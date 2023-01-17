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Польща передала Україні вже понад 260 танків Т-72, - Дуда

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

танк

Варшава уже передала Києву понад 260 танків Т-72 різних модифікацій.

Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Є дві причини: по-перше, Німеччина є частиною НАТО і якщо кілька союзників висловлює готовність передати свої танки Україні, то це важливий момент. По-друге, тиск німецької політичної сцени і громадської думки зростає, тому я сподіваюся, що всі ці елементи призведуть до цього дуже важливого рішення", - пояснив польський лідер.

За словами Дуди, військова допомога Києву є ключовим елементом для розв’язання складної ситуації на сході України.

"Якщо ми й надалі надсилатимемо велику кількість найсучаснішої зброї для захисників України, то українці матимуть потенціал для того, щоб зупинити Росію", - наголосив він.

Дуда також висловив сподівання, що з’явиться кілька союзників, які передадуть Україні танки Leopard 2, Сhallenger з Великої Британії.

Глава польської держави зазначив, що Варшава надає значну військову допомогу Україні. За його словами, цієї військової допомоги Києву вже надано на понад 2 млрд дол., що є величезними коштами для Польщі. Він повідомив, що у початковій фазі війни Польща передала Україні всі свої переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun, які на той час були в польській армії.

Крім того, Варшава передала Україні значну кількість самохідно-артилерійських установок Krab та понад 260 танків Т-72 різних модифікацій. Він констатував, що рішення про передачу танків приймалося торік у березні негайно, оскільки на початку війни Україна їх дуже потребувала. Для Польщі це був дуже складний процес, оскільки ці танки не були на складах, а на озброєнні польської армії.

Також читайте: Польща відправить Україні близько 14 танків Leopard, це стане новим початком допомоги, - Дуда

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
Бардзо дзенкуєм брати поляки !!!
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17.01.2023 11:50
+14
Польша передала більше танків, чим відремонтував за три роки Верховний. Ось і намалювалася картинка українських патріотів. До речі, Дуда не ходить у однлострої України, а допоміг набагато більше чим вся перевзута влада разом з Бенею.
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17.01.2023 11:52
+10
Дуда - политик-государственник, такой как и Порох. Таких людей нельзя сравнивать с примитивной, коррупционной шпаной вроде "слуг" и другими проходимцами, которые были избраны "мудрым народом".
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17.01.2023 12:15
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Бардзо дзенкуєм брати поляки !!!
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17.01.2023 11:50 Відповісти
Польша передала більше танків, чим відремонтував за три роки Верховний. Ось і намалювалася картинка українських патріотів. До речі, Дуда не ходить у однлострої України, а допоміг набагато більше чим вся перевзута влада разом з Бенею.
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17.01.2023 11:52 Відповісти
колись буде серіал Людина-асфальт -потужна та непереможна істотна зеленого кольору, яка сцить бітумом, а сере асфальтом, перемагаючи купу сильних ворогів ( у кіно це обов'язково мають бути кацапи)

це буде ліпше ніж Людина-павук, Супермен, Росомаха та інші герої коміксів
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17.01.2023 12:05 Відповісти
Дуда - политик-государственник, такой как и Порох. Таких людей нельзя сравнивать с примитивной, коррупционной шпаной вроде "слуг" и другими проходимцами, которые были избраны "мудрым народом".
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17.01.2023 12:15 Відповісти
Погоджуюся.
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17.01.2023 15:23 Відповісти
🇵🇱🇺🇦
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17.01.2023 11:53 Відповісти
Дякуємо полякам!
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17.01.2023 11:55 Відповісти
Польща намагається тиснути на Німеччину - це смішно. Шольцу байдуже. Якщо ви хочете натиснути на Шольца, просто поговоріть про Яна Марсалека.
Можливо, це також є причиною того, що Шольц досі намагається саботувати нашу армію.
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17.01.2023 11:55 Відповісти
Новая инструкция для чмобиков на паРашке...

https://twitter.com/i/status/1615276538043289601
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17.01.2023 11:57 Відповісти
в низ реально мозку немає
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17.01.2023 12:06 Відповісти
Уважаемый Дуда, передайте ВСУ, 40-50 танков "Черная Пантера", производства Южной Кореи, которых вы там купили аж 1000 шт. Это на сегодняшний день, самый дорогой танк в мире, и надо полагать самый современный. 50 шт на фоне 1000, это 5% от заключенного контракта, этой цифрой можно пренебречь.
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17.01.2023 12:42 Відповісти
Понад 260? Сказав би вже прямо що рівно 300. Бо я знаю що 300. Пане Дуда. Передайте іще хоча б 30 Т-72, а краще всю решту. Всі 230.
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17.01.2023 13:46 Відповісти
💙💛🙏🤍❤️
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17.01.2023 15:30 Відповісти
 
 