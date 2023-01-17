Євросоюз щокварталу надаватиме Україні 4,5 млрд євро фінансової допомоги, - Домбровскіс

Європейський Союз планує щокварталу виділяти Україні фінансування в розмірі 4,5 млрд упродовж 2023 року.

Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс за підсумками переговорів міністрів ЄС з питань економіки та фінансів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

Віцепрезидент ЄК зазначив, що економічні наслідки повномасштабної війни РФ проти України й надалі будуть домінувати в порядку денному Євросоюзу. І наразі немає жодних ознак припинення російської агресії.

Домбровскіс нагадав, що підписав 16 січня від імені ЄС Меморандум про взаєморозуміння щодо надання в 2023 році нового пакету макрофінансової допомоги Україні в розмірі €18 млрд. Цей документ визначає умови позики: проведення Україною реформ в сферах боротьби з корупцією, зміцнення верховенства права та в енергетичному секторі.

І сьогодні Україна отримала перший транш у розмірі €3 млрд.

"Ми просуваємося вперед із наданням Україні макрофінансової допомоги у 2023 році… Перший транш на €3 млрд виплачується сьогодні без будь-яких умов, щоб допомогти Україні покрити її найнагальніші потреби. Дуже важливо допомогти Україні пережити цю зиму. У майбутньому ми передбачаємо стабільне надходження фінансування в розмірі близько €4,5 млрд щокварталу, – наголосив Домбровскіс.

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Він уточнив, що терміни виплати кредиту на €18 млрд можуть додатково обговорюватися, із врахуванням розвитку ситуації в Україні. Євросоюз враховуватиме, що в нашій державі триває війна, і відповідно до цього оцінюватиме досягнення Києва у реалізації реформ.

Домбровскіс зазначив, що мета Євросоюзу полягає в забезпеченні стабільного фінансування України протягом 2023 року.

"Ми надавали Україні суттєву макрофінансову допомогу та інші форми фінансової підтримки торік. Оскільки часто такі рішення приймалися як реакція на російську агресію, фінансові надходження були менш стабільними та передбачуваними. Саме на цьому наголошувала українська влада", – пояснив Домбровскіс. Він додав, що нова макрофінансова допомога ЄС зможе покрити суттєву частину фінансових потреб нашої держави.

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