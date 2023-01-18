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Минулої доби росіяни поранили 2 мирних мешканців Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби, 17 січня, російські окупанти поранили 2 мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 17 січня росіяни поранили 2 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті та Орлівці", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Минулої доби росіяни поранили 2 мирних мешканців Донеччини, - ОВА 01

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жертви (1792) Донецька область (8440) Кириленко Павло (907)


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