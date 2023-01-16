Дефіцит в енергосистемі суттєво зріс, у 5 областях екстрені відключення, - "Укренерго"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Станом на 11:00 триває відновлення енергосистеми після 12-го масованого ракетного удару ворога 14 січня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
Як зазначається, дефіцит в енергосистемі суттєво зріс. Це пов’язано з зменшенням виробництва електроенергії через ракетні обстріли електростанцій. Також на це накладається збільшення споживання, пов’язане з початком робочого тижня.
"До обленерго доведені зменшені ліміти споживання на всю добу. Через їх перевищення вже з 9-ї години введені аварійні відключення у чотирьох областях, а з 10-ї – у п’яти областях України. Також можливі застосування аварійних відключень і в інших регіонах. Ситуацію ускладнюють погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів), в центральному регіоні є відключення через пошкодження у розподільчих електромережах", - йдеться у повідомленні.
Уточнення по ситуації саме в вашій області або місті можна отримати на сайті місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго).
Будь ласка, зачекайте...
Цитую: "не очікуйте шо навесні ситуація покращиться, бо ми почнемо ремонтні роботи"
Тобто, зараз нічого не ремонтується?
Тому так - зараз їх взяти нізвідки і ремонтувати знищені нічим. До весни можливо Захід налагодить їх виробництво під нас.
Але якось весь світ живе без цих трансформаторів? Значить, і ми можемо їх на щось замінити, логічно?
Але для цього треба щось робити, а не просто писати, що героїчно треба потерпіть ще може з півроку-рік, бо гудочок собі маєток будує і йому неначасі гроші вкладать.
Чи ви думали, що їх можна замінити за 2 дня?
Только вот... есть нюанс. Когда сильно хочешь куда-то вместо того, чтобы делать СВОЙ дом процветающим... то ты обычно гробишь собственное производство, а также необходимую для его развития научно-поддерживающую базу. Ибо "зачем", ведь наши "друзья" все поставят и продадут - нафига растить инженеров и технарей, можно ж менеджеров, пиарщиков и прочую... не слишком полезную массу.
А теперь вот аукается.
Ну если так нужно купить, то можно было бы обратиться в Японию (не только туда, но туда в частности). Они производят их. Серийно, на 750кВ в том числе. Вопрос совместимости решаем. Озаботиться этим с июня - можно было. Названия компаний, контакты - всё это в открытом доступе есть.
Но Ринатику интересней схемки.
И что соединения, конечно же, могут отличаться (и отличаются), но есть ... некоторое количество сугубо технических решений, которые промышленность таких развитых стран как указанные выше - решить в состоянии. В плане переходников и адаптивных соединений.
Но для всего этого поклонники главного спонсора ОПЗЖ (бывших в этом случае не бывает) должны:
а) не впечатляться старым как мир приемом: "Освой миллиарды, подари сотню-другую миллионов"
б) начать думать СВОЕЙ головой (что в принципе - полезно, но редко встречается)
У них редко получается, факт.
З.Ы.: А еще они свято уверены, что раз они смотрят телемарафон... то и у других есть зависимость от телевизора и сам этот ... бесполезный прибор.
Ох уж цей Рінатік, що ж він так гроші ненавидить то, може його долари чимось образили?
Есть такой себе "бывший" спонсор партии регионов. Который... очень любит деньги. Прям очень сильно.
Но он еще и очень умный и менеджмент у него тоже - не дураки.
А потому понимают разницу между "разовая прибыль" и "постоянная прибыль".
ДТЭК "импортирует" 600Мвт. (к слову, циферки-то в системе ENTSO-E видно, она публична и 600 МВт там нет, меньше) и под этой эгидой подключает для промышленности "акцию" - плати дороже но без отключений. То есть зарабатывает - системно на одном направлении.
Прямой экспорт. В Венгрию и не только (опять же... в открытой, некоррупционной и публичной европейской системе - видно). Заработок №2
Ну и ... мне крайне интересна схема с поставкой выбитых трансформаторов - за чей счет она осуществляется. Учитывая что Шмыгаль прямым текстом заявляет "МЫ работаем с поставщиками из 30 стран..." - то не Ринатик инвестирует в ремонт, а... налогоплательщики и наши союзники. Но тариф для пром производителей - на транспортировку - уже повышен...
В общем... он очень любит деньги, не наговаривай на него.
А вот с утра сегодняшнего дня уже 300+.
"А шо если некуда", да - Ринатик?
Когда уже эту... абсолютно непрозрачную, коррупционную и ... объект права собственности главного спонсора ОПЗЖ - компанию = национализируют?
Хотя... ты, вроде, прозревать начал... возможно, даже, отчеты Антикризисного центра по энергетике (в КабМине) прочел.
К слову. ДТЭК писал о повреждении энергообъекта в Бурштыне. Опять же, те кто хотя бы первичную информацию изучал САМ - без труда свяжет падение экспорта в Венгрию и фоточки мужественных пожарников, опубликованных ДТЭК на том энергоузле. Но судя по утренней динамике... такого рода вещи Ринатик чинит быстро, а вот для "пересічних"... судите сами.
На-ци-о-на-ли-за-ци-я. Без вариантов.
А Ринатика - под допрос с применением полиграфа, а потом - и медикаментов со сверкой результатов. А потом суд. Публичный.
И дают возможность предприятиями выкупить данный объем под гарантию не-отключения, за более высокую цену, конечно же. Об этом писали публично, в том числе и тут.
Правда, статистику о том - какие именно предприятия, сколько они потребляют ПО ФАКТУ - не сыскать.