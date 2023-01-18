Ворог обстріляв дві громади на Миколаївщині, - Кім

Вчора, 17 січня, о 15:30 ворог завдавав артилерійські удари по Куцурубській громаді. Влучання зафіксовано за межами населеного пункту. Руйнувань та постраждалих немає.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Також вчора, 17 січня, з 21:50 та 22:40 ворог завдавав ударів із РСЗВ по акваторії та населеному пункту Очаківської громади, внаслідок чого пошкоджено кілька приватних житлових будинків, в багатоквартирному будинку вибито вікна. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог вдарив із артилерії по Очаківській громаді, загинула людина, пошкоджено об’єкт соціальної інфраструктури та будинки, - Кім