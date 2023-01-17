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Новини За кордоном
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Німеччина (4567) Ламбрехт (57) Пісторіус (136)

Міністром оборони Німеччини замість Ламбрехт стане Пісторіус, - ARD

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

борис,пісторіус

Новим міністром оборони ФРН стане міністр внутрішніх справ землі Нижня Саксонія Борис Пісторіус.

Про це повідомляють німецькі ЗМІ, зокрема телеканал ARD, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

62-річний Пісторіус є впливовим політиком і експертом з внутрішньої безпеки. Він проходив військову службу в казармах Штойбен в Ахімі з 1980 по 1981 рік.

Політик обіймає посаду міністра внутрішніх справ і спорту Нижньої Саксонії з 2013 року, до цього він був мером Оснабрюка.

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Нагадаємо, вранці 16 січня міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт подала канцлеру прохання про відставку. Своє рішення вона пояснила "надмірною увагою до неї з боку ЗМІ", що заважає роботі та шкодить діяльності Бундесверу.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
Путінферштейн?
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17.01.2023 12:15
+6
Писториуса есть две дочери от жены, которая умерла в 2015 году от рака. С 2016 года состоит в отношениях с Дорис Шредер-Кепф, бывшей женой Герхарда Шрёдера. Непонятно ((((
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17.01.2023 12:14
+5
Фамилия соответствует должности...
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17.01.2023 12:21
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17.01.2023 12:12 Відповісти
Бориску на царство?
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17.01.2023 13:25 Відповісти
Писториуса есть две дочери от жены, которая умерла в 2015 году от рака. С 2016 года состоит в отношениях с Дорис Шредер-Кепф, бывшей женой Герхарда Шрёдера. Непонятно ((((
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17.01.2023 12:14 Відповісти
Ещё и дочку удочерила из членинграда!!!Ну таке
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17.01.2023 12:17 Відповісти
блин...как там все закручено...
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17.01.2023 12:23 Відповісти
Ну хоть не со Шредером.
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17.01.2023 13:36 Відповісти
Путінферштейн?
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17.01.2023 12:15 Відповісти
Поменяли Шило на Мыло?
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17.01.2023 12:19 Відповісти
Фамилия соответствует должности...
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17.01.2023 12:21 Відповісти
Короче кажучи - "та сама ху...ня, лиш другі двері" ..
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17.01.2023 12:24 Відповісти
Що ж, я не в захваті від цієї новини, але він принаймні один раз служив в армії, порівняно з трьома попередніми міністрами оборони.
Якщо йому тепер вдасться реально купувати речі, на відміну від бабусі за 5000 шоломів, я, можливо, повернуся до надії.
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17.01.2023 12:24 Відповісти
річ не в розуміння військової справи, віце-адмірал Шенбах теж не з вулиці був
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17.01.2023 12:32 Відповісти
Я знаю, але він міг би займатися проблемами армії.
Найбільш проросійськи налаштовані тут вихідці з економіки. Данія є більш важливим торговельним партнером для Німеччини, ніж Україна.
Тим часом, Росія у 2015 році була на 16 місці.
Як ми всі знаємо, світом правлять гроші, і Росія, як і арабські країни, має набагато більше можливостей купувати таких політиків, як Шредер, завдяки своїм багатствам у нафті, газі та всіх інших природних ресурсах.
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17.01.2023 12:39 Відповісти
Ваш бундесвер капут назавжди!

Вот хто-хто, а Німеччина так точно не за три, а за два дні кацапам підкорилась
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17.01.2023 12:34 Відповісти
Капут - не капут, а німці самі жартували, що на місці руских (тоді ще совєтів) вони нападали б в п'ятницю по обіді, коли в казармах вже нікого не було (на вихідні додому їздили). А в понеділок, коли б вернулись в казарми, руські були б вже в Парижі.
Як то кажуть: в кожному жарті є доля жарту.
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17.01.2023 13:07 Відповісти
Вопрос будет ли давать он оружие. А не слушаться мадам Меркель и Шредера.
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17.01.2023 12:28 Відповісти
Не можна давати зброю, коли армія не функціонує, саме тому Німеччина зараз зазвичай постачає зброю безпосередньо з промисловості, а не з резервів Бундесверу. Наша бабуся "Ламбрехт" надіслала вам 5000 касок і сказала, що це сильний сигнал для України, а Росія за майже рік свого правління нічого не зробила, щоб вирішити проблему нестачі ***********, яка зараз складає понад 20 мільярдів.
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17.01.2023 12:33 Відповісти
Не треба ля-ля!
Ми краще за вас знаємо про закрома Райнметала!
Де 90 Лео-1, які Райнметала хотів передати Україні ще у квітні?
Де 300 Мар задерів, які призначені на переплавку?
Цей мотлох потрібен бундесверу?
Ні!
Просто німці обісцяні перед кацапами👿
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17.01.2023 12:38 Відповісти
Мардерів
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17.01.2023 12:39 Відповісти
Rheinmetall має 22 машини "Leopard 2" і 88 машин старої моделі "Leopard 1", повідомляє видання з посиланням на Papperger. Керівник Rheinmetall заявив, що ремонт виведених з експлуатації бойових танків займе "трохи менше року". "Машини не лише перефарбовуються, а й переробляються для використання у воєнний час. Вони повністю розбираються, а потім відбудовуються".

https://www.tagesschau.de/inland/debatte-panzer-leopard-101.html#:~:text=%22Selbst%20wenn%20morgen%20die%2*************,der%20%22Bild%20am%20Sonntag%22.
Я б вам їх віддав, але я ніхто.
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17.01.2023 12:42 Відповісти
Насчет ЛЕопард-1, есть большие сомнения, что это была бы боеспособная единица.
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17.01.2023 12:46 Відповісти
Краще вже і така,ніж взагалі їздити на Міцубісі L200 з кулеметом
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17.01.2023 14:31 Відповісти
Пишуть,що він влітку призивав уряд конфіскувати активи кацапських олігархів в Німеччині і кошти витратити на Україну.Побачимо,як поведе себе на посаді міністра
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17.01.2023 12:42 Відповісти
Борис хорошее имя для Украины.
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17.01.2023 12:32 Відповісти
А вЬІ друзья как не садитесь, то в музЬІканти не годитесь!

Шрьодера на міністра оборони і буде повний засос із путлером!
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17.01.2023 12:35 Відповісти
Писториус - SPD-шник, как и Шольц. Будет сопли жевать и рассказывать про мир во всём мире. Но посмотрим ещё, кто его знает.
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17.01.2023 12:41 Відповісти
З поліцейських воїнів не буває... Ніколи. В жодній країні. Армія і поліція заточені на абсолютно різні функції.
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17.01.2023 13:05 Відповісти
Яке влучне прізвище. Скоро рашці буде піZдореус 😆
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17.01.2023 14:37 Відповісти
Ну, геть на Гудеріана не схожий...
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17.01.2023 15:10 Відповісти
 
 