Міжнародний комітет Червоного Хреста досі не отримав доступу до полонених, - Лубінець

Червоний Хрест досі не має доступу до українських полонених. Омбудсмен Дмитро Лубінець запропонував провести зустріч трьох сторін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал омбудсмена.

За його словами, однією з тем для обговорення з російським омбудсменом Тетяною Москальковою у Туреччині була тематика Міжнародного Комітету Червоного Хреста, а зокрема, недопуск їхніх представників до військовополонених та цивільних заручників, яких утримує РФ.

Лубінець запропонував організувати онлайн-зустріч, де будуть присутні два омбудсмени та керівники постійних Моніторингових місій МКЧХ, як з Росії, так і з України.

За його словами, така зустріч потрібна для обговорення суті проблеми допуску та знаходження шляхів її вирішення, аби представники Моніторингових місій могли отримати доступ та працювати згідно зі своїм мандатом.

Омбудсмен зазначив, що його пропозицію прийняли, але наразі він чекає на погодження. Лубінець сподівається, що зустріч відбудеться і буде результативною для України.

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