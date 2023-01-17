Польська компанія через війну відмовилася ремонтувати білоруський поїзд
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Польське підприємство Pesa Bydgoszcz відмовило у проведенні ремонтно-відновлювальних робіт через агресію Росії та Білорусі проти України.
Про це повідомила Спільнота залізничників Білорусі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Центр транспортних стратегій.
Білоруська залізниця звернулася до польського виробника рухомого складу Pesa Bydgoszcz із замовленням на ремонт дизель-поїзда ДП3-001, який дістав серйозні пошкодження після зіткнення з причепом трактора на переїзді.
"Проте польське підприємство відмовило у проведенні необхідних ремонтно-відновлювальних робіт, пославшись на ситуацію з агресією РФ та РБ проти України та режим санкцій, запроваджений ЄС проти агресорів", - йдеться в повідомленні.
Дизель-поїзд ДП3-003 було вироблено підприємством Pesa Bydgoszcz для БелЖД у 2013 році.
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знову бариги від Порошенко чи "не начасі" від дермаків-арахнід?
а бачу те, що - ті самі вагони "бєларуськалій", на які у "нового вигодонабувача-олігарха" не знайшлося фарби замазюкати 1м2 на вагон (може то зелені жлоби-аматори, какаразніци), продовжують "бороздіть простори України" на радість піаракції (якщо вже Ви наполягаєте, але це навіть гірше) ваті
Бо курви нам не друзі! 😂