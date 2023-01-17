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Луганщина (4423) окупація (5862) шахта (292)

Російські загарбники закрили усі шахти у Хрустальному Луганської області, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шахта

В окупованому російськими військами Хрустальному Луганщини загарбники закрили всі шахти та розібрані дахи будинків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську ОВА.

"За роки окупації Хрустальний із відомого шахтарського міста перетворився на примару з нульовим рівнем промисловості - в населеному пункті законсервовані всі шахти", - йдеться в повідомленні.

Як і в низці інших міст справжнє знущання з місцевих жителів росіяни влаштували там наприкінці минулого року, коли будівельні бригади з РФ приїхали відмивати бюджетні кошти.

У Луганській ОВА зазначають, що наприкінці сезону дощів московські покрівельні фірми повністю розібрали дахи багатьох багатоповерхівок та втекли. Упродовж більше ніж півтора місяця будинки стоять без дахів, через що сталися регулярні підтоплення не тільки верхніх поверхів, а й багатьох інших.

"Через підвищену вологість у квартирах у людей не більше 15 градусів тепла за наявності опалення. На стінах утворився грибок. Нагадаємо, що бойових дій в цьому місті не велося", - сказано в повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+11
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17.01.2023 09:15
+8
Дочекались асвабадітєлєй.
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17.01.2023 09:26
+6
Нехай спробують постукати касками, кажуть допомагає.
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17.01.2023 09:48
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17.01.2023 09:15 Відповісти
это уже классика. "Ничего личного, только бизнес. Почему РФ не нужен Донбасс? Потому что у нее есть Кузбасс" - только долбасяне этого не понимали
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17.01.2023 09:28 Відповісти
Я їх переконував в цьому ще при Бендюковичу, що такі ж шахти позакривали в Ростовській області.
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17.01.2023 09:34 Відповісти
В Тиві, на батьківщині фанерного маршала-оленевода є родовища вугілля із 10 пластами по 5 метрів завтовшки.
і нахрєна їм те бамбаське вугілля?
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17.01.2023 11:18 Відповісти
Ага ,теперь, нахлебники с ЕС издохнутс голода
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17.01.2023 09:21 Відповісти
Дочекались асвабадітєлєй.
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17.01.2023 09:26 Відповісти
Це бєндєровєц з покемоном?
Угнєтьонний народ Бамбаса 😂
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17.01.2023 11:20 Відповісти
Да пофігу!Треба зовсім не знати тих ордловських,щоб їм співчувати.Ви ще поплачте на могилах їхніх мобіків які проти нас воювали.
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17.01.2023 09:37 Відповісти
Бігали, кричали -"путенпріді", і "путеньпрішол"! " Получітє і распішітєсь"!
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17.01.2023 09:40 Відповісти
Нехай спробують постукати касками, кажуть допомагає.
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17.01.2023 09:48 Відповісти
ради освобождения от нацистов можно и потерпеть..., зато потом...., никто не знает, когда будет потом и точно ли оно наступит, но терпеть надо...
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17.01.2023 10:26 Відповісти
"Потом" приходить вже сьогодні разом з рашиським окупантом
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17.01.2023 11:22 Відповісти
 
 