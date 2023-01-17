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Воєнний злочинець Голенков про ракетний удар по Дніпру: "А что, я прям, бл#ть, на кнопку нажимал или в этом самолете сидел?". АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

голенков

Російські журналісти зателефонували начальнику штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи армії РФ Дмитру Голенкову, обвинуваченому Службою безпеки України в причетності до ракетного удару по Дніпру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Розмову опублікувало видання "Важные истории". У відповідь на питання про причетність до обстрілу, Голенков запитав у журналістки "чий Крим" і сказав, що вона точно з України, бо "в Росії журналісти взагалі не задають питання".

"А что, я прям, бл#ть, на кнопку нажимал или в этом самолете сидел? Что вы хотите?" - запитав Голенков.

Спочатку він підтвердив, що є інженером 52 важкого бомбардувального авіаційного полку, але потім почав це заперечувати. Після цього почав говорити про поганий зв'язок і закликав "повернути антену на Україні". На тлі розмови інший чоловік почав обзивати журналістку свинею. "Крым все равно наш. Че ты хочешь от нас", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ ідентифікувала російських військових, причетних до ракетного удару по Дніпру

Після цього журналістка запитала Голенкова, чи не шкода йому загиблих у Дніпрі людей.

"Да я ниче не поддерживаю, че ты хочешь от меня. Я еще раз говорю: какие люди и про что ты вообще? Я не понимаю", - сказав російський військовий.

Інший чоловік почав кричати, що Україна "будет одним регионом России, как Камчатка или Якутия". Закінчилася розмова словами Голенкова: "Все остальное тоже будет наше".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+53
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17.01.2023 01:12
+46
Я еще помню как у нас некоторые с пеной у рта рассказывали как хорошо что мы ЯО сдали. Мол на его содержание требуется много денег. Ну вот секономили мы деньги, что половина страны в руинах и половина украинцев оказались бомжами с узелком за спиной ходят по миру.
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17.01.2023 01:07
+44
Папі римському цей запис дайте послухати.
І Гамнесті інтерейшнел.

Мораль.
Добрий каzan -- mep твuй каzan!
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17.01.2023 01:04
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Мені подобається Ваш сценарій подій
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17.01.2023 08:31 Відповісти
І мені теж подобається Тільки уявіть: нарешті в Україні настане світ ( ), жодної стрілянини, жодної повітряної бентеги... Усі дивляться новини "що там у кацапів", і всюди ґапетитне хрумтіння ароматним попкорном...
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17.01.2023 08:43 Відповісти
Днепр. Детская книжка, женская рука...

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17.01.2023 03:26 Відповісти
Вот это надо распространять, по всему миру!
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17.01.2023 04:00 Відповісти
Хіба ці істоти мають право на життя?!
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17.01.2023 05:05 Відповісти
існує думка що для закінчення війни потрібно знищити путіна
можливо думка і вірна але для впевненності потрібно знищувати все кацапське кодло із 140 мільйонів кацапів
і не потрібно вішати лапшу на вуха про харошіх сруццкіх
харашій сруццкій ето дохлий сруццкій
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17.01.2023 05:13 Відповісти
Менше 100млн., руснявьіх європеодів менше 25млн
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17.01.2023 06:21 Відповісти
КАЦАПЫ , МЫ ВАС ВСЕХ УБЬЕМ, ТВАРИ. теперь тебе жить осталось не долго .................
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17.01.2023 05:22 Відповісти
Не розумію, про що ці базари.
Цей homo erectus нічого не зрозуміє і на тролінг не поведеться. Я таких бачив впритул, та й сам таким був. Єдиний ефективний спосіб розмови - Шмель у вікно квартири, щоб усі.
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17.01.2023 05:35 Відповісти
Або проїхатися у міжповерховому дротоході. Це такий фокус: у точці А заходить цілий кацап - у точці Б кацапа вже нема, натомість по всій кабіні квакотить і хлюпотить якийсь неприємний фарш... 🤢🤢🤢
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17.01.2023 08:31 Відповісти
Шольцу, Макрону, ******** - всем надо это услышать.
И в США это услышат - про "всё остальное", которое "тоже будет наше".
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17.01.2023 06:05 Відповісти
Ну и что с этими голенковыми делать,кроме как уничтожать?🤷
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17.01.2023 07:00 Відповісти
Перед уничтожением полезно их просветить - гибнут за ничто.
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17.01.2023 07:26 Відповісти
"Все остальное тоже будет наше"? Треба кацапам підказати, що в 1814-му році кацапське військо було в Парижі. А це означає, що Париж - русскій город.
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17.01.2023 07:29 Відповісти
Нехай з Аляски розпочнуть
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17.01.2023 09:49 Відповісти
Абдристовіч радіє! Далі псячою думки Люсі з оточення БоНеВстигВтікти:
1. Казла апущенія он нашєл.
2. Армію украінцєв дєскрєдітіровал.
3. Гєйропа, тріжди подумаєт, какоє гавно сідіт во власті і стоіт лі єго поддєржівать.
4. На родінє, в мацкве єщє мєдаль дадут!
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17.01.2023 07:36 Відповісти
Мда... Ще хтось тут панять рускіх братьєв хоче? Може хоче поговорити про те, шо війну підтримує лише верхівка у кремлі, а народ тут ні до чого? Що солдати їхні просто накази викконують?
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17.01.2023 08:15 Відповісти
Прєнія сторон так би мовити відбули, далі вирок і приведення його в дію.
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17.01.2023 08:28 Відповісти
У кацапів "прения сторон" означає "одна сторона пропирает другую сторону в жопу раком на параше"
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17.01.2023 08:36 Відповісти
Ось трохи докладніша інформація про цю тварину:

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17.01.2023 08:32 Відповісти
А ось повне досьє на всіх інших нелюдів (разом з інформацією про їхніх родичів):

https://www.molfar.global/blog/dnipro-14-01-2023
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17.01.2023 08:34 Відповісти
По его речи чувствуется, что он до предела тупой и агрессивный
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17.01.2023 08:53 Відповісти
Ну что , тут я посмотрю говорить особо не с кем это ходячие трыпы). Но есть совет, нанимайте киллеров (своих , чужих по всему миру)и вычеслите где их семьи , прибирите их , что это го..но не размножалось а напоследок их самих , чтоб помучались сначала, и другим хто будет садиться за штурвал в назидание будет), посмотрите потом будет как пошептали в ухо)
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17.01.2023 08:56 Відповісти
Плюсую , но пока не поменяется наше руководство в ГУР , СБУ ничего этого не будет. Буданову некогда операции по ликвидации ракетчиков, летчиков и их семей на территории рашки организовывать. Он спец по интервью и прогнозах о болезни пуйла. Вот замочили бы семейку этого мордатого питора ( причем это же можно сделать руками местного криминала) , глядишь бы и атак ракетных по Украине меньше стало . Но , как говорят в Одессе , не с нашим счастьем.
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17.01.2023 10:03 Відповісти
З голенковими все зрозуміло. а от хто може сказати, як бути з українськими "какая разница"????
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17.01.2023 10:04 Відповісти
І потім не кажіть що на всій росії лише путін *****.
Там всі *****, бо це *********
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17.01.2023 10:39 Відповісти
Просто кацапы ещё нас не боятся ! Кацапы храбрые против слабых ... Как только кацы будут бояться украинцев до всрачки - вся эта война и закончится
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17.01.2023 17:34 Відповісти
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