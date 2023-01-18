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Новости Война
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Идентифицирован главарь кадыровцев, руководивший "карательными рейдами" рашистов в Луганской области, - СБУ

кат

Служба безопасности установила личность еще одного российского военного преступника, который совершал зверства против мирных людей после захвата части Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что он возглавлял одно из подразделений быстрого реагирования "Ахмат" Росгвардии в Чеченской республике и скрывал свое подлинное имя под позывным "Лобзик". Благодаря проведенным следственным и оперативным мероприятиям СБУ выяснила учредительные данные этого лица.

По данным СБУ, во время оккупации поселка Макеевка Сватовского района рашист организовывал похищение и пытки местных жителей.

Таким образом, захватчики пытались запугать людей и подавить движение сопротивления в регионе.

Идентифицирован главарь кадыровцев, руководивший карательными рейдами рашистов в Луганской области, - СБУ 01

"Установлено, что 12 апреля прошлого года семеро кадыровцев под его руководством ворвались в дом местной жительницы под видом "зачистки" населенного пункта. Во время "налета" злоумышленники похитили из пострадавшей мобильные телефоны, бытовую технику и деньги, а саму женщину связали и отвезли в помещение поселковой гимназии, где враг обустроил пыточную. Там от нее требовали "признаний" в деятельности в пользу украинских войск. К потерпевшей применяли электроток и избивали металлопластиковой трубой. Затем несколько часов держали прикованные наручниками к батарее", - говорится в сообщении.

Поздним вечером кадыровцы отпустили пострадавшую домой, но под угрозой убийства потребовали предоставить им персональную информацию о жителях общины.

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Однако женщине удалось выбраться из временно оккупированного поселка на подконтрольную украинским властям территорию.

После освобождения населенного пункта сотрудники СБУ собрали безоговорочные доказательства вины главаря оккупационной группировки и ее подчиненных.

СБУ тщательно задокументировала факт причастности командира подразделения и его подчиненных к совершению преступления. Опрошены свидетели, получены ксерокопии личных документов злоумышленника, установлено его настоящее местонахождение.

По оперативным данным, в настоящее время военный преступник находится во временно захваченном Энергодаре, где командует вражеской группой "ахмат-нефтеполк".

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц, а также предание приказа о совершении таких действий).

Продолжаются комплексные меры по привлечению рашиста к ответственности за преступления против Украины.

армия РФ (19123) пытки (833) СБУ (19871) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+5
Это не чеченец, это выкидыш чеченского народа лижущий жопу кацапам и продавший свой народ, впрочем, как и все кадыровцы начиная с академиеа и ХЕРнерала Дона-Гондона рамзанки с его продажным папашей ахматкой ныне находящигося в Аду
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18.01.2023 10:21
+4
https://espreso.tv/nashoi-rusofobii-nedostatno-z-kozhnoyu-novoyu-raketoyu-nenavist-stae-shche-bilshoyu-futbolist-volonter-zozulya "Нашої русофобії недостатньо. З кожною новою ракетою ненависть стає ще більшою", - футболіст-волонтер Зозуля

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18.01.2023 09:40
+4
****** Лабозанов...Там еще куча дибилов ******ов,жги всех...
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18.01.2023 10:05
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https://espreso.tv/nashoi-rusofobii-nedostatno-z-kozhnoyu-novoyu-raketoyu-nenavist-stae-shche-bilshoyu-futbolist-volonter-zozulya "Нашої русофобії недостатньо. З кожною новою ракетою ненависть стає ще більшою", - футболіст-волонтер Зозуля

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18.01.2023 09:40 Ответить
так как фамилье этого черножопого чурки...
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18.01.2023 09:44 Ответить
Камаз Отходов !
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18.01.2023 09:47 Ответить
21 століття.
Рашисти як були гноєм, так ним і залишились.

"Встановлено, що 12 квітня минулого року семеро кадирівців під його керівництвом увірвалися до оселі місцевої мешканки під виглядом "зачистки" населеного пункту.
Під час "нальоту" зловмисники викрали з помешкання потерпілої мобільні телефони, побутову техніку і гроші, а саму жінку зв'язали та відвезли до приміщення селищної гімназії, де ворог облаштував катівню. Там від неї вимагали "зізнань" у діяльності на користь українських військ.
До потерпілої застосовували електрострум та били металопластиковою трубою.
Потім кілька годин тримали прикутою кайданками до батареї", - йдеться у повідомленні."

Джерело:
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18.01.2023 09:46 Ответить
****** Лабозанов...Там еще куча дибилов ******ов,жги всех...
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18.01.2023 10:05 Ответить
https://twitter.com/rendeiro_silva/status/1615455326714617861?t=1WU3HwcLwU--sCAMgom55g&s=19
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18.01.2023 10:05 Ответить
Это не чеченец, это выкидыш чеченского народа лижущий жопу кацапам и продавший свой народ, впрочем, как и все кадыровцы начиная с академиеа и ХЕРнерала Дона-Гондона рамзанки с его продажным папашей ахматкой ныне находящигося в Аду
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18.01.2023 10:21 Ответить
Здохла скажена , кадирівська собака і х@ р з ним 😡
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18.01.2023 13:25 Ответить
Мене не цікавить його підозра,мене цікавить він вже закопан чи ні?
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18.01.2023 14:06 Ответить
Спочатку віслюку, а потім свиням!
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18.01.2023 17:21 Ответить
 
 