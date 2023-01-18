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Вимоги Росії до України відмовитися від окупованих регіонів є неприйнятними, - Блінкен

блінкен

Вимоги Російської Федерації визнати тимчасово окуповані регіони України такими, що належать Москві, є неприйнятними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спільний брифінг із главою МЗС Британії Джеймсом Клеверлі.

Держсекретар США також підкреслив, що такі вимоги з боку РФ не дозволяють мирний переговорний процес між країнами.

"Російські вимоги до України визнати нові територіальні реалії неприйнятними та не дозволяють налагодити переговорний процес", - зазначив Блінкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен збирається в Китай. Говоритиме про війну РФ проти України, - Politico

Автор: 

окупація (6685) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+16
Пора Україні виставляти умови до раши - відібрати у раши ЯО І ЗАБОРОНИТИ мати армію
‼️‼️‼️
Україні варто долучитись до популяризації не лише ідеї демонтажу РФ задля спільної безпеки, але й ідеї денуклеаризації Росії як умови зняття санкцій
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18.01.2023 01:51
+13
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18.01.2023 01:53
+12
де хто і коли звертав увагу на вимоґи серійного вбивці дітей і гвалтівника?
це не повинно навіть згадуватися, а тупо ігноруватися.
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18.01.2023 01:54
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Вихід один, більше зброї Україні!
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18.01.2023 01:45 Відповісти
Пора Україні виставляти умови до раши - відібрати у раши ЯО І ЗАБОРОНИТИ мати армію
‼️‼️‼️
Україні варто долучитись до популяризації не лише ідеї демонтажу РФ задля спільної безпеки, але й ідеї денуклеаризації Росії як умови зняття санкцій
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18.01.2023 01:51 Відповісти
До виплати репарацій санкції з ********** знімати не можна.
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18.01.2023 02:03 Відповісти
Дуже слушний момент
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18.01.2023 05:53 Відповісти
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18.01.2023 01:53 Відповісти
Некоторые считают что AT4 , главное результат).
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18.01.2023 06:40 Відповісти
Типовий аналоговнєт демонструє ********** можливості
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18.01.2023 07:33 Відповісти
де хто і коли звертав увагу на вимоґи серійного вбивці дітей і гвалтівника?
це не повинно навіть згадуватися, а тупо ігноруватися.
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18.01.2023 01:54 Відповісти
в камері СІЗО звертають увагу на такі вимоги. Інша справа, чи дозволяє законодавство їх задовільняти.
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18.01.2023 02:00 Відповісти
а яке і чиє законодавство дозволяє кацапосраням робити те що вони роблять?
тому замісто законадвства - снаряди, кулі і ненависть.
це і є адекватна відповідь..
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18.01.2023 02:10 Відповісти
*законодавствo
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18.01.2023 02:11 Відповісти
Пропоную кацапів на гиляку без суда
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18.01.2023 02:18 Відповісти
мій голос завжди Ваш.
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18.01.2023 02:25 Відповісти
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18.01.2023 04:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=O2Ww9ybr4bw Довів БЛОГЕРШУ до ІСТЕРИКИ
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18.01.2023 05:20 Відповісти
Рішучу відповідь на територіальні претензії окупанта доводиться давати найвідданішим союзникам українців коли при владі в Україні знаходяться державні зрадники.
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18.01.2023 03:01 Відповісти
3 категорії зеленних:
1ша - вимагає від всіх все, сама нічого не роблячи для захисту країни.
2га - тихенько ******* всю гуманітарку на онуків.
3тя - ґоліми зрадникі.
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18.01.2023 04:48 Відповісти
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18.01.2023 03:04 Відповісти
А вьется, вьется(знамя полковое)...
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18.01.2023 04:40 Відповісти
...а каамандиры вперде путь... в "прощай молодость"
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18.01.2023 04:48 Відповісти
Путин на встрече с учёными-историками:
- Коллеги! С вершины прожитых лет ,потраченых на руководство в развитии прогресса в России , я сделал неопровержимый вывод: россияне нуждаются и любят того правителя, который ведёт их к счастью при помощи кнута и топора, а не демократии! Они любят Ивана Грозного, Петра Первого, Екатерину Вторую, Николая Первого , Сталина! Когда они умирали - по ним плакали больше всего! А тех , кто с ними в «демократию» пытался играть - презирали! Вспомните судьбу Лжедмитрия, Петра Третьего, Павла Первого, Александра Второго, Хрущёва!

- Владимир Владимирович! Так Вы надеетесь, что по Вам будут плакать больше, чем по Сталину?
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18.01.2023 05:10 Відповісти
Це правда, 20 років сруські по сцарю соплі пузирями дують і далі будуть.
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18.01.2023 07:30 Відповісти
Почему Путин не дождался когда Украина на него нападёт? Все страны помогали бы ему, давали бы оружие, деньги, приглашали на все Совбезы ООН, выступал бы он во всех зарубежных парламентах, чествовали бы его как лидера страны борящейся с фашизмом на своей территории. Не вытерпел.

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18.01.2023 05:14 Відповісти
Та ні, боявся, що раніше передохнуть і він і його онуки
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18.01.2023 07:28 Відповісти
Це те, що наші на Харківщині пвлили?
Лайно з китайського пластику.
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18.01.2023 07:31 Відповісти
вся кацапня настільки курноса, що навіть порядні хрюшки в ревнощах..
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18.01.2023 05:03 Відповісти
може бубі на додаток ще утрінні відосики замандячити?
робота відбулавленого казла подвоїться - однозначно перевибрати ідіота..
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18.01.2023 05:36 Відповісти
Cпасибо аабдрыс.овочу, свою лепту привнес для этого.
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18.01.2023 05:50 Відповісти
Представитель лошадиной дипломатии заявил,что "Москва гарантирует безопасность и целостность Украины,если НАТО прекратят военное содействие Украине". Очень смешно, учитывая,что отсутствие такого содействия в 2014 году и стало причиной того,что РФ захватила Крым и часть Донбасса.

*
Бандит, отобравший чужое, требует признания грабежа законным, а также гарантий, что он сможет грабить и убивать впредь без претензий со стороны цивилизованного общества. Иначе он готов убивать всех, кто с этим не согласен.

Вы прослушали полное изложение малявы МИДа России.

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18.01.2023 05:44 Відповісти
Та мать ее так, ту каазлабадию. То проигранный случай... https://youtu.be/bbSnaJJ-8u0 Давайте про Наташка, Наташа, 3 рубля и... - наша...
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18.01.2023 05:56 Відповісти
американцы об этом говорят, а зеленский - нет... только гнусавые видосики ни о чем...
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18.01.2023 06:31 Відповісти
Все буде Україна!
питання в тоннах крові якою ми кацапню ************ і закопаємо...
кацапячя кров не включяеться в крові людей... - то тварячя...
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18.01.2023 06:32 Відповісти
Чому?
Нехай курва відмовляється?
На рашистській ********* більше 90%, то оккуповані территорії.
Свободу їм!
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18.01.2023 07:26 Відповісти
24 ноября 1920 года Лига Наций признала незаконной оккупацию УНР советским пролетаиатом.а по факту аннексии...
Документы об этом хранятся в швейцарской Женеве,в Архиве...
Паскуды мавзолейные знают об этом...
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18.01.2023 09:38 Відповісти
Если бы не было ни каких перезагрузок с варварами то до этого бы не дошло
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18.01.2023 09:43 Відповісти
Хм..., весьма любопытное заявление.
Большинство комментаторов не поняло о чем собственно статья. А статья о следующем:
РФ обратилась по полуофициальным каналам (не Небензя в ООН что-то там прокукарекал, а официальные, наделенные соответствующими полномочиями, лица обратились в Британский МИД) с предложением о посредничестве в мирных переговорах. И обозначили "рамочные" условия от которых они готовы "торговаться" (думаю, готовы сторговаться на один Крым).
Видимо, площадка для переговоров - Великобритания, а посредник - США (поэтому-то и обсуждали вопрос Блинкен с Клеверли).
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18.01.2023 10:02 Відповісти
 
 