Міністром оборони Німеччини замість Ламбрехт стане Пісторіус, - ARD

Новим міністром оборони ФРН стане міністр внутрішніх справ землі Нижня Саксонія Борис Пісторіус.

Про це повідомляють німецькі ЗМІ, зокрема телеканал ARD, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

62-річний Пісторіус є впливовим політиком і експертом з внутрішньої безпеки. Він проходив військову службу в казармах Штойбен в Ахімі з 1980 по 1981 рік.

Політик обіймає посаду міністра внутрішніх справ і спорту Нижньої Саксонії з 2013 року, до цього він був мером Оснабрюка.

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Нагадаємо, вранці 16 січня міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт подала канцлеру прохання про відставку. Своє рішення вона пояснила "надмірною увагою до неї з боку ЗМІ", що заважає роботі та шкодить діяльності Бундесверу.