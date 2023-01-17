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Києву не вистачає електроенергії для переходу до відключень за графіком, - Yasno

електроенергія,електрика,світло,леп

Києву не вистачає електроенергії, щоб перейти до планових відключень, обмеження електропостачання для столиці на середу, 18 січня, не зменшені.

Як передає Цензор.НЕТ, про це генеральний директор Yasno Сергій Коваленко повідомив у Фейсбуці.

"Дефіцит залишається суттєвим. Київ сьогодні мав обмеження в 952 МВт. Цих лімітів недостатньо, щоб перейти з екстрених відключень, до планових, стабілізаційних. Графіки не діють…

На завтра прогнозовані обмеження такі ж, як і сьогодні. Сказати, чи втримаємося ми у графіках завтра, поки важко", – зазначив він.

За словами Коваленка, попри потепління та економію обсяги споживання поки не падають, причиною чого, найбільш імовірно, є так зване відкладене споживання, коли після відновлення електропостачання споживачі починають "надолужувати": заряджати розряджені девайси, робити щось, що не встигли, доки світла не було.

"І це нормально. Як тільки ліміти від Укренерго стануть більші і ми зможемо повернутися до графіків, то і відкладений попит почне спадати", – заявив гендиректор Yasno.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві та області відбуваються екстрені відключення світла, графіки не діють, - ДТЕК

Автор: 

відключення світла (1087) Yasno (21)


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Топ коментарі
+6
Мабуть я чогось не розумію...
Коли на вулиці було -11 і менше, то мені казали, що вимикатимуть через значне зниження температури і збільшення витрат на обігрів (але майже за графіком відключень). Коли стало +4, то мені кажуть що дефіцит зріс і вимикати будуть не за графіком (і тримають своє слово - ще жодного разу не вгадав коли вимкнуть).

Де логіка?
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17.01.2023 22:20
+5
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17.01.2023 23:06
+3
Електрика є, а світла нема...
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17.01.2023 22:33
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хз,отключают по графику пока, по 3 часа ровно 2 раза в день)
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17.01.2023 22:16 Відповісти
У нас і того менше.
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17.01.2023 22:46 Відповісти
Ввечері взагалі на 1 годину вимикали.
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17.01.2023 22:46 Відповісти
Мабуть я чогось не розумію...
Коли на вулиці було -11 і менше, то мені казали, що вимикатимуть через значне зниження температури і збільшення витрат на обігрів (але майже за графіком відключень). Коли стало +4, то мені кажуть що дефіцит зріс і вимикати будуть не за графіком (і тримають своє слово - ще жодного разу не вгадав коли вимкнуть).

Де логіка?
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17.01.2023 22:20 Відповісти
Логіка в тому, що в суботу була чергова аиака і чергові пошкодження, у т.ч. і в Київській області.
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17.01.2023 22:48 Відповісти
Чергова дурна відмазка. Ось причини : https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/physicalFlow/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_CTY&atch=false&dateTime.dateTime=15.01.2023+00:00|CET|DAY&border.values=CTY|10Y1001C--00003F!CTY_CTY|10Y1001C--00003F_CTY_CTY|10YRO-TEL------P&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2) Data View (entsoe.eu)
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18.01.2023 07:02 Відповісти
Тобто, експорт енергії в Румунію? Можливо, але я читав, що ця енергія йде назад в Україну з іншиз країн Європи - ми в єдиній енергосистемі, і по факту маємо не експорт, а імпорт електроенергії із ЄС. Ну, і атака була, і були ураження.
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18.01.2023 07:36 Відповісти
В Киеве на данный момент живут множество семей, у которых в областных центрах имеется свой жильё, которое либо кто-то сторожит из членов семьи, либо вообще сдают квартирантам! А раз они не возвращаются в свои дома, то, значит, в Киеве не всё так и страшно, чем на тех Малых Родинах? Разве не так? Так!
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17.01.2023 22:23 Відповісти
Из каких обл. центров?
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17.01.2023 22:36 Відповісти
Что за чушь? Из каких областных центров, жители Мариуполя и Херсона не хотят возвращаться домой из Киева?
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17.01.2023 22:46 Відповісти
Перед тим, як відправляти коментар, перечитуйте написане, бо не зовсім зрозуміло ваше невдоволення.
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17.01.2023 23:14 Відповісти
Електрика є, а світла нема...
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17.01.2023 22:33 Відповісти
Да, в Киеве свет отключают строго как попало. По крайней мере в моем районе графики никогда не соблюдались с начала обстрелов. Неизвестно когда выключат. Сегодня отключали на 4 часа, потом на 5 часов.
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17.01.2023 22:50 Відповісти
зачем же врать выключали на час два ...
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18.01.2023 01:20 Відповісти
Киев большой, 3,5 млн человек, как 2 области Украины. У вас может и так. В моем районе стабильно отключают на 4 часа ,два раза в день. Иногда 3 раза по 4 часа. Сегодня света не было с 9 до 13, и с 17 до 22.
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18.01.2023 01:32 Відповісти
3 раза по 4-часа это до хрена звоните в ДТЕК или в комиссию по энергетике
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18.01.2023 01:41 Відповісти
На сайте ДТЭК написано -застосовані екстренні відключення, графіки не діють. кому звонить?)
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18.01.2023 02:54 Відповісти
экстренные отключения у всех - вопрос почему включения у вас не как у всех может вам подают электрику из Одесской области?
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18.01.2023 03:19 Відповісти
Я вижу, что вы человек абсолютно далекий от электрики и энергетики. Киев не одновременно включают и выключают, а по отдельным микрорайонам, даже отдельным улицам и домам.
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18.01.2023 10:42 Відповісти
а где я писал что отключают одновременно? зачем ты мне свои фантазии приписываешь
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18.01.2023 13:25 Відповісти
А зачем ты мне присылаешь свои фантазии, что в Киеве отключают только на час-два?
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18.01.2023 15:31 Відповісти
поэтому, нет такого, как у всех
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18.01.2023 10:49 Відповісти
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17.01.2023 23:06 Відповісти
 
 