Идентифицирован главарь кадыровцев, руководивший "карательными рейдами" рашистов в Луганской области, - СБУ

Служба безопасности установила личность еще одного российского военного преступника, который совершал зверства против мирных людей после захвата части Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что он возглавлял одно из подразделений быстрого реагирования "Ахмат" Росгвардии в Чеченской республике и скрывал свое подлинное имя под позывным "Лобзик". Благодаря проведенным следственным и оперативным мероприятиям СБУ выяснила учредительные данные этого лица.

По данным СБУ, во время оккупации поселка Макеевка Сватовского района рашист организовывал похищение и пытки местных жителей.

Таким образом, захватчики пытались запугать людей и подавить движение сопротивления в регионе.

"Установлено, что 12 апреля прошлого года семеро кадыровцев под его руководством ворвались в дом местной жительницы под видом "зачистки" населенного пункта. Во время "налета" злоумышленники похитили из пострадавшей мобильные телефоны, бытовую технику и деньги, а саму женщину связали и отвезли в помещение поселковой гимназии, где враг обустроил пыточную. Там от нее требовали "признаний" в деятельности в пользу украинских войск. К потерпевшей применяли электроток и избивали металлопластиковой трубой. Затем несколько часов держали прикованные наручниками к батарее", - говорится в сообщении.

Поздним вечером кадыровцы отпустили пострадавшую домой, но под угрозой убийства потребовали предоставить им персональную информацию о жителях общины.

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Однако женщине удалось выбраться из временно оккупированного поселка на подконтрольную украинским властям территорию.

После освобождения населенного пункта сотрудники СБУ собрали безоговорочные доказательства вины главаря оккупационной группировки и ее подчиненных.

СБУ тщательно задокументировала факт причастности командира подразделения и его подчиненных к совершению преступления. Опрошены свидетели, получены ксерокопии личных документов злоумышленника, установлено его настоящее местонахождение.

По оперативным данным, в настоящее время военный преступник находится во временно захваченном Энергодаре, где командует вражеской группой "ахмат-нефтеполк".

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц, а также предание приказа о совершении таких действий).

Продолжаются комплексные меры по привлечению рашиста к ответственности за преступления против Украины.