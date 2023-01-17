У Житомирському районі лунатимуть вибухи, це планові роботи, - ОВА

Жителі Житомирського району сьогодні можуть чути звуки вибухів, які пов’язані з плановими роботами.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні жителі Житомирського району! Сьогодні протягом дня буде чутно звуки вибухів. Прохання не хвилюватися – це планові роботи", - йдеться в повідомленні.

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