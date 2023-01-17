Украина получила первые €3 млрд из новой программы макрофина от ЕС, - Зеленский

Украина получила первые 3 миллиарда из новой программы макрофина на 18 миллиардов.

Об этом сообщил в твиттере президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарен ЕС и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен за мощную поддержку. Сохранение финансовой стабильности Украины жизненно важно для нашей совместной победы над агрессором", - говорится в сообщении.

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