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У Житомирському районі лунатимуть вибухи, це планові роботи, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух

Жителі Житомирського району сьогодні можуть чути звуки вибухів, які пов’язані з плановими роботами.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні жителі Житомирського району! Сьогодні протягом дня буде чутно звуки вибухів. Прохання не хвилюватися – це планові роботи", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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