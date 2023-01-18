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Требования России к Украине отказаться от оккупированных регионов неприемлемы, - Блинкен

блінкен

Требования Российской Федерации признать принадлежащие Москве временно оккупированные регионы Украины неприемлемы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его совместный брифинг с главой МИД Британии Джеймсом Клеверли.

Госсекретарь США также подчеркнул, что такие требования со стороны РФ не разрешают мирный переговорный процесс между странами.

"Российские требования к Украине признать новые территориальные реалии неприемлемыми и не разрешают наладить переговорный процесс", - отметил Блинкен.

Также читайте: Блинкен собирается в Китай. Будет говорить о войне РФ против Украины, - Politico

оккупация (10130) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+16
Пора Україні виставляти умови до раши - відібрати у раши ЯО І ЗАБОРОНИТИ мати армію
‼️‼️‼️
Україні варто долучитись до популяризації не лише ідеї демонтажу РФ задля спільної безпеки, але й ідеї денуклеаризації Росії як умови зняття санкцій
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18.01.2023 01:51
+13
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18.01.2023 01:53
+12
де хто і коли звертав увагу на вимоґи серійного вбивці дітей і гвалтівника?
це не повинно навіть згадуватися, а тупо ігноруватися.
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18.01.2023 01:54
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Правила форума Совет форумчан
Вихід один, більше зброї Україні!
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18.01.2023 01:45 Ответить
Пора Україні виставляти умови до раши - відібрати у раши ЯО І ЗАБОРОНИТИ мати армію
‼️‼️‼️
Україні варто долучитись до популяризації не лише ідеї демонтажу РФ задля спільної безпеки, але й ідеї денуклеаризації Росії як умови зняття санкцій
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18.01.2023 01:51 Ответить
До виплати репарацій санкції з ********** знімати не можна.
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18.01.2023 02:03 Ответить
Дуже слушний момент
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18.01.2023 05:53 Ответить
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18.01.2023 01:53 Ответить
Некоторые считают что AT4 , главное результат).
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18.01.2023 06:40 Ответить
Типовий аналоговнєт демонструє ********** можливості
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18.01.2023 07:33 Ответить
де хто і коли звертав увагу на вимоґи серійного вбивці дітей і гвалтівника?
це не повинно навіть згадуватися, а тупо ігноруватися.
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18.01.2023 01:54 Ответить
в камері СІЗО звертають увагу на такі вимоги. Інша справа, чи дозволяє законодавство їх задовільняти.
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18.01.2023 02:00 Ответить
а яке і чиє законодавство дозволяє кацапосраням робити те що вони роблять?
тому замісто законадвства - снаряди, кулі і ненависть.
це і є адекватна відповідь..
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18.01.2023 02:10 Ответить
*законодавствo
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18.01.2023 02:11 Ответить
Пропоную кацапів на гиляку без суда
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18.01.2023 02:18 Ответить
мій голос завжди Ваш.
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18.01.2023 02:25 Ответить
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18.01.2023 04:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=O2Ww9ybr4bw Довів БЛОГЕРШУ до ІСТЕРИКИ
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18.01.2023 05:20 Ответить
Рішучу відповідь на територіальні претензії окупанта доводиться давати найвідданішим союзникам українців коли при владі в Україні знаходяться державні зрадники.
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18.01.2023 03:01 Ответить
3 категорії зеленних:
1ша - вимагає від всіх все, сама нічого не роблячи для захисту країни.
2га - тихенько ******* всю гуманітарку на онуків.
3тя - ґоліми зрадникі.
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18.01.2023 04:48 Ответить
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18.01.2023 03:04 Ответить
А вьется, вьется(знамя полковое)...
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18.01.2023 04:40 Ответить
...а каамандиры вперде путь... в "прощай молодость"
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18.01.2023 04:48 Ответить
Путин на встрече с учёными-историками:
- Коллеги! С вершины прожитых лет ,потраченых на руководство в развитии прогресса в России , я сделал неопровержимый вывод: россияне нуждаются и любят того правителя, который ведёт их к счастью при помощи кнута и топора, а не демократии! Они любят Ивана Грозного, Петра Первого, Екатерину Вторую, Николая Первого , Сталина! Когда они умирали - по ним плакали больше всего! А тех , кто с ними в «демократию» пытался играть - презирали! Вспомните судьбу Лжедмитрия, Петра Третьего, Павла Первого, Александра Второго, Хрущёва!

- Владимир Владимирович! Так Вы надеетесь, что по Вам будут плакать больше, чем по Сталину?
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18.01.2023 05:10 Ответить
Це правда, 20 років сруські по сцарю соплі пузирями дують і далі будуть.
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18.01.2023 07:30 Ответить
Почему Путин не дождался когда Украина на него нападёт? Все страны помогали бы ему, давали бы оружие, деньги, приглашали на все Совбезы ООН, выступал бы он во всех зарубежных парламентах, чествовали бы его как лидера страны борящейся с фашизмом на своей территории. Не вытерпел.

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18.01.2023 05:14 Ответить
Та ні, боявся, що раніше передохнуть і він і його онуки
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18.01.2023 07:28 Ответить
Це те, що наші на Харківщині пвлили?
Лайно з китайського пластику.
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18.01.2023 07:31 Ответить
вся кацапня настільки курноса, що навіть порядні хрюшки в ревнощах..
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18.01.2023 05:03 Ответить
може бубі на додаток ще утрінні відосики замандячити?
робота відбулавленого казла подвоїться - однозначно перевибрати ідіота..
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18.01.2023 05:36 Ответить
Cпасибо аабдрыс.овочу, свою лепту привнес для этого.
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18.01.2023 05:50 Ответить
Представитель лошадиной дипломатии заявил,что "Москва гарантирует безопасность и целостность Украины,если НАТО прекратят военное содействие Украине". Очень смешно, учитывая,что отсутствие такого содействия в 2014 году и стало причиной того,что РФ захватила Крым и часть Донбасса.

*
Бандит, отобравший чужое, требует признания грабежа законным, а также гарантий, что он сможет грабить и убивать впредь без претензий со стороны цивилизованного общества. Иначе он готов убивать всех, кто с этим не согласен.

Вы прослушали полное изложение малявы МИДа России.

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18.01.2023 05:44 Ответить
Та мать ее так, ту каазлабадию. То проигранный случай... https://youtu.be/bbSnaJJ-8u0 Давайте про Наташка, Наташа, 3 рубля и... - наша...
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18.01.2023 05:56 Ответить
американцы об этом говорят, а зеленский - нет... только гнусавые видосики ни о чем...
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18.01.2023 06:31 Ответить
Все буде Україна!
питання в тоннах крові якою ми кацапню ************ і закопаємо...
кацапячя кров не включяеться в крові людей... - то тварячя...
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18.01.2023 06:32 Ответить
Чому?
Нехай курва відмовляється?
На рашистській ********* більше 90%, то оккуповані территорії.
Свободу їм!
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18.01.2023 07:26 Ответить
24 ноября 1920 года Лига Наций признала незаконной оккупацию УНР советским пролетаиатом.а по факту аннексии...
Документы об этом хранятся в швейцарской Женеве,в Архиве...
Паскуды мавзолейные знают об этом...
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18.01.2023 09:38 Ответить
Если бы не было ни каких перезагрузок с варварами то до этого бы не дошло
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18.01.2023 09:43 Ответить
Хм..., весьма любопытное заявление.
Большинство комментаторов не поняло о чем собственно статья. А статья о следующем:
РФ обратилась по полуофициальным каналам (не Небензя в ООН что-то там прокукарекал, а официальные, наделенные соответствующими полномочиями, лица обратились в Британский МИД) с предложением о посредничестве в мирных переговорах. И обозначили "рамочные" условия от которых они готовы "торговаться" (думаю, готовы сторговаться на один Крым).
Видимо, площадка для переговоров - Великобритания, а посредник - США (поэтому-то и обсуждали вопрос Блинкен с Клеверли).
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18.01.2023 10:02 Ответить
 
 