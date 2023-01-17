Польська компанія через війну відмовилася ремонтувати білоруський поїзд

Польське підприємство Pesa Bydgoszcz відмовило у проведенні ремонтно-відновлювальних робіт через агресію Росії та Білорусі проти України.

Про це повідомила Спільнота залізничників Білорусі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Центр транспортних стратегій.

Білоруська залізниця звернулася до польського виробника рухомого складу Pesa Bydgoszcz із замовленням на ремонт дизель-поїзда ДП3-001, який дістав серйозні пошкодження після зіткнення з причепом трактора на переїзді.

"Проте польське підприємство відмовило у проведенні необхідних ремонтно-відновлювальних робіт, пославшись на ситуацію з агресією РФ та РБ проти України та режим санкцій, запроваджений ЄС проти агресорів", - йдеться в повідомленні.

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Дизель-поїзд ДП3-003 було вироблено підприємством Pesa Bydgoszcz для БелЖД у 2013 році.