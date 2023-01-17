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Украина получила первые €3 млрд из новой программы макрофина от ЕС, - Зеленский

єс

Украина получила первые 3 миллиарда из новой программы макрофина на 18 миллиардов.

Об этом сообщил в твиттере президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарен ЕС и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен за мощную поддержку. Сохранение финансовой стабильности Украины жизненно важно для нашей совместной победы над агрессором", - говорится в сообщении.

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Зеленский Владимир (20268) помощь (7784) финансирование (1795) Евросоюз (17089) Урсула фон дер Ляйен (511)


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Топ комментарии
+12
запахло асфальтом......
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17.01.2023 14:32
+7
шо за нах?
tZE inform @tZEinform
Перед кінцем засідання Ради безпеки РФ (див. пов. 15.01.2023) на відеозв'язку з'явився президент РФ Путін який у ультимативній формі, звертаючись до голови Служби зовнішньої розвідки РФ Наришкіна, заявив про необхідність ефективних і жорстких дій щодо керівництва України, які за його твердженням ухиляються від виконання узгоджених домовленостей. Що мав на увазі Путін нам невідомо.
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17.01.2023 14:24
+7


Може мова йде про те, що Зєля не виконуює у повному обсязі те, що наобіцяв під час свого секретного договорняка в Омані? Південь здав, але потім побачив настрої в суспільстві і армії і перестав виконувати договорняк.

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17.01.2023 14:34
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мы рады за вас...
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17.01.2023 14:11 Ответить
Ви зробили це разом, 73%, Д,Б!
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17.01.2023 14:24 Ответить
їх ніколи не було 73%... але так! вони це зробили...і зроблять ще раз ! на руїнах і могилах патріотів, телепузіки добре виглядають з печальними мордами у чистих костюмчиках, знову обіцяючи шось і травневі шашлики
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17.01.2023 14:37 Ответить
Подсчет голосов признан международными наблюдателями. Их было даже чуть больше 73%. Обыкновенный совковый инфантилизм, замешанный на детской вере в сказки. Теперь страдают и они, инфантилы, и здравомыслящие граждане.
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17.01.2023 15:04 Ответить
73% или чуть больше... от пришедших на выборы... явка на выборах была 60% (во втором туре)
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17.01.2023 15:15 Ответить
Тем хуже для тех, кто не пришел. Они теперь не имеют морального права что-то требовать от зеленой власти, они же теперь ни при чем.
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17.01.2023 15:19 Ответить
почему хуже))) они теперь спокойно могут всех остальных винить во всех своих бедах... то ли "наголосовали" то ли "папередники барыги"... это ж как удобно не иметь своего мнения... или побояться (полениться) его высказать...
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17.01.2023 15:36 Ответить
Еще надо посмотреть, куда будут направлены эти средства. На дело или как Добкин сказал. Вместо ремонта десятков трансформаторных подстанций и закупок генераторов лучше накупить промышленной взрывчатки на россии и в Казахстане и отработать фурами по предприятиям и даже навалиться на аэродромы. Глядишь, так и война сразу закончится, но тогда у народа тут же будут вопросы, почему после сверхагрессивных действий русни в апреле позапрошлого года, в том числе и из Беларуси, не были созданы укрепления? И на отмазу с провоцированием здесь не надейтесь, можно было начать внезапное строительство в октябре того года, когда кацапы все равно напасть бы не смогли из-за распутицы. Поэтому, к сожалению, просматривается некоторый интерес боневтика и его шестерок (или хозяев) к затягиванию войны именно с целью самосохранения власти.
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17.01.2023 14:18 Ответить
Просто дякуємо! У нас на цій неділі зупинився останній в Кременчуці працюючий завод - Крюківський вагонний. Вагони не потрібні, так? За комуналку ніхто не платить, бо всі у безоплатних відпустках. І це тільки початок року. Всі сусідки вже звалили у ЄС на заробітки разом з дітьми. І не потрібно мені тут про московію, мені байдуже скільки їх загине, я хочу перемогу, а чоловіки масово почали пити.
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17.01.2023 14:23 Ответить
шо за нах?
tZE inform @tZEinform
Перед кінцем засідання Ради безпеки РФ (див. пов. 15.01.2023) на відеозв'язку з'явився президент РФ Путін який у ультимативній формі, звертаючись до голови Служби зовнішньої розвідки РФ Наришкіна, заявив про необхідність ефективних і жорстких дій щодо керівництва України, які за його твердженням ухиляються від виконання узгоджених домовленостей. Що мав на увазі Путін нам невідомо.
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17.01.2023 14:24 Ответить


Може мова йде про те, що Зєля не виконуює у повному обсязі те, що наобіцяв під час свого секретного договорняка в Омані? Південь здав, але потім побачив настрої в суспільстві і армії і перестав виконувати договорняк.

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17.01.2023 14:34 Ответить
не исключено...., но почему он об этом через три года вспомнил?
или он, наивный, надеется, что если он гундосого грохнет, то Украина сдастся ? ))
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17.01.2023 14:45 Ответить
Они в этом уверены! Дебилы же.
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17.01.2023 15:20 Ответить
ху-йло звичайний бандит, якого кинув лох (чи нелох. яка різниця), а це погано для іміджу Та і ігор валерійович десь закопався.
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17.01.2023 20:58 Ответить
Я сильно посміюся! Бо як тільки "Блазня" "грохнуть" - у них пропаде канал, через який вони паскудять Україні : Єрмака негайно "візьмуть за зябра", або вб"ють У "папи Бені" теж "під ногами підлога проломиться" Згідно з Конституцією обов"язки президента буде виконувать Стефанчук А ця жирна свиня буде робить те, що йому скажуть військові І хто буде "у виграші"?!
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17.01.2023 15:33 Ответить
как не крути, а зеля в полном очке! поджаривают его с двух сторон!....
единственный шанс остаться на плаву - удержаться у власти.....
ну пусть его даже выберут на второй срок, а дальше что??? )))
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17.01.2023 16:55 Ответить
"Мудрый народ" выберет в парламент новых "слуг" -- точно таких же, как эти (дай Бог мне ошибиться!)
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18.01.2023 10:03 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3981489.html Правда завжди вийде наверх, як олія на воді

Спершу була заява про "мир в очах" ***** і запевнення, що на відмінність від "партії війни", команда нового преЗЕдента знайде можливість примирення з РФ, і закінчення бойових дій.
Потім була добре (як їм всім здавалося) законспірована зустріч Зеленського з Патрушевим в Омані. І ми б таки про це не довідалися, якби не злив "OSINT-аналітиків любителів", які простежили за літаками і вирахували, що Зеленський та Патрушев були в столиці Оману одночасно. Давно вже відомо, що за цією ширмою "OSINT-аналітиків любителів" ховаються зливи розвідок, бо ніяких "любителів" цієї справи в світі не існує.
А після цього, без якихось офіційних домовленостей пішли односторонні кроки з боку України, як "розведення" військ, заборона вести розвідку уздовж лінії розмежування, скорочення ЗСУ на певних напрямках (на півдні України та на півночі від Києва), арешт "незаконних" клістронів для ППО, розмінування шляхів до Чонгару. Я вже не кажу про припинення фінансування Укроборонпрому і закриття фінансування на НДДКР по ракетним програмам.
Навіть вже після початку широкомасштабної агресії, намагалися засудити добровольців у місті Суми, які чинили спротив в той час, як з міста були відведені військові, СБУ та навіть поліція, переслідування генерала Кривоноса за виведення з ладу а/п Жуляни. Тобто, ці якісь домовленості з ворогом мабуть продовжують діяти навіть зараз. І це ми ще не знаємо де знаходились президент і його "завхоз" у перші дні війни. Бо ці балачки про "бої на Банковій" теж з'явилися не на рівному місці.
Про що конкретно Патрушев з Зеленським домовлялися в Омані, а потім Єрмак з Козаком у інших місцях, нам невідомо, але результати цих зовсім не випадкових дій української влади ми спостерігали самі. Ці результати і є тою самою оливою, що спливає, як не намагайся їх збовтати чи забалакати.
А якщо в цій справі вже покопалися "OSINT-аналітики любителі", то їм могло стати і ще щось відомо, вже більш небезпечне, для наших доморослих "таємних дипломатів".
І якщо суд в Гаазі над рашизмом таки відбудеться, то всі, хто сприяв його злочинам можуть з "героїв війни" стати банальними співучасниками злочинців проти свого народу.
Не страшно, Вава?
S.Nagel
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17.01.2023 15:23 Ответить
не хватает добавить, в виде хедлайна, интервью зелиного хозяина в NYT, где он обещал плешивому продать Украину за 100 ярдов.....
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17.01.2023 16:47 Ответить
где деньги ?
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17.01.2023 14:26 Ответить
запахло асфальтом......
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17.01.2023 14:32 Ответить
і офшорами )))
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17.01.2023 14:39 Ответить
До дерибану, готуйсь!
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17.01.2023 14:35 Ответить
не Украина, а ОПа
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17.01.2023 14:35 Ответить
Куда Кому пойдут деньги?
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17.01.2023 14:35 Ответить
На ядиный шмарафон и квартал 95 отвалят ну и беням с пинчуками.
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17.01.2023 14:47 Ответить
ДА! Эти получат в первую очередь!
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17.01.2023 15:18 Ответить
У Бени с Вовой и Слуг народа аж ладошки липким потом покрылись от предвкушения дерибана такого куша.
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17.01.2023 14:46 Ответить
Зелене шобло вже на низькому старті: ГРОШІ ПРИЙШЛИ!!! Вперед - освоювати!
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17.01.2023 14:53 Ответить
Сколько украдут ОП и Министры с депутатами?
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17.01.2023 15:05 Ответить
Я не раз писал про кредит в 18 миллиардов евро, которые ЕС нам выделяет для закрытия дыры в бюджете.

ЕП раскопала (https://www.eurointegration.com.ua/articles/2023/01/16/7154226/), на каких условиях предоставляется этот кредит.

Прежде всего, это беспроцентный кредит на 35 лет, причем первые 10 лет мы по нему ничего не платим. При этом не исключено списание кредита или его погашение за счет средств РФ.

Это, конечно, не подарок, как помощь США, но условия очень хорошие.

Однако, ЕС выставил условия, которые необходимо выполнить.

"У меморандумі - 20 пунктів, розбитих на чотири блоки: "Верховенство права", "Енергетика", "Структурні реформи та ефективне врядування" та "Макрофінансова стабільність".

Зокрема, Україна зобов'язалася:

- до кінця березня завершити відбір нового голови НАБУ, а у другому кварталі - призначити його на посаду (*);

- запровадити оцінку ефективності керівництва САП;

- до кінця вересня відновити роботу ВРП та ВККС на основі рекомендацій Етичної ради та конкурсної комісії (*);

- до кінця 2023 року змінити систему відбору майбутніх суддів за нової методології та за участю реформованої ВККС;

- до кінця вересня затвердити стратегічний план комплексного реформування правоохоронного сектора (*);

- повернути кримінальне покарання за контрабанду у значних розмірах (декриміналізована за часів Януковича);

- до кінця лютого провести дерегуляцію ліцензування та дозвільної системи, а до кінця року - цифровізацію видачі ліцензій;

- зберегти ДП "Медичні закупівлі України" як єдиного національного закупівельника медичного обладнання, ліків та вакцин на центральному рівні;

- до березня обрати наглядову раду НАК "Нафтогаз України";

- до червня запустити корпоративну реструктуризацію ТОВ "Оператор ГТС України".

Примітно, що у переліку є кілька пунктів (ми позначили їх значком *), що збігаються з вимогами до України для початку переговорів про вступ до ЄС."

Честно говоря, эти условия больше похожи на "хвостовку" с перечнем того, что должен досдать нерадивый ученик. А часть пунктов - это исправление напоротого за последние годы.

Поэтому, можно конечно вскричать "да как они смеют в такой ситуации выставлять нам условия!", но лучше подумать и понять, что их выполнение нужно в первую очередь нам самим.
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17.01.2023 15:09 Ответить
о, вже є що красти...
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17.01.2023 15:21 Ответить
Што же ти валодья не пашльош іх в ж...у ??? А как дисал как дисал ! валодя невже ти такий дубоголорвий, невже думаєш пропетлять ? А не вийде, за "свої кровні долляри" янки спитають не па-дьецкі, а як-то пох...й хоть паржом.
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17.01.2023 22:22 Ответить
 
 