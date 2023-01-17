1 316 36
Украина получила первые €3 млрд из новой программы макрофина от ЕС, - Зеленский
Украина получила первые 3 миллиарда из новой программы макрофина на 18 миллиардов.
Об этом сообщил в твиттере президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Благодарен ЕС и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен за мощную поддержку. Сохранение финансовой стабильности Украины жизненно важно для нашей совместной победы над агрессором", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+12 Йцу Кенг #461207
показать весь комментарий17.01.2023 14:32
+7 Йцу Кенг #461207
показать весь комментарий17.01.2023 14:24
+7 Маркиз
показать весь комментарий17.01.2023 14:34
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
tZE inform @tZEinform
Перед кінцем засідання Ради безпеки РФ (див. пов. 15.01.2023) на відеозв'язку з'явився президент РФ Путін який у ультимативній формі, звертаючись до голови Служби зовнішньої розвідки РФ Наришкіна, заявив про необхідність ефективних і жорстких дій щодо керівництва України, які за його твердженням ухиляються від виконання узгоджених домовленостей. Що мав на увазі Путін нам невідомо.
Може мова йде про те, що Зєля не виконуює у повному обсязі те, що наобіцяв під час свого секретного договорняка в Омані? Південь здав, але потім побачив настрої в суспільстві і армії і перестав виконувати договорняк.
или он, наивный, надеется, что если он гундосого грохнет, то Украина сдастся ? ))
единственный шанс остаться на плаву - удержаться у власти.....
ну пусть его даже выберут на второй срок, а дальше что??? )))
Спершу була заява про "мир в очах" ***** і запевнення, що на відмінність від "партії війни", команда нового преЗЕдента знайде можливість примирення з РФ, і закінчення бойових дій.
Потім була добре (як їм всім здавалося) законспірована зустріч Зеленського з Патрушевим в Омані. І ми б таки про це не довідалися, якби не злив "OSINT-аналітиків любителів", які простежили за літаками і вирахували, що Зеленський та Патрушев були в столиці Оману одночасно. Давно вже відомо, що за цією ширмою "OSINT-аналітиків любителів" ховаються зливи розвідок, бо ніяких "любителів" цієї справи в світі не існує.
А після цього, без якихось офіційних домовленостей пішли односторонні кроки з боку України, як "розведення" військ, заборона вести розвідку уздовж лінії розмежування, скорочення ЗСУ на певних напрямках (на півдні України та на півночі від Києва), арешт "незаконних" клістронів для ППО, розмінування шляхів до Чонгару. Я вже не кажу про припинення фінансування Укроборонпрому і закриття фінансування на НДДКР по ракетним програмам.
Навіть вже після початку широкомасштабної агресії, намагалися засудити добровольців у місті Суми, які чинили спротив в той час, як з міста були відведені військові, СБУ та навіть поліція, переслідування генерала Кривоноса за виведення з ладу а/п Жуляни. Тобто, ці якісь домовленості з ворогом мабуть продовжують діяти навіть зараз. І це ми ще не знаємо де знаходились президент і його "завхоз" у перші дні війни. Бо ці балачки про "бої на Банковій" теж з'явилися не на рівному місці.
Про що конкретно Патрушев з Зеленським домовлялися в Омані, а потім Єрмак з Козаком у інших місцях, нам невідомо, але результати цих зовсім не випадкових дій української влади ми спостерігали самі. Ці результати і є тою самою оливою, що спливає, як не намагайся їх збовтати чи забалакати.
А якщо в цій справі вже покопалися "OSINT-аналітики любителі", то їм могло стати і ще щось відомо, вже більш небезпечне, для наших доморослих "таємних дипломатів".
І якщо суд в Гаазі над рашизмом таки відбудеться, то всі, хто сприяв його злочинам можуть з "героїв війни" стати банальними співучасниками злочинців проти свого народу.
Не страшно, Вава?
S.Nagel
КудаКому пойдут деньги?
ЕП раскопала (https://www.eurointegration.com.ua/articles/2023/01/16/7154226/), на каких условиях предоставляется этот кредит.
Прежде всего, это беспроцентный кредит на 35 лет, причем первые 10 лет мы по нему ничего не платим. При этом не исключено списание кредита или его погашение за счет средств РФ.
Это, конечно, не подарок, как помощь США, но условия очень хорошие.
Однако, ЕС выставил условия, которые необходимо выполнить.
"У меморандумі - 20 пунктів, розбитих на чотири блоки: "Верховенство права", "Енергетика", "Структурні реформи та ефективне врядування" та "Макрофінансова стабільність".
Зокрема, Україна зобов'язалася:
- до кінця березня завершити відбір нового голови НАБУ, а у другому кварталі - призначити його на посаду (*);
- запровадити оцінку ефективності керівництва САП;
- до кінця вересня відновити роботу ВРП та ВККС на основі рекомендацій Етичної ради та конкурсної комісії (*);
- до кінця 2023 року змінити систему відбору майбутніх суддів за нової методології та за участю реформованої ВККС;
- до кінця вересня затвердити стратегічний план комплексного реформування правоохоронного сектора (*);
- повернути кримінальне покарання за контрабанду у значних розмірах (декриміналізована за часів Януковича);
- до кінця лютого провести дерегуляцію ліцензування та дозвільної системи, а до кінця року - цифровізацію видачі ліцензій;
- зберегти ДП "Медичні закупівлі України" як єдиного національного закупівельника медичного обладнання, ліків та вакцин на центральному рівні;
- до березня обрати наглядову раду НАК "Нафтогаз України";
- до червня запустити корпоративну реструктуризацію ТОВ "Оператор ГТС України".
Примітно, що у переліку є кілька пунктів (ми позначили їх значком *), що збігаються з вимогами до України для початку переговорів про вступ до ЄС."
Честно говоря, эти условия больше похожи на "хвостовку" с перечнем того, что должен досдать нерадивый ученик. А часть пунктов - это исправление напоротого за последние годы.
Поэтому, можно конечно вскричать "да как они смеют в такой ситуации выставлять нам условия!", но лучше подумать и понять, что их выполнение нужно в первую очередь нам самим.