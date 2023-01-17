Польща передала Україні вже понад 260 танків Т-72, - Дуда

Варшава уже передала Києву понад 260 танків Т-72 різних модифікацій.

Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Є дві причини: по-перше, Німеччина є частиною НАТО і якщо кілька союзників висловлює готовність передати свої танки Україні, то це важливий момент. По-друге, тиск німецької політичної сцени і громадської думки зростає, тому я сподіваюся, що всі ці елементи призведуть до цього дуже важливого рішення", - пояснив польський лідер.

За словами Дуди, військова допомога Києву є ключовим елементом для розв’язання складної ситуації на сході України.

"Якщо ми й надалі надсилатимемо велику кількість найсучаснішої зброї для захисників України, то українці матимуть потенціал для того, щоб зупинити Росію", - наголосив він.

Дуда також висловив сподівання, що з’явиться кілька союзників, які передадуть Україні танки Leopard 2, Сhallenger з Великої Британії.

Глава польської держави зазначив, що Варшава надає значну військову допомогу Україні. За його словами, цієї військової допомоги Києву вже надано на понад 2 млрд дол., що є величезними коштами для Польщі. Він повідомив, що у початковій фазі війни Польща передала Україні всі свої переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun, які на той час були в польській армії.

Крім того, Варшава передала Україні значну кількість самохідно-артилерійських установок Krab та понад 260 танків Т-72 різних модифікацій. Він констатував, що рішення про передачу танків приймалося торік у березні негайно, оскільки на початку війни Україна їх дуже потребувала. Для Польщі це був дуже складний процес, оскільки ці танки не були на складах, а на озброєнні польської армії.

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