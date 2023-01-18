Росіянин втік з війни додому, прихопивши зброю. На батьківщині його розшукують
Російські силовики розшукують у Воронезькі та Липецькій областях 31-річного рядового Дмитра Перова. 13 січня він втік зі зброєю із зони, де зараз тривають бойові дії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське опозиційне видання Медуза.
В поліції РФ зазначили, що Перов озброєний автоматом з п'ятьма магазинами патронів та гранатами.
Російські ЗМІ повідомляють, що 17 січня військового бачили у матері у Воронежі, а зараз він може прямувати до села Новоуглянка Усманського району Липецької області, де розташований його будинок.
До міста Усмань вже прибули силовики, які проводять огляд усіх автомобілів.
Раніше 12 січня інший озброєний солдат втік з військової частини в Москві.
Топ коментарі
+10 Mmm Max #535744
показати весь коментар18.01.2023 10:54
+7 Олександр Дніпро
показати весь коментар18.01.2023 11:00
+7 олег иванов #434516
показати весь коментар18.01.2023 11:09
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А вообще сбежал, потому что кавказцы приставали, да...
А здався б в полон, то залишився б живим, а дивись через п'ять-десять років і завалив би когось із обідчіков!