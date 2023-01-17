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Мером Бєлгорода став колишній "регіонал" з Криму Демідов

демідов

Міським головою російського міста Бєлгород обрали колишнього кримського депутата від "Партії регіонів" Валентина Демідова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Як зазначається, до цього Демідов був першим заступником мера Бєлгорода.

За даними НАЗК, Демідов народився у селі Петровському Липецької області рф. У 2002 році його обрали депутатом міськради Армянська, що в Криму. З 2002-го по 2007 рік він був секретарем Армянської міськради. А у 2005 році вступив до "Партії регіонів" та навіть очолював місцевий осередок партії.

У 2015 році Демідов став "міністром економічного розвитку" окупованого Криму. Після цього він працював в окупаційній "адміністрації" Сімферополя та навіть певний час очолював її, ставши п'ятим керівником міста за 7 років російської окупації Криму.

Як вказує НАЗК, проти Демідова були запроваджені санкції указом президента України від 2018 року. Також він потрапив під санкції США та Канади.

Також читайте: У Бєлгороді пролунали вибухи. Губернатор Гладков повідомив про роботу ППО

Автор: 

Крим (14139) мер (506) ПР (1043) росія (65122) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+6
Так їм і треба... і белгороду, і цьому гімну..
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17.01.2023 22:55
+6
новая тактика победы русни! ))
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17.01.2023 23:08
+3
Земля бетоном
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17.01.2023 22:59
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Так їм і треба... і белгороду, і цьому гімну..
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17.01.2023 22:55 Відповісти
Земля бетоном
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17.01.2023 22:59 Відповісти
АМИН.
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17.01.2023 23:03 Відповісти
новая тактика победы русни! ))
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17.01.2023 23:08 Відповісти
Нє - ну норм. -- шоб на тому Світі був як огурчик .
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17.01.2023 23:16 Відповісти
Зельоний і в пупиришках))
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17.01.2023 23:52 Відповісти
про дроны фейк, телефоны и машины отжимают у местного населения
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18.01.2023 00:42 Відповісти
А користуватися краденими унітазами теж нізя?
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18.01.2023 06:20 Відповісти
Ну що? Наразі, з неплямованою совістю, курська народна республіка може продовжити обстріл бєлгородської
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17.01.2023 23:18 Відповісти
і шо!
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17.01.2023 23:56 Відповісти
Осталось еще яныка назначить губернатором белгородской области, и тогда местные в полной мере оценят, как говорил, вышедший в окно Чечетов, всю красоту игры )))
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18.01.2023 00:31 Відповісти
А шуфричу вже знайшли посаду у рашці?
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18.01.2023 05:48 Відповісти
Вчасно злиняв Криму... І лайно завжди спливає. А ка цапам Бєлгорода.... Хай жаба цицьки дасть
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18.01.2023 06:00 Відповісти
Ригі ви брати? Ну і яух вам у роти!!!
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18.01.2023 07:45 Відповісти
 
 