Евросоюз ежеквартально будет предоставлять Украине 4,5 млрд евро финансовой помощи, - Домбровскис

Европейский Союз планирует ежеквартально выделять Украине финансирование в размере 4,5 млрд. в течение 2023 года.

Об этом сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис по итогам переговоров министров ЕС по вопросам экономики и финансов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

Вице-президент ЕК отметил, что экономические последствия полномасштабной войны РФ против Украины и дальше будут доминировать в повестке дня Евросоюза. И пока нет никаких признаков прекращения российской агрессии.

Домбровскис напомнил, что подписал 16 января от имени ЕС Меморандум о взаимопонимании о предоставлении в 2023 году нового пакета макрофинансовой помощи Украине в размере €18 млрд. Этот документ определяет условия займа: проведение Украиной реформ в сферах борьбы с коррупцией, укрепление верховенства права и в энергетическом секторе.

И сегодня Украина получила первый транш в размере €3 млрд.

"Мы продвигаемся вперед с предоставлением Украине макрофинансовой помощи в 2023 году… Первый транш на €3 млрд выплачивается сегодня без каких-либо условий, чтобы помочь Украине покрыть ее самые неотложные потребности. Очень важно помочь Украине пережить эту зиму. В будущем мы предполагаем стабильное поступление финансирования в размере около €4,5 млрд ежеквартально, – отметил Домбровскис.

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Он уточнил, что сроки выплаты кредита на 18 млрд евро могут дополнительно обсуждаться, с учетом развития ситуации в Украине. Евросоюз будет учитывать, что в нашем государстве идет война, и в соответствии с этим будет оценивать достижение Киева в реализации реформ.

Домбровскис отметил, что цель Евросоюза состоит в обеспечении стабильного финансирования Украины в течение 2023 года.

"Мы оказывали Украине существенную макрофинансовую помощь и другие формы финансовой поддержки в прошлом году. Поскольку часто такие решения принимались как реакция на российскую агрессию, финансовые поступления были менее стабильны и предсказуемы. Именно это отмечали украинские власти", – пояснил Домбровскис. Он добавил, что новая макрофинансовая помощь ЕС сможет покрыть существенную часть финансовых потребностей нашего государства.

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