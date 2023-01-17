Російські загарбники закрили усі шахти у Хрустальному Луганської області, - ОВА

В окупованому російськими військами Хрустальному Луганщини загарбники закрили всі шахти та розібрані дахи будинків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську ОВА.

"За роки окупації Хрустальний із відомого шахтарського міста перетворився на примару з нульовим рівнем промисловості - в населеному пункті законсервовані всі шахти", - йдеться в повідомленні.

Як і в низці інших міст справжнє знущання з місцевих жителів росіяни влаштували там наприкінці минулого року, коли будівельні бригади з РФ приїхали відмивати бюджетні кошти.

У Луганській ОВА зазначають, що наприкінці сезону дощів московські покрівельні фірми повністю розібрали дахи багатьох багатоповерхівок та втекли. Упродовж більше ніж півтора місяця будинки стоять без дахів, через що сталися регулярні підтоплення не тільки верхніх поверхів, а й багатьох інших.

"Через підвищену вологість у квартирах у людей не більше 15 градусів тепла за наявності опалення. На стінах утворився грибок. Нагадаємо, що бойових дій в цьому місті не велося", - сказано в повідомленні.

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