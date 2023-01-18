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Новини Війна
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Росіянин втік з війни додому, прихопивши зброю. На батьківщині його розшукують

рф,армія

Російські силовики розшукують у Воронезькі та Липецькій областях 31-річного рядового Дмитра Перова. 13 січня він втік зі зброєю із зони, де зараз тривають бойові дії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське опозиційне видання Медуза.

В поліції РФ зазначили, що Перов озброєний автоматом з п'ятьма магазинами патронів та гранатами.

Російські ЗМІ повідомляють, що 17 січня військового бачили у матері у Воронежі, а зараз він може прямувати до села Новоуглянка Усманського району Липецької області, де розташований його будинок.

До міста Усмань вже прибули силовики, які проводять огляд усіх автомобілів.

Також читайте: Росгвардія в Запорізькій області розстріляла 6 російських солдат, які висловили бажання здатися в полон, - Генштаб

Раніше 12 січня інший озброєний солдат втік з військової частини в Москві.

Автор: 

росія (65122) дезертирство (295)


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Топ коментарі
+10
Ну хорошая ж новость. Димон ты если что отстреливайся от подонков которые за тобой гоняться. Если никого не завалить больше восьмёрки не дадут, а там и удо. Так что вали их Димон.
А вообще сбежал, потому что кавказцы приставали, да...
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18.01.2023 10:54
+7
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18.01.2023 11:00
+7
Ну вот и хорошо.А так бы спился и умер от цирроза.
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18.01.2023 11:09
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Беги, Дима, беги!!!
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18.01.2023 10:46 Відповісти
Ну хорошая ж новость. Димон ты если что отстреливайся от подонков которые за тобой гоняться. Если никого не завалить больше восьмёрки не дадут, а там и удо. Так что вали их Димон.
А вообще сбежал, потому что кавказцы приставали, да...
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18.01.2023 10:54 Відповісти
Коли зброя потрапила до рук, то вже не віддасть.
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18.01.2023 10:55 Відповісти
Вбили вже. Новина декілька хвилин тому.
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18.01.2023 10:55 Відповісти
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18.01.2023 11:00 Відповісти
Ну вот и хорошо.А так бы спился и умер от цирроза.
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18.01.2023 11:09 Відповісти
Сподіваюсь, відстрілювався до останнього патрона.
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18.01.2023 15:46 Відповісти
Чекаю на відоси 18+.
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18.01.2023 10:57 Відповісти
Так правильно сделал. Видать решил очень быстро ипотеку отдать банку.
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18.01.2023 11:00 Відповісти
Негідніку, порушів Статут Червоної Армії
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18.01.2023 11:05 Відповісти
Удачной охоты, братишка =)
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18.01.2023 11:06 Відповісти
Дурак, пристрелять і кранти!
А здався б в полон, то залишився б живим, а дивись через п'ять-десять років і завалив би когось із обідчіков!
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18.01.2023 11:11 Відповісти
ти шо? сдаться нацистам в плен?! шоб шкуру сняли с живого?!
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18.01.2023 11:19 Відповісти
Бо бігти треба не по одинці, а кількістю , перевищуючим число районних силовиків. Тоді автоматично утікачі самі стають місцевими силовиками.
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18.01.2023 11:16 Відповісти
Димон, живим не сдавайся!
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18.01.2023 11:18 Відповісти
Кажуть, що вбили. сподіваюся, він когось із собою до пекла прихопив https://www.vedomosti.ru/society/news/2023/01/18/959475-pokinuvshii-chast-s-oruzhiem-*******-ubit
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18.01.2023 11:31 Відповісти
У нас ЗСУ а там ВСР тобто висрав
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18.01.2023 11:42 Відповісти
Бажаю втікачу успішного застосування зброї!
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18.01.2023 11:56 Відповісти
Треба щоб не один бігав,а ротами,взводами,дівізіями!
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18.01.2023 14:02 Відповісти
 
 