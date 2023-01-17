Києву не вистачає електроенергії для переходу до відключень за графіком, - Yasno
Києву не вистачає електроенергії, щоб перейти до планових відключень, обмеження електропостачання для столиці на середу, 18 січня, не зменшені.
Як передає Цензор.НЕТ, про це генеральний директор Yasno Сергій Коваленко повідомив у Фейсбуці.
"Дефіцит залишається суттєвим. Київ сьогодні мав обмеження в 952 МВт. Цих лімітів недостатньо, щоб перейти з екстрених відключень, до планових, стабілізаційних. Графіки не діють…
На завтра прогнозовані обмеження такі ж, як і сьогодні. Сказати, чи втримаємося ми у графіках завтра, поки важко", – зазначив він.
За словами Коваленка, попри потепління та економію обсяги споживання поки не падають, причиною чого, найбільш імовірно, є так зване відкладене споживання, коли після відновлення електропостачання споживачі починають "надолужувати": заряджати розряджені девайси, робити щось, що не встигли, доки світла не було.
"І це нормально. Як тільки ліміти від Укренерго стануть більші і ми зможемо повернутися до графіків, то і відкладений попит почне спадати", – заявив гендиректор Yasno.
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Коли на вулиці було -11 і менше, то мені казали, що вимикатимуть через значне зниження температури і збільшення витрат на обігрів (але майже за графіком відключень). Коли стало +4, то мені кажуть що дефіцит зріс і вимикати будуть не за графіком (і тримають своє слово - ще жодного разу не вгадав коли вимкнуть).
Де логіка?