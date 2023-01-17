Мером Бєлгорода став колишній "регіонал" з Криму Демідов

Міським головою російського міста Бєлгород обрали колишнього кримського депутата від "Партії регіонів" Валентина Демідова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Як зазначається, до цього Демідов був першим заступником мера Бєлгорода.

За даними НАЗК, Демідов народився у селі Петровському Липецької області рф. У 2002 році його обрали депутатом міськради Армянська, що в Криму. З 2002-го по 2007 рік він був секретарем Армянської міськради. А у 2005 році вступив до "Партії регіонів" та навіть очолював місцевий осередок партії.

У 2015 році Демідов став "міністром економічного розвитку" окупованого Криму. Після цього він працював в окупаційній "адміністрації" Сімферополя та навіть певний час очолював її, ставши п'ятим керівником міста за 7 років російської окупації Криму.

Як вказує НАЗК, проти Демідова були запроваджені санкції указом президента України від 2018 року. Також він потрапив під санкції США та Канади.

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