,що закупили.
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17.01.2023 01:25 Відповісти
ясна, панатна. коли бандіт ахмєтов спздив всю енергетичну галузь країни і не тільки, нічого хорошого чекати не приходиться.
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17.01.2023 01:35 Відповісти
думав що як дадуть світло в ночі,то постіраю машинкою...дали світло-135 вольт. машинка сказала-****** руками стирай.
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17.01.2023 03:17 Відповісти
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17.01.2023 06:20 Відповісти
Як на мене, то це вже пряма диверсія з боку ДТЕК - за їхніми ж словами дефіцит близько 30%, а світло будуть давати 4-6 годин? Це як? І чому в понеділок вистачало, а у вівторок вже ні? Куди поділось? Чи не час прибрати донецького сєпара і бандита Ахмєтку від керівництва стратегічними підприємствами??? А ще краще - посадити, там на пожиттєве з головою вистачить (от тільки чомусь жодна влада цю сволоту не чіпала, видно компромата на всіх назбирав).
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17.01.2023 08:49 Відповісти
 
 