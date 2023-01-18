Требования России к Украине отказаться от оккупированных регионов неприемлемы, - Блинкен

Требования Российской Федерации признать принадлежащие Москве временно оккупированные регионы Украины неприемлемы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его совместный брифинг с главой МИД Британии Джеймсом Клеверли.

Госсекретарь США также подчеркнул, что такие требования со стороны РФ не разрешают мирный переговорный процесс между странами.

"Российские требования к Украине признать новые территориальные реалии неприемлемыми и не разрешают наладить переговорный процесс", - отметил Блинкен.

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