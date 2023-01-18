За прошедшие сутки россияне ранили 2 мирных жителей Донетчины, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
За прошедшие сутки, 17 января, российские оккупанты ранили 2 мирных жителей Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"За 17 января россияне ранили 2 мирных жителей Донетчины: в Бахмуте и Орловке", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль