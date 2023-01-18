Росіяни завозять на окуповані території чиновників з РФ, - Генштаб
Росіяни завозять на окуповані території російських чиновників.
Про це повідомляє Генеральний штаб України, передає Цензор.НЕТ.
"Через незначну кількість колаборантів загарбники змушені завозити чиновників із російської федерації для виконання управлінських функцій окупаційного режиму на тимчасово захоплених територіях", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється про нестачу працівників у різних галузях, оскільки місцеві жителі не бажають співпрацювати з окупантами.
"Тому росіяни намагаються завезти працівників із тієї ж Росії та тимчасово окупованого Криму", - зазначили в Генштабі.
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Лісовик (лісун, гайовик, добрий дід)- господар лісового царства, його дух - оборонець, хранитель, захисник. Чим сильніший ліс, тим могутніший лісовик. Це справжній син лісу. Залежно від обставин, лісовик легко змінює зовнішність (велетень, мурашка, сухий пень, птах).
Саме таким його описувала і Леся Українка: «Лісовик - істота справедлива й без причини не карає. Жодна подія в лісових володіннях не відбудеться без його відома та дозволу"