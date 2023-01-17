УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17079 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
3 553 16
Білорусь (5972) потяг (681) Польща (5195) ремонт (819) санкції (6879)

Польська компанія через війну відмовилася ремонтувати білоруський поїзд

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

поїзд,білоруський

Польське підприємство Pesa Bydgoszcz відмовило у проведенні ремонтно-відновлювальних робіт через агресію Росії та Білорусі проти України.

Про це повідомила Спільнота залізничників Білорусі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Центр транспортних стратегій.

Білоруська залізниця звернулася до польського виробника рухомого складу Pesa Bydgoszcz із замовленням на ремонт дизель-поїзда ДП3-001, який дістав серйозні пошкодження після зіткнення з причепом трактора на переїзді.

"Проте польське підприємство відмовило у проведенні необхідних ремонтно-відновлювальних робіт, пославшись на ситуацію з агресією РФ та РБ проти України та режим санкцій, запроваджений ЄС проти агресорів", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Російські олігархи знали про дату вторгнення та кинулися переписувати свої активи на родичів, - BBC

Дизель-поїзд ДП3-003 було вироблено підприємством Pesa Bydgoszcz для БелЖД у 2013 році.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Велика дяка братам полякам!
показати весь коментар
17.01.2023 11:36
+9
Пусть на МТЗ ремонтируют.
показати весь коментар
17.01.2023 11:40
+6
Дякуємо, брати поляки!

Бо курви нам не друзі! 😂
показати весь коментар
17.01.2023 11:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Велика дяка братам полякам!
показати весь коментар
17.01.2023 11:36 Відповісти
Пусть на МТЗ ремонтируют.
показати весь коментар
17.01.2023 11:40 Відповісти
..а по заліниці України вагони "бєларусь-кал-ій" - не протовпитися, на кожній станції...
знову бариги від Порошенко чи "не начасі" від дермаків-арахнід?
показати весь коментар
17.01.2023 11:42 Відповісти
Якби ви були уважніші то напевно знали б , що після24 лютого були конфісковані вагони раші та білораші Чи ото аби телепнути ?
показати весь коментар
17.01.2023 12:19 Відповісти
..як той, що два найкращих своїх років нікчемного життя-служби на Кавказі провів серед народів невільної тоді (чи тільки тоді?) Середньої Азії: "що бачу - те й співаю...."
а бачу те, що - ті самі вагони "бєларуськалій", на які у "нового вигодонабувача-олігарха" не знайшлося фарби замазюкати 1м2 на вагон (може то зелені жлоби-аматори, какаразніци), продовжують "бороздіть простори України" на радість піаракції (якщо вже Ви наполягаєте, але це навіть гірше) ваті
показати весь коментар
17.01.2023 12:46 Відповісти
Дякуємо, брати поляки!

Бо курви нам не друзі! 😂
показати весь коментар
17.01.2023 11:43 Відповісти
Теперь пусть запрягают тройку тракторов белорусов и гайда по шпалам.
показати весь коментар
17.01.2023 11:43 Відповісти
Усатый таракан спец по тракторам, может и поезд починит😁
показати весь коментар
17.01.2023 11:47 Відповісти
А надо было слить трактор и паровоз и вернуть назад .
показати весь коментар
17.01.2023 11:47 Відповісти
Чого? Офіс Перзидента просив же знять з Білорусі санкції
показати весь коментар
17.01.2023 11:49 Відповісти
У поляков намного больше гордости и собственного достоинства чем у половины наших граждан.
показати весь коментар
17.01.2023 11:58 Відповісти
ото респект! не вафля австро-німецька!
показати весь коментар
17.01.2023 12:03 Відповісти
Ви мабуть помилилися. Німці вибирали собі канцлера, так як і австрійці. А ми вибрали Президента, Верховного головнокомандувача, який за Конститукцією відповідає за оборону і депутатів Верховної Ради, де більшість у "слуг", тобись у Президента. Наприклад, Німеччина знаходиться в НАТО і то робить свої танки, САУ, БТР, ракети, ППО ПРО..і в них немає війни. То чому наша влада цього не робила? З якої радоста німці мають нам віддавати свої танки та іншу зброю? Скажіть спасибі і за те, що вони нам передали і за санкції проти московитів. А всі питання до Верховного і не забудьте запитали, скільки за 3 роки він відремонтував і поставив у стрій танців? Скільки виробив снарядів і закупив їх для ЗСУ? Скільки скоротив ЗСУ і навіщо? І звідки і навіщо відвів наші війська? Не забудьте спитати за Чонгар і Азовське море.
показати весь коментар
17.01.2023 12:11 Відповісти
Пусть обращаются на "Урал-вагон завод".
показати весь коментар
17.01.2023 13:40 Відповісти
УралВагінЗавод
показати весь коментар
17.01.2023 17:13 Відповісти
 
 