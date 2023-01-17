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Новини Допомога Україні
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Євросоюз щокварталу надаватиме Україні 4,5 млрд євро фінансової допомоги, - Домбровскіс

домбровскіс

Європейський Союз планує щокварталу виділяти Україні фінансування в розмірі 4,5 млрд упродовж 2023 року.

Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс за підсумками переговорів міністрів ЄС з питань економіки та фінансів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

Віцепрезидент ЄК зазначив, що економічні наслідки повномасштабної війни РФ проти України й надалі будуть домінувати в порядку денному Євросоюзу. І наразі немає жодних ознак припинення російської агресії.

Домбровскіс нагадав, що підписав 16 січня від імені ЄС Меморандум про взаєморозуміння щодо надання в 2023 році нового пакету макрофінансової допомоги Україні в розмірі €18 млрд. Цей документ визначає умови позики: проведення Україною реформ в сферах боротьби з корупцією, зміцнення верховенства права та в енергетичному секторі.

І сьогодні Україна отримала перший транш у розмірі €3 млрд.

"Ми просуваємося вперед із наданням Україні макрофінансової допомоги у 2023 році… Перший транш на €3 млрд виплачується сьогодні без будь-яких умов, щоб допомогти Україні покрити її найнагальніші потреби. Дуже важливо допомогти Україні пережити цю зиму. У майбутньому ми передбачаємо стабільне надходження фінансування в розмірі близько €4,5 млрд щокварталу, – наголосив Домбровскіс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС запровадив проти РФ найсуворіші санкції за всю історію, економіка Росії зіткнеться з десятиліттям регресу, - фон дер Ляєн

Він уточнив, що терміни виплати кредиту на €18 млрд можуть додатково обговорюватися, із врахуванням розвитку ситуації в Україні. Євросоюз враховуватиме, що в нашій державі триває війна, і відповідно до цього оцінюватиме досягнення Києва у реалізації реформ.

Домбровскіс зазначив, що мета Євросоюзу полягає в забезпеченні стабільного фінансування України протягом 2023 року.

"Ми надавали Україні суттєву макрофінансову допомогу та інші форми фінансової підтримки торік. Оскільки часто такі рішення приймалися як реакція на російську агресію, фінансові надходження були менш стабільними та передбачуваними. Саме на цьому наголошувала українська влада", – пояснив Домбровскіс. Він додав, що нова макрофінансова допомога ЄС зможе покрити суттєву частину фінансових потреб нашої держави.

Також читайте: 74% європейців підтримують допомогу Україні з боку ЄС, - опитування

Автор: 

Домбровскіс Валдіс (114) Євросоюз (13398)


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Топ коментарі
+12
Тут можна прибарахліцца. Внукам хватіт.
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17.01.2023 21:39
+12
Єрмак вже в ательє. Замовляє нові кармани, ширші.
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17.01.2023 21:45
+7
Хто буде контролювати використання?
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17.01.2023 22:11
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Оце дуже вчасно..
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17.01.2023 21:31 Відповісти
Як би в місяць
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17.01.2023 21:39 Відповісти
Як мед, так і ложкою.
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17.01.2023 21:40 Відповісти
Тут можна прибарахліцца. Внукам хватіт.
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17.01.2023 21:39 Відповісти
Дякуємо.
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17.01.2023 21:42 Відповісти
Єрмак вже в ательє. Замовляє нові кармани, ширші.
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17.01.2023 21:45 Відповісти
А віддавати борги будуть платники податків. Та наші з вами діти.
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17.01.2023 21:55 Відповісти
Програма допомоги ЄС (схвалена в ЄС) - 18млрд на рік. Ділимо на 12 місяців і отримуємо суму в 1,5млрд на місяць. Множимо на 3 місяці (квартал) і... Отримуємо 4,5млрд на квартал.

Про що ця заява? Це додаткові 1,5млрд на місяць чи констатація вже ухвалених рішень?
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17.01.2023 22:04 Відповісти
Хто буде контролювати використання?
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17.01.2023 22:11 Відповісти
Ермак и Кирюша
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17.01.2023 22:22 Відповісти
Я все таки ещё не сразу схватываю тексты на украинском. Начал читать, увидел слово "Квартал". Подумал, да не, не может быть, фигня какая то. Перечитал заголовок и точно, фигня привиделась. Тут про ЕС и про календарные сроки
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17.01.2023 22:32 Відповісти
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17.01.2023 22:43 Відповісти
а мені?
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17.01.2023 22:50 Відповісти
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17.01.2023 22:59 Відповісти
Якби фрау штазі у 2008 не заблокувала надання Україні ПДЧ в НАТО, то сьогодні Євросоюзу не прийшлось би нічого виділяти.
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18.01.2023 00:28 Відповісти
ага а які дебіли підписували з рашкою договір про дружбу?
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18.01.2023 02:33 Відповісти
А чого тільки ті хто підписували договори? А ті хто за них голосували, говорили па рускі, дивились кацапські тв канали, слухали кацапський шансон і розказували що рускіє нам братья?
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18.01.2023 22:59 Відповісти
Свято, наближається свято...
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18.01.2023 00:32 Відповісти
https://youtu.be/0wCw05KjLtQ ...

Про порохобота Арестовича и не только.. экскурс в прошлое..
Дмитро Чекалкин💪😁
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18.01.2023 06:27 Відповісти
 
 