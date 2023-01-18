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Єврокомісія розглядає створення спецпрокуратури для розслідування агресії РФ

суд

Європейська комісія розглядає можливість створення офісу міжнародної прокуратури для розслідування злочину агресії Росії проти України.

Про це заявив під час виступу у Європарламенті у вівторок єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Європейська комісія висунула пропозицію про створення спеціалізованого трибуналу для переслідування керівництва Москви в листопаді, але поки що в ЄС немає консенсусу щодо його створення.

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Рейндерс зазначив, що залишаються "складні юридичні та політичні питання", які потребують подальшого обговорення між державами ЄС та міжнародними партнерами.

"Перш ніж дискусії про спеціальний трибунал зможуть зібрати достатній консенсус і підтримку на міжнародному рівні, спочатку можна було б розглянути механізм розслідування", - сказав Рейндерс.

"Комісія розмірковує над можливим створенням міжнародної прокуратури для початку розслідування злочину агресії з метою збереження та зберігання доказів для можливих майбутніх судових процесів", - пояснив Рейндерс.

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За його словами, наразі тривають дискусії щодо "правових та безпекових питань" навколо цього плану з владою України, Міжнародним кримінальним судом та агентством ЄС з питань юридичної співпраці "Євроюст".

Очікується, що депутати Європарламенту у Страсбурзі підтримають необов'язкову резолюцію, що закликає до створення трибуналу, пізніше цього тижня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба напередодні закликав їх до цього кроку.

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Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок підтримала створення спеціального трибуналу для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії проти України.

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Єврокомісія (2155) Єдина Росія (144) росія (65122) Євросоюз (13398) воєнні злочини (1859)


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Так, у нас мало прокуратур.Влада просто тупа ,не державна.Боже,дай нам шанс виграти цю війну не благодаря а всупереч.
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18.01.2023 10:55 Відповісти
...виселицу так и быть я Вам подарю....
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18.01.2023 10:56 Відповісти
Ну може в наступному столітті ця прокуратура запрацює.
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18.01.2023 11:03 Відповісти
наивные Вы люди где вы видели чтобы гомосоветикус-манкурт работал!!!
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18.01.2023 11:14 Відповісти
не вірю.
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18.01.2023 11:40 Відповісти
 
 