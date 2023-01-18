Идентифицирован главарь кадыровцев, руководивший "карательными рейдами" рашистов в Луганской области, - СБУ
Служба безопасности установила личность еще одного российского военного преступника, который совершал зверства против мирных людей после захвата части Луганской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, что он возглавлял одно из подразделений быстрого реагирования "Ахмат" Росгвардии в Чеченской республике и скрывал свое подлинное имя под позывным "Лобзик". Благодаря проведенным следственным и оперативным мероприятиям СБУ выяснила учредительные данные этого лица.
По данным СБУ, во время оккупации поселка Макеевка Сватовского района рашист организовывал похищение и пытки местных жителей.
Таким образом, захватчики пытались запугать людей и подавить движение сопротивления в регионе.
"Установлено, что 12 апреля прошлого года семеро кадыровцев под его руководством ворвались в дом местной жительницы под видом "зачистки" населенного пункта. Во время "налета" злоумышленники похитили из пострадавшей мобильные телефоны, бытовую технику и деньги, а саму женщину связали и отвезли в помещение поселковой гимназии, где враг обустроил пыточную. Там от нее требовали "признаний" в деятельности в пользу украинских войск. К потерпевшей применяли электроток и избивали металлопластиковой трубой. Затем несколько часов держали прикованные наручниками к батарее", - говорится в сообщении.
Поздним вечером кадыровцы отпустили пострадавшую домой, но под угрозой убийства потребовали предоставить им персональную информацию о жителях общины.
Однако женщине удалось выбраться из временно оккупированного поселка на подконтрольную украинским властям территорию.
После освобождения населенного пункта сотрудники СБУ собрали безоговорочные доказательства вины главаря оккупационной группировки и ее подчиненных.
СБУ тщательно задокументировала факт причастности командира подразделения и его подчиненных к совершению преступления. Опрошены свидетели, получены ксерокопии личных документов злоумышленника, установлено его настоящее местонахождение.
По оперативным данным, в настоящее время военный преступник находится во временно захваченном Энергодаре, где командует вражеской группой "ахмат-нефтеполк".
На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц, а также предание приказа о совершении таких действий).
Продолжаются комплексные меры по привлечению рашиста к ответственности за преступления против Украины.
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Рашисти як були гноєм, так ним і залишились.
"Встановлено, що 12 квітня минулого року семеро кадирівців під його керівництвом увірвалися до оселі місцевої мешканки під виглядом "зачистки" населеного пункту.
Під час "нальоту" зловмисники викрали з помешкання потерпілої мобільні телефони, побутову техніку і гроші, а саму жінку зв'язали та відвезли до приміщення селищної гімназії, де ворог облаштував катівню. Там від неї вимагали "зізнань" у діяльності на користь українських військ.
До потерпілої застосовували електрострум та били металопластиковою трубою.
Потім кілька годин тримали прикутою кайданками до батареї", - йдеться у повідомленні."
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