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Росіяни завозять на окуповані території чиновників з РФ, - Генштаб

рф

Росіяни завозять на окуповані території російських чиновників.

Про це повідомляє Генеральний штаб України, передає Цензор.НЕТ.

"Через незначну кількість колаборантів загарбники змушені завозити чиновників із російської федерації для виконання управлінських функцій окупаційного режиму на тимчасово захоплених територіях", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється про нестачу працівників у різних галузях, оскільки місцеві жителі не бажають співпрацювати з окупантами.

"Тому росіяни намагаються завезти працівників із тієї ж Росії та тимчасово окупованого Криму", - зазначили в Генштабі.

Також читайте: На окуповані території росіяни завозять чиновників з Новосибірську, - Центр національного спротиву

Автор: 

армія рф (17337) Генштаб ЗС (6562) чиновник (802)


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зараз зелення все переверне і відрехтує на ппо - як начебто всі відбулавлені буби все про всіх знають...
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18.01.2023 07:50 Відповісти
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18.01.2023 07:54 Відповісти
Лісовик. 2022.
Лісовик (лісун, гайовик, добрий дід)- господар лісового царства, його дух - оборонець, хранитель, захисник. Чим сильніший ліс, тим могутніший лісовик. Це справжній син лісу. Залежно від обставин, лісовик легко змінює зовнішність (велетень, мурашка, сухий пень, птах).

Саме таким його описувала і Леся Українка: «Лісовик - істота справедлива й без причини не карає. Жодна подія в лісових володіннях не відбудеться без його відома та дозволу"
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18.01.2023 07:55 Відповісти
Москаляку на гиляку Смерть московським окупантам
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18.01.2023 07:56 Відповісти
Ну то й добре! Кацапня живе у "власній системі координат" - тому погано орієнтуватиметься у місцевих реаліях А це нам "на руку" Місцеві колаборанти вже "вкурили", що служба кацапам і не оплачується належним чином, та й небезпечна - убить можуть в будь-який момент А головне - кацапам на їх долю "насрать": покористувалися ними - а там живи, як знаєш! Покинули і втекли А люди ж усе пам"ятають! І вони залишилися на місці - на поталу народу Хоча Таврія - не Полісся, де подібних просто ловили весною та мовчки вішали, але й там є кому "вказать пальцем" на зрадника!
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18.01.2023 08:01 Відповісти
Повернуться у чорних мішках., якщо пощастить
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18.01.2023 08:12 Відповісти
 
 