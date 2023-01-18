Ворог обстріляв дві громади на Миколаївщині, - Кім
Вчора, 17 січня, о 15:30 ворог завдавав артилерійські удари по Куцурубській громаді. Влучання зафіксовано за межами населеного пункту. Руйнувань та постраждалих немає.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
Також вчора, 17 січня, з 21:50 та 22:40 ворог завдавав ударів із РСЗВ по акваторії та населеному пункту Очаківської громади, внаслідок чого пошкоджено кілька приватних житлових будинків, в багатоквартирному будинку вибито вікна. Постраждалих немає.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.
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