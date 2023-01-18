Понад 40% українців сильно відчувають вплив відсутності електроенергії, - опитування. ІНФОГРАФІКА

19% українців зізналися, що відключення електроенергії дуже сильно на них впливають, ще 24% досить сильно відчувають влив знеструмлення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на опитування, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова наприкінці грудня 2022 р. - на початку січня 2023 р.

За результатами опитування, протягом останніх трьох місяців перед опитуванням у 73% респондентів відключення електроенергії у їхніх оселях відбувалося, як правило, більше одного разу на день, у 14% - раз на день, у 7% - кілька разів на тиждень, але не щодня, у 1,5% - раз на тиждень, у 2% - рідше, ніж раз на тиждень, у 0,5% - раз на місяць, у 1% - ніколи або майже ніколи.

На запитання, скільки годин протягом останньої доби перед опитуванням у їхньому помешканні не було постачання електроенергії, найчастіше (33,5%) респонденти відповідають, що постачання не було від 5 до 9 годин, 26% - що постачання електроенергії не було від 2 до 4 годин, 17% - від 10 до 14 годин, 7% - від 15 до 19 годин, 2% - від 20 до 21 години, 1% - більше ніж 22 години, 0,8% - що протягом всієї попередньої доби не було постачання електроенергії, 4,5% - що електроенергії не було від 1 години (але менше 2 годин), 1,5% - менше 1 години, 6% - що постачання електроенергії було весь час протягом останньої доби.

"Відповідаючи на запитання, наскільки сильно відключення електроенергії як у них вдома, так і в інших місцях, впливають на їхнє повсякденне життя, 19% опитаних відповідають "дуже сильно впливають", 24% - "досить сильно впливають", 35% - "помірно впливають", 8% - "слабо впливають", 4% - "взагалі не впливають".

Найчастіше на цей вплив вказують жителі великих (100 тис. і більше жителів) міст (тут 49% відповіли, що ці відключення дуже сильно або досить сильно впливають на їх життя), меншою мірою жителі середніх, малих міст та смт (43%) та сіл (36%)", - коментують результати опивання соціологи.

Оцінюючи дії влади та енергетичних кампаній з ліквідації наслідків ударів Росії по об’єктах енергетичної інфраструктури України і відновлення енергопостачання за шкалою від нуля до 10-и, де "0" означає "вкрай незадоволені", а "10" - "дуже задоволені", в середньому респонденти оцінюють рівень задоволеності цими діями 6,6 балами. Низький рівень задоволення (від 0 до 3 балів) висловлюють 14% опитаних, високий рівень задоволення (від 7 до 10 балів) - 55,5% опитаних.

Оцінюючи справедливість і обґрунтованість відключення електроенергії різним споживачам (коли одним відключають частіше, а іншим - рідше), у тому районі, місцевості, де вони мешкають, за шкалою від нуля до 10-и, де "0" означає "повна відсутність справедливості і обґрунтованості", а "10" - "все цілком справедливо і обґрунтовано", в середньому респонденти оцінюють їх 6,1 балами. Низько оцінюють рівень справедливості та обґрунтованості відключення електроенергії різним споживачам (від 0 до 3 балів) 17% опитаних, високо (від 7 до 10 балів) - 44% опитаних.

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У зв’язку з початком програми для населення по обміну ламп розжарювання на світлодіодні лампи, що реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, АТ "Укрпошта" за підтримки Європейського Союзу, респондентів запитували, чи скористалися б вони можливістю безкоштовно замінити лампи розжарювання на більш економічні LED-лампи. 32% респондентів відповіли, що у них в помешканні немає ламп розжарювання, 56% - що скористалися б такою можливістю, 4,5% - що не стали б замінювати навіть безкоштовно (7% не визначилися).







