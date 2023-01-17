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Новости Помощь Украине
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Евросоюз ежеквартально будет предоставлять Украине 4,5 млрд евро финансовой помощи, - Домбровскис

домбровскіс

Европейский Союз планирует ежеквартально выделять Украине финансирование в размере 4,5 млрд. в течение 2023 года.

Об этом сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис по итогам переговоров министров ЕС по вопросам экономики и финансов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

Вице-президент ЕК отметил, что экономические последствия полномасштабной войны РФ против Украины и дальше будут доминировать в повестке дня Евросоюза. И пока нет никаких признаков прекращения российской агрессии.

Домбровскис напомнил, что подписал 16 января от имени ЕС Меморандум о взаимопонимании о предоставлении в 2023 году нового пакета макрофинансовой помощи Украине в размере €18 млрд. Этот документ определяет условия займа: проведение Украиной реформ в сферах борьбы с коррупцией, укрепление верховенства права и в энергетическом секторе.

И сегодня Украина получила первый транш в размере €3 млрд.

"Мы продвигаемся вперед с предоставлением Украине макрофинансовой помощи в 2023 году… Первый транш на €3 млрд выплачивается сегодня без каких-либо условий, чтобы помочь Украине покрыть ее самые неотложные потребности. Очень важно помочь Украине пережить эту зиму. В будущем мы предполагаем стабильное поступление финансирования в размере около €4,5 млрд ежеквартально, – отметил Домбровскис.

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Он уточнил, что сроки выплаты кредита на 18 млрд евро могут дополнительно обсуждаться, с учетом развития ситуации в Украине. Евросоюз будет учитывать, что в нашем государстве идет война, и в соответствии с этим будет оценивать достижение Киева в реализации реформ.

Домбровскис отметил, что цель Евросоюза состоит в обеспечении стабильного финансирования Украины в течение 2023 года.

"Мы оказывали Украине существенную макрофинансовую помощь и другие формы финансовой поддержки в прошлом году. Поскольку часто такие решения принимались как реакция на российскую агрессию, финансовые поступления были менее стабильны и предсказуемы. Именно это отмечали украинские власти", – пояснил Домбровскис. Он добавил, что новая макрофинансовая помощь ЕС сможет покрыть существенную часть финансовых потребностей нашего государства.

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Домбровскис Валдис (77) Евросоюз (17089)


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Топ комментарии
+12
Тут можна прибарахліцца. Внукам хватіт.
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17.01.2023 21:39
+12
Єрмак вже в ательє. Замовляє нові кармани, ширші.
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17.01.2023 21:45
+7
Хто буде контролювати використання?
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17.01.2023 22:11
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Правила форума Совет форумчан
Оце дуже вчасно..
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17.01.2023 21:31 Ответить
Як би в місяць
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17.01.2023 21:39 Ответить
Як мед, так і ложкою.
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17.01.2023 21:40 Ответить
Тут можна прибарахліцца. Внукам хватіт.
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17.01.2023 21:39 Ответить
Дякуємо.
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17.01.2023 21:42 Ответить
Єрмак вже в ательє. Замовляє нові кармани, ширші.
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17.01.2023 21:45 Ответить
А віддавати борги будуть платники податків. Та наші з вами діти.
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17.01.2023 21:55 Ответить
Програма допомоги ЄС (схвалена в ЄС) - 18млрд на рік. Ділимо на 12 місяців і отримуємо суму в 1,5млрд на місяць. Множимо на 3 місяці (квартал) і... Отримуємо 4,5млрд на квартал.

Про що ця заява? Це додаткові 1,5млрд на місяць чи констатація вже ухвалених рішень?
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17.01.2023 22:04 Ответить
Хто буде контролювати використання?
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17.01.2023 22:11 Ответить
Ермак и Кирюша
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17.01.2023 22:22 Ответить
Я все таки ещё не сразу схватываю тексты на украинском. Начал читать, увидел слово "Квартал". Подумал, да не, не может быть, фигня какая то. Перечитал заголовок и точно, фигня привиделась. Тут про ЕС и про календарные сроки
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17.01.2023 22:32 Ответить
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17.01.2023 22:43 Ответить
а мені?
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17.01.2023 22:50 Ответить
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17.01.2023 22:59 Ответить
Якби фрау штазі у 2008 не заблокувала надання Україні ПДЧ в НАТО, то сьогодні Євросоюзу не прийшлось би нічого виділяти.
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18.01.2023 00:28 Ответить
ага а які дебіли підписували з рашкою договір про дружбу?
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18.01.2023 02:33 Ответить
А чого тільки ті хто підписували договори? А ті хто за них голосували, говорили па рускі, дивились кацапські тв канали, слухали кацапський шансон і розказували що рускіє нам братья?
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18.01.2023 22:59 Ответить
Свято, наближається свято...
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18.01.2023 00:32 Ответить
https://youtu.be/0wCw05KjLtQ ...

Про порохобота Арестовича и не только.. экскурс в прошлое..
Дмитро Чекалкин💪😁
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18.01.2023 06:27 Ответить
 
 