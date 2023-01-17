На північній околиці Києва 17 січня лунатимуть планові вибухи, - КМВА

У Києві та області у вівторок, 17 січня, можуть бути чутні звуки вибухів. В одному із районів регіону планують знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Київської ОВА.

"Увага! У Вишгородському районі можна чути звуки вибухів. Сьогодні, 17 січня, з 10:30 до 12:30 на території Вишгородського району пройде знищення вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні військової адміністрації.

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