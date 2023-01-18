Вимоги Росії до України відмовитися від окупованих регіонів є неприйнятними, - Блінкен

Вимоги Російської Федерації визнати тимчасово окуповані регіони України такими, що належать Москві, є неприйнятними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спільний брифінг із главою МЗС Британії Джеймсом Клеверлі.

Держсекретар США також підкреслив, що такі вимоги з боку РФ не дозволяють мирний переговорний процес між країнами.

"Російські вимоги до України визнати нові територіальні реалії неприйнятними та не дозволяють налагодити переговорний процес", - зазначив Блінкен.

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