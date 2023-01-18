Росіянин втік з війни додому, прихопивши зброю. На батьківщині його розшукують

Російські силовики розшукують у Воронезькі та Липецькій областях 31-річного рядового Дмитра Перова. 13 січня він втік зі зброєю із зони, де зараз тривають бойові дії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське опозиційне видання Медуза.

В поліції РФ зазначили, що Перов озброєний автоматом з п'ятьма магазинами патронів та гранатами.

Російські ЗМІ повідомляють, що 17 січня військового бачили у матері у Воронежі, а зараз він може прямувати до села Новоуглянка Усманського району Липецької області, де розташований його будинок.

До міста Усмань вже прибули силовики, які проводять огляд усіх автомобілів.

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Раніше 12 січня інший озброєний солдат втік з військової частини в Москві.