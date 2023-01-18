УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8069 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 919 10

Ідентифіковано ватажка кадирівців, який керував "каральними рейдами" рашистів на Луганщині, - СБУ

кат

Служба безпеки встановила особу ще одного російського воєнного злочинця, який чинив звірства проти мирних людей після захоплення частини Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що він очолював один із підрозділів швидкого реагування "Ахмат" Росгвардії у Чеченській республіці і приховував своє справжнє ім’я під позивним "Лобзик". Завдяки проведеним слідчим та оперативним заходам СБУ з’ясувала установчі дані цієї особи.

За даними СБУ, під час окупації селища Макіївка Сватівського району рашист організовував викрадення і катування місцевих жителів.

Таким чином загарбники намагались залякати людей і придушити рух опору в регіоні.

Ідентифіковано ватажка кадирівців, який керував каральними рейдами рашистів на Луганщині, - СБУ 01

"Встановлено, що 12 квітня минулого року семеро кадирівців під його керівництвом увірвалися до оселі місцевої мешканки під виглядом "зачистки" населеного пункту. Під час "нальоту" зловмисники викрали з помешкання потерпілої мобільні телефони, побутову техніку і гроші, а саму жінку зв’язали та відвезли до приміщення селищної гімназії, де ворог облаштував катівню. Там від неї вимагали "зізнань" у діяльності на користь українських військ. До потерпілої застосовували електрострум та били металопластиковою трубою. Потім кілька годин тримали прикутою кайданками до батареї", - йдеться у повідомленні.

Пізно увечері кадирівці відпустили потерпілу додому, але під загрозою вбивства вимагали надати їм персональну інформацію про жителів громади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У фільмах жахів немає того, що творять окупанти у катівнях на Луганщині, - Гайдай

Однак жінці вдалося вибратись із тимчасово окупованого селища на підконтрольну українській владі територію.

Після звільнення населеного пункту співробітники СБУ зібрали беззаперечні докази вини ватажка окупаційного угруповання та його підлеглих.

СБУ ретельно задокументувала факт причетності командира підрозділу та його підлеглих до вчинення злочину. Опитано свідків, отримано ксерокопії особистих документів зловмисника, встановлено його теперішнє місце перебування.

За оперативними даними, наразі воєнний злочинець перебуває у тимчасово захопленому Енергодарі, де командує ворожою групою "ахмат-нефтеполк".

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб, а також віддання наказу про вчинення таких дій).

Тривають комплексні заходи щодо притягнення рашиста до відповідальності за злочини проти України.

Автор: 

армія рф (17337) катування (598) СБУ (12809) Луганська область (4877)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Это не чеченец, это выкидыш чеченского народа лижущий жопу кацапам и продавший свой народ, впрочем, как и все кадыровцы начиная с академиеа и ХЕРнерала Дона-Гондона рамзанки с его продажным папашей ахматкой ныне находящигося в Аду
показати весь коментар
18.01.2023 10:21
+4
https://espreso.tv/nashoi-rusofobii-nedostatno-z-kozhnoyu-novoyu-raketoyu-nenavist-stae-shche-bilshoyu-futbolist-volonter-zozulya "Нашої русофобії недостатньо. З кожною новою ракетою ненависть стає ще більшою", - футболіст-волонтер Зозуля

показати весь коментар
18.01.2023 09:40
+4
****** Лабозанов...Там еще куча дибилов ******ов,жги всех...
показати весь коментар
18.01.2023 10:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://espreso.tv/nashoi-rusofobii-nedostatno-z-kozhnoyu-novoyu-raketoyu-nenavist-stae-shche-bilshoyu-futbolist-volonter-zozulya "Нашої русофобії недостатньо. З кожною новою ракетою ненависть стає ще більшою", - футболіст-волонтер Зозуля

показати весь коментар
18.01.2023 09:40 Відповісти
так как фамилье этого черножопого чурки...
показати весь коментар
18.01.2023 09:44 Відповісти
Камаз Отходов !
показати весь коментар
18.01.2023 09:47 Відповісти
21 століття.
Рашисти як були гноєм, так ним і залишились.

"Встановлено, що 12 квітня минулого року семеро кадирівців під його керівництвом увірвалися до оселі місцевої мешканки під виглядом "зачистки" населеного пункту.
Під час "нальоту" зловмисники викрали з помешкання потерпілої мобільні телефони, побутову техніку і гроші, а саму жінку зв'язали та відвезли до приміщення селищної гімназії, де ворог облаштував катівню. Там від неї вимагали "зізнань" у діяльності на користь українських військ.
До потерпілої застосовували електрострум та били металопластиковою трубою.
Потім кілька годин тримали прикутою кайданками до батареї", - йдеться у повідомленні."

Джерело:
показати весь коментар
18.01.2023 09:46 Відповісти
****** Лабозанов...Там еще куча дибилов ******ов,жги всех...
показати весь коментар
18.01.2023 10:05 Відповісти
https://twitter.com/rendeiro_silva/status/1615455326714617861?t=1WU3HwcLwU--sCAMgom55g&s=19
показати весь коментар
18.01.2023 10:05 Відповісти
Это не чеченец, это выкидыш чеченского народа лижущий жопу кацапам и продавший свой народ, впрочем, как и все кадыровцы начиная с академиеа и ХЕРнерала Дона-Гондона рамзанки с его продажным папашей ахматкой ныне находящигося в Аду
показати весь коментар
18.01.2023 10:21 Відповісти
Здохла скажена , кадирівська собака і х@ р з ним 😡
показати весь коментар
18.01.2023 13:25 Відповісти
Мене не цікавить його підозра,мене цікавить він вже закопан чи ні?
показати весь коментар
18.01.2023 14:06 Відповісти
Спочатку віслюку, а потім свиням!
показати весь коментар
18.01.2023 17:21 Відповісти
 
 