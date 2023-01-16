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Дефицит в энергосистеме существенно вырос, в 5 областях экстренные отключения, - "Укрэнерго"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

енергетика,укренерго,обстріл

По состоянию на 11:00 идет восстановление энергосистемы после 12-го массированного ракетного удара врага 14 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, дефицит в энергосистеме существенно вырос. Это связано с уменьшением производства электроэнергии из-за ракетных обстрелов электростанций. Также на это накладывается увеличение потребления, связанного с началом рабочей недели.

"До облэнерго доведены уменьшенные лимиты потребления на все сутки. Из-за их превышения уже с 9 часов введены аварийные отключения в четырех областях, а с 10 – в пяти областях Украины. Также возможно применение аварийных отключений и в других регионах. Ситуацию усложняют погодные условия (порывистый ветер, обледенение проводов), в центральном регионе есть отключение из-за повреждений в распределительных электросетях", - говорится в сообщении.

Уточнение по ситуации как раз в вашей области или городе можно получить на сайте местного оператора распределительных сетей (облэнерго).

Также читайте: В энергосистеме большой дефицит, ограничения действуют по всей Украине. Ряд ТЭС не работает из-за повреждений. Как долго будут продолжаться ремонты, неизвестно, - YASNO
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Топ комментарии
+14
Про попадание в ТЭС сообщили только в Харькове... Мутят, суки зеленые. Им электричества и без обстрелов не хватало...
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16.01.2023 11:35
+10
Як тільки звучать заяви,що все добре, одразу обстріли,можливо потрібно всюди волати про повну сраку,про дезінформацію не чули,не,блазні дегенеративні,затуліть вже свої пельки для піару!
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16.01.2023 11:29
+9
Несподівано "запрацюють" ще якісь підприємства або зупиниться кілька енергоблоків АЕС. Варіанти є.
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16.01.2023 11:42
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Як тільки звучать заяви,що все добре, одразу обстріли,можливо потрібно всюди волати про повну сраку,про дезінформацію не чули,не,блазні дегенеративні,затуліть вже свої пельки для піару!
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16.01.2023 11:29 Ответить
годину тому і я скуштував аварійного... Щойно знову появилася е/е.
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16.01.2023 11:30 Ответить
Коли вдень,ще так собі. Самий смак коли дивишся кіно і тут бац все зникло.
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16.01.2023 11:34 Ответить
висновок..кіно шкідливо для електроенергії
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16.01.2023 11:42 Ответить
БЛА БЛА БЛА ДЕФИЦИТ АГА ТОЛЬКО В ОДЕССЕ МАТЬ ВАШУ ДЕБИЛЬНОСТЬ И В 4 ОБЛАСТЯХ ГДЕ ХОЗЯЙНИЧАЕТ БАНДА АХМЕТОВА?? и еще прикол света нет в домах... зато поцы в горсовете Одесса.. запустили электро транспорт....а один транспорт берет тока как 12 микрорайонов на 500 домов 4-12 этажей каждый...
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16.01.2023 12:23 Ответить
Про попадание в ТЭС сообщили только в Харькове... Мутят, суки зеленые. Им электричества и без обстрелов не хватало...
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16.01.2023 11:35 Ответить
Грубо говоря. общественный туалет тоже объект инфраструктуры. А при поносе критичной. Только какое отношение это имеет к торговле электроэнергией?
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16.01.2023 12:14 Ответить
Завтра і весь тиждень по всій Україні+6+10 що тоді скажете
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16.01.2023 11:38 Ответить
Несподівано "запрацюють" ще якісь підприємства або зупиниться кілька енергоблоків АЕС. Варіанти є.
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16.01.2023 11:42 Ответить
Та вже сказали - "збільшення споживання, пов'язане з початком робочого тижня"...
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16.01.2023 11:42 Ответить
Гендиректор ясно вчора вже сказав.
Цитую: "не очікуйте шо навесні ситуація покращиться, бо ми почнемо ремонтні роботи"

Тобто, зараз нічого не ремонтується?
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16.01.2023 11:58 Ответить
750 кВ трансформатори виробляє лише одна країна. Та з якою ми дружили до 2014, а деякі хочуть дружить і досі.

Тому так - зараз їх взяти нізвідки і ремонтувати знищені нічим. До весни можливо Захід налагодить їх виробництво під нас.
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16.01.2023 12:54 Ответить
Я не енергетик, зразу кажу.
Але якось весь світ живе без цих трансформаторів? Значить, і ми можемо їх на щось замінити, логічно?
Але для цього треба щось робити, а не просто писати, що героїчно треба потерпіть ще може з півроку-рік, бо гудочок собі маєток будує і йому неначасі гроші вкладать.
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16.01.2023 12:56 Ответить
можемо замінити за пару років. Дійсно в тому щоб замінити немає проблеми.
Чи ви думали, що їх можна замінити за 2 дня?
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16.01.2023 15:02 Ответить
Небольшая подсказка. На самом деле, данные трансформаторы серийно производились... в Запорожье.
Только вот... есть нюанс. Когда сильно хочешь куда-то вместо того, чтобы делать СВОЙ дом процветающим... то ты обычно гробишь собственное производство, а также необходимую для его развития научно-поддерживающую базу. Ибо "зачем", ведь наши "друзья" все поставят и продадут - нафига растить инженеров и технарей, можно ж менеджеров, пиарщиков и прочую... не слишком полезную массу.

А теперь вот аукается.

Ну если так нужно купить, то можно было бы обратиться в Японию (не только туда, но туда в частности). Они производят их. Серийно, на 750кВ в том числе. Вопрос совместимости решаем. Озаботиться этим с июня - можно было. Названия компаний, контакты - всё это в открытом доступе есть.

Но Ринатику интересней схемки.
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16.01.2023 14:28 Ответить
я розумію, що інтернет експерту здається, що раз на трансформаторі написано "750", то ти його просто включаєш в типову українську розетку 220в і він автоматично працює і у всієї України є новини про поганого Охмєтова по тєліку. Ну а чьо тєлікі жє Соні работают! Всякі нюанси, як наприклад 50 гц чи 60 гц, чи навіть банальні несумісні з'єднання то неважлива хрінь, та і ну на що ті 10 гц впливають?
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16.01.2023 15:01 Ответить
Поклонникам Ринатика ничего не мешает прошерстить предложения производителей в Японии, Китае и ... ряде иных стран. И обнаружить, что (о, чудо!) есть и на 50Гц и на 60Гц.
И что соединения, конечно же, могут отличаться (и отличаются), но есть ... некоторое количество сугубо технических решений, которые промышленность таких развитых стран как указанные выше - решить в состоянии. В плане переходников и адаптивных соединений.
Но для всего этого поклонники главного спонсора ОПЗЖ (бывших в этом случае не бывает) должны:
а) не впечатляться старым как мир приемом: "Освой миллиарды, подари сотню-другую миллионов"
б) начать думать СВОЕЙ головой (что в принципе - полезно, но редко встречается)
У них редко получается, факт.
З.Ы.: А еще они свято уверены, что раз они смотрят телемарафон... то и у других есть зависимость от телевизора и сам этот ... бесполезный прибор.
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16.01.2023 15:11 Ответить
тобто я правильно розумію - є такий суперзлий Рінатік, який ненавидить гроші - і тому він домовився з русньою поламати собі всі дефіцитні трансформатори, а тепер відмовляється попросити Японію телепортувати в Україну совєтські 750 кВ 50 гц трансформатори, якими у них там забиті склади, бо вони тільки їх і виробляють - щоб недайбог ДТЕК не отримав оплату за електрику.
Ох уж цей Рінатік, що ж він так гроші ненавидить то, може його долари чимось образили?
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16.01.2023 16:52 Ответить
Нет. Ты понимаешь неправильно.
Есть такой себе "бывший" спонсор партии регионов. Который... очень любит деньги. Прям очень сильно.
Но он еще и очень умный и менеджмент у него тоже - не дураки.
А потому понимают разницу между "разовая прибыль" и "постоянная прибыль".
ДТЭК "импортирует" 600Мвт. (к слову, циферки-то в системе ENTSO-E видно, она публична и 600 МВт там нет, меньше) и под этой эгидой подключает для промышленности "акцию" - плати дороже но без отключений. То есть зарабатывает - системно на одном направлении.
Прямой экспорт. В Венгрию и не только (опять же... в открытой, некоррупционной и публичной европейской системе - видно). Заработок №2
Ну и ... мне крайне интересна схема с поставкой выбитых трансформаторов - за чей счет она осуществляется. Учитывая что Шмыгаль прямым текстом заявляет "МЫ работаем с поставщиками из 30 стран..." - то не Ринатик инвестирует в ремонт, а... налогоплательщики и наши союзники. Но тариф для пром производителей - на транспортировку - уже повышен...
В общем... он очень любит деньги, не наговаривай на него.
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16.01.2023 16:59 Ответить
Угля походу не хватает, да и по рупь шиисят населению продавать неохота - а тут какраз кацапы очень удачно подвернулись с обстрелами.
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16.01.2023 11:40 Ответить
Угу. А если проследить динамику по ENTSO-E, то получится, что с ПТ по середину дня ВС объемы поставок в ту же Венгрию с привычных 500-600МВт/ч сократились до менее чем 100МВт/ч, практически выйдя на уровень технических перетоков (но все равно у тех кто пытался разобраться возникнет резонный вопрос - а как же так? ведь технические перетоки, они в ОБЕ стороны, а не в ОДНУ... но то это надо от рыбки гуппи эволюционировать...).
А вот с утра сегодняшнего дня уже 300+.
"А шо если некуда", да - Ринатик?
Когда уже эту... абсолютно непрозрачную, коррупционную и ... объект права собственности главного спонсора ОПЗЖ - компанию = национализируют?
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16.01.2023 11:44 Ответить
Танчик, твои аргументы?
Хотя... ты, вроде, прозревать начал... возможно, даже, отчеты Антикризисного центра по энергетике (в КабМине) прочел.

К слову. ДТЭК писал о повреждении энергообъекта в Бурштыне. Опять же, те кто хотя бы первичную информацию изучал САМ - без труда свяжет падение экспорта в Венгрию и фоточки мужественных пожарников, опубликованных ДТЭК на том энергоузле. Но судя по утренней динамике... такого рода вещи Ринатик чинит быстро, а вот для "пересічних"... судите сами.

На-ци-о-на-ли-за-ци-я. Без вариантов.
А Ринатика - под допрос с применением полиграфа, а потом - и медикаментов со сверкой результатов. А потом суд. Публичный.
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16.01.2023 11:49 Ответить
Ніякого суду не буде. У самому-самому крайньому випадку (неймовірна ситуація) найвеличніший верховний головнокомандувач просто позбавить його громадянства.
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16.01.2023 12:07 Ответить
Знову про підвищення вартості "пісня" буде. Типу дорожча електрика зразу перестане бути "дефіцитом"
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16.01.2023 11:57 Ответить
Так уже. Уже "импортируют" порядка 600Мвт. По более высокой цене, разумеется.
И дают возможность предприятиями выкупить данный объем под гарантию не-отключения, за более высокую цену, конечно же. Об этом писали публично, в том числе и тут.
Правда, статистику о том - какие именно предприятия, сколько они потребляют ПО ФАКТУ - не сыскать.
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16.01.2023 12:01 Ответить
Впевнений, що з передачею до споживачів такої електроенергії не буде ніяких проблем.
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16.01.2023 12:09 Ответить
Да? А они по какой-то отдельной линии будут передаваться? Или в рамках единой энергосистемы, в рамках которой невозможно (технически конечно возможно, просто... ненужно, так "ты слона не продашь") отследить - передали ли таким "премиум-пользователям" суммарно 600МВт импортируемых - или больше?
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16.01.2023 12:20 Ответить
Так схема довольно проста. Предприятия покупают электроэнергию в три раза дороже и сразу прекращаются отключения, а какая электроэнергия, импортная или нет, уже не имеет никакого значения.
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16.01.2023 13:48 Ответить
 
 