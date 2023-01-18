Вимоги Росії до України відмовитися від окупованих регіонів є неприйнятними, - Блінкен
Вимоги Російської Федерації визнати тимчасово окуповані регіони України такими, що належать Москві, є неприйнятними.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спільний брифінг із главою МЗС Британії Джеймсом Клеверлі.
Держсекретар США також підкреслив, що такі вимоги з боку РФ не дозволяють мирний переговорний процес між країнами.
"Російські вимоги до України визнати нові територіальні реалії неприйнятними та не дозволяють налагодити переговорний процес", - зазначив Блінкен.
Топ коментарі
+16 Sophia-Maria Duglass #550966
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+13 Шимус
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+12 три - пятнадцать
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Україні варто долучитись до популяризації не лише ідеї демонтажу РФ задля спільної безпеки, але й ідеї денуклеаризації Росії як умови зняття санкцій
це не повинно навіть згадуватися, а тупо ігноруватися.
тому замісто законадвства - снаряди, кулі і ненависть.
це і є адекватна відповідь..
1ша - вимагає від всіх все, сама нічого не роблячи для захисту країни.
2га - тихенько ******* всю гуманітарку на онуків.
3тя - ґоліми зрадникі.
- Коллеги! С вершины прожитых лет ,потраченых на руководство в развитии прогресса в России , я сделал неопровержимый вывод: россияне нуждаются и любят того правителя, который ведёт их к счастью при помощи кнута и топора, а не демократии! Они любят Ивана Грозного, Петра Первого, Екатерину Вторую, Николая Первого , Сталина! Когда они умирали - по ним плакали больше всего! А тех , кто с ними в «демократию» пытался играть - презирали! Вспомните судьбу Лжедмитрия, Петра Третьего, Павла Первого, Александра Второго, Хрущёва!
- Владимир Владимирович! Так Вы надеетесь, что по Вам будут плакать больше, чем по Сталину?
Лайно з китайського пластику.
робота відбулавленого казла подвоїться - однозначно перевибрати ідіота..
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Бандит, отобравший чужое, требует признания грабежа законным, а также гарантий, что он сможет грабить и убивать впредь без претензий со стороны цивилизованного общества. Иначе он готов убивать всех, кто с этим не согласен.
Вы прослушали полное изложение малявы МИДа России.
питання в тоннах крові якою ми кацапню ************ і закопаємо...
кацапячя кров не включяеться в крові людей... - то тварячя...
Нехай курва відмовляється?
На рашистській ********* більше 90%, то оккуповані территорії.
Свободу їм!
Документы об этом хранятся в швейцарской Женеве,в Архиве...
Паскуды мавзолейные знают об этом...
Большинство комментаторов не поняло о чем собственно статья. А статья о следующем:
РФ обратилась по полуофициальным каналам (не Небензя в ООН что-то там прокукарекал, а официальные, наделенные соответствующими полномочиями, лица обратились в Британский МИД) с предложением о посредничестве в мирных переговорах. И обозначили "рамочные" условия от которых они готовы "торговаться" (думаю, готовы сторговаться на один Крым).
Видимо, площадка для переговоров - Великобритания, а посредник - США (поэтому-то и обсуждали вопрос Блинкен с Клеверли).