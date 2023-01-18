За прошедшие сутки россияне ранили 2 мирных жителей Донетчины, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки, 17 января, российские оккупанты ранили 2 мирных жителей Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 17 января россияне ранили 2 мирных жителей Донетчины: в Бахмуте и Орловке", - говорится в сообщении.



Как отмечается, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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