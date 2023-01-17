Світло-сірі зони графіка наразі найшвидше означають відключення. Ситуація продовжує бути складною, - Yasno

16 січня, на Київ було виділено лише 974 МВт електроенергії з необхідних 1600.

Про це у Facebook повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на Київ мали 974 МВт з необхідних 1600. Ішли на межі графіка, відключали в усіх сірих зонах. Ситуація продовжує бути складною і обмеження зараз - це єдина можливість не зробити все ще гірше.

Кілька деталей, чому так відбувається.

Як ви вже знаєте, зараз значний дефіцит в генерації. Ось який вигляд мала структура генерації у країні на початку 2022 року:

- Атомні електростанції - 55%

- ТЕС та ТЕЦ - 29%

- Гідроелектростанції - 7%

Відновлювальні джерела (сонячні, вітрові та інші електростанції) - 9%.

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Атомні електростанції були основним джерелом, вони виробляли великі обсяги електроенергії, але є негнучкими і не можуть швидко реагувати на зміни у попиті. Зараз атомна генерація працює не в повну міру через те, що ЗАЕС не віддає електроенергію в мережу. І цей брак компенсувати неможливо.

Теплова генерація зазвичай використовується якраз для швидкого балансування генерації та споживання. Але зараз пошкоджені і ТЕС. Тому намагаються використовувати гідроелектростанції, та, як знаємо, вони потребують часу на відновлення.

Тобто коли кажемо, що ситуація вкрай нестандартна, так і є. Енергосистема по всій Україні єдина. Це означає, що якщо, припустімо, не працює декілька блоків електростанції на заході країни, то обмеження стосуватимуться однаково і Львівщини, і Одещини, і Черкащини.

І світло-сірі зони графіку зараз найшвидше означають відключення.

Всі сили енергетиків зараз направлені на відновлення. Ремонти тривають. Тому варто бути терплячими", - розповів він.