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Новини За кордоном
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У Берліні відкрили площу, названу на честь Одеси

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

берлін

У Берліні 16 січня відбулася урочиста церемонія відкриття площі, названої на честь Одеси. Ім’я українського портового міста тепер носить оновлена ринкова площа, розташована на вулиці Тресковалєє у районі Ліхтенберг німецької столиці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Перейменування площі було схвалено в серпні 2022 року. Це рішення є знаком "поваги до боротьби України за вільну, мирну і демократичну Європу", заявивили в місцевій адміністрації.

Для топоніму свідомо було вибрано написання "Odesaplatz" з однією літерою "s", оскільки воно представляє правильну транскрипцію з української мови. Хто пише Одеса з подвійною "s", той транскрибує назву міста з російської, що досить поширено, йдеться в повідомленні адміністрації.

Також читайте: Сто тисяч українських біженців зареєстровані і проживають у Берліні

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+7
Так, - це дуже важливий нюанс. Подвійна s , як на рузкам ізикє - це неприпустимо.
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17.01.2023 02:23
+6
Для топоніму свідомо було вибрано написання "Odesaplatz" з однією літерою "s", оскільки воно представляє правильну транскрипцію з української мови. Хто пише Одеса з подвійною "s", той розкручує бренд "SS". А "SS" - це погано завжди, бо це - "SchutzStaffel" або "RuSSia".
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17.01.2023 02:14
+4
Danke sean!
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17.01.2023 02:10
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Danke sean!
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17.01.2023 02:10 Відповісти
Bitte schön.
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17.01.2023 02:15 Відповісти
🤭 Якийсь Шон мене згадує

Дійсно дуже приємна новина.
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17.01.2023 02:20 Відповісти
То, що ви написали, лунає, як: "данке зеан" німецькою.
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17.01.2023 03:15 Відповісти
Для топоніму свідомо було вибрано написання "Odesaplatz" з однією літерою "s", оскільки воно представляє правильну транскрипцію з української мови. Хто пише Одеса з подвійною "s", той розкручує бренд "SS". А "SS" - це погано завжди, бо це - "SchutzStaffel" або "RuSSia".
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17.01.2023 02:14 Відповісти
Так, - це дуже важливий нюанс. Подвійна s , як на рузкам ізикє - це неприпустимо.
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17.01.2023 02:23 Відповісти
Добре, що з однією S, бо ODESSA (Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen) це сумнозвісна організація колишніх членів СС.
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17.01.2023 02:54 Відповісти
Думаю, що саме це (ODESSA = Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen), а не бажання слідувати українській назві, і послужило причиною вибору написання з одною «с».
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17.01.2023 04:02 Відповісти
 
 