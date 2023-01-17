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Міністром оборони Німеччини замість Ламбрехт стане Пісторіус, - ARD
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Новим міністром оборони ФРН стане міністр внутрішніх справ землі Нижня Саксонія Борис Пісторіус.
Про це повідомляють німецькі ЗМІ, зокрема телеканал ARD, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
62-річний Пісторіус є впливовим політиком і експертом з внутрішньої безпеки. Він проходив військову службу в казармах Штойбен в Ахімі з 1980 по 1981 рік.
Політик обіймає посаду міністра внутрішніх справ і спорту Нижньої Саксонії з 2013 року, до цього він був мером Оснабрюка.
Нагадаємо, вранці 16 січня міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт подала канцлеру прохання про відставку. Своє рішення вона пояснила "надмірною увагою до неї з боку ЗМІ", що заважає роботі та шкодить діяльності Бундесверу.
Топ коментарі
+8 Виктор Бороветский
показати весь коментар17.01.2023 12:15
+6 Игорь Томилов
показати весь коментар17.01.2023 12:14
+5 Олекса Лось
показати весь коментар17.01.2023 12:21
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Будь ласка, зачекайте...
Якщо йому тепер вдасться реально купувати речі, на відміну від бабусі за 5000 шоломів, я, можливо, повернуся до надії.
Найбільш проросійськи налаштовані тут вихідці з економіки. Данія є більш важливим торговельним партнером для Німеччини, ніж Україна.
Тим часом, Росія у 2015 році була на 16 місці.
Як ми всі знаємо, світом правлять гроші, і Росія, як і арабські країни, має набагато більше можливостей купувати таких політиків, як Шредер, завдяки своїм багатствам у нафті, газі та всіх інших природних ресурсах.
Вот хто-хто, а Німеччина так точно не за три, а за два дні кацапам підкорилась
Як то кажуть: в кожному жарті є доля жарту.
Ми краще за вас знаємо про закрома Райнметала!
Де 90 Лео-1, які Райнметала хотів передати Україні ще у квітні?
Де 300 Мар задерів, які призначені на переплавку?
Цей мотлох потрібен бундесверу?
Ні!
Просто німці обісцяні перед кацапами👿
https://www.tagesschau.de/inland/debatte-panzer-leopard-101.html#:~:text=%22Selbst%20wenn%20morgen%20die%2*************,der%20%22Bild%20am%20Sonntag%22.
Я б вам їх віддав, але я ніхто.
Шрьодера на міністра оборони і буде повний засос із путлером!