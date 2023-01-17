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Міжнародний комітет Червоного Хреста досі не отримав доступу до полонених, - Лубінець

лубінець

Червоний Хрест досі не має доступу до українських полонених. Омбудсмен Дмитро Лубінець запропонував провести зустріч трьох сторін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал омбудсмена

За його словами, однією з тем для обговорення з російським омбудсменом Тетяною Москальковою у Туреччині була тематика Міжнародного Комітету Червоного Хреста, а зокрема, недопуск їхніх представників до військовополонених та цивільних заручників, яких утримує РФ.

Лубінець запропонував організувати онлайн-зустріч, де будуть присутні два омбудсмени та керівники постійних Моніторингових місій МКЧХ, як з Росії, так і з України.

За його словами, така зустріч потрібна для обговорення суті проблеми допуску та знаходження шляхів її вирішення, аби представники Моніторингових місій могли отримати доступ та працювати згідно зі своїм мандатом.

Омбудсмен зазначив, що його пропозицію прийняли, але наразі він чекає на погодження. Лубінець сподівається, що зустріч відбудеться і буде результативною для України.

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Автор: 

військовополонені (934) Червоний Хрест (403) полонені (2261) Лубінець Дмитро (593)


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Так як він може мати доступ як за грошима ***** дійти тяжко ноги не переховуються від тих ьбумажок зелених
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17.01.2023 16:34 Відповісти
А він що, дуже хоче?..
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17.01.2023 17:04 Відповісти
Оце досягнення зеленського
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17.01.2023 17:21 Відповісти
Так, мы же до сих пор - официально! - так и не признали, не уведомили МККК, что находимся в Международном вооружённом конфликте с Россией ... Мало этого - в июле 2014 года, в ответ на официальное обращение МККК - ОТКАЗАЛИСЬ это признать! Так что, нет ЭТОГО статуса - нет военнопленных - нет права МККК на посещение... - Ещё есть вопросы к МККК? А к самим себе??!
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17.01.2023 19:36 Відповісти
а він від імені ЧХ може базікати????
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17.01.2023 20:14 Відповісти
Ми не зробили нічого для того щоб ЧХ втручался для визволення наших воїнів. Ми просто допомогаєм Московії проводити особливу операцію Війни нема ні з нашого боку ні з їхнього.
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18.01.2023 08:37 Відповісти
 
 