Понад 40% українців сильно відчувають вплив відсутності електроенергії, - опитування. ІНФОГРАФІКА
19% українців зізналися, що відключення електроенергії дуже сильно на них впливають, ще 24% досить сильно відчувають влив знеструмлення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на опитування, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова наприкінці грудня 2022 р. - на початку січня 2023 р.
За результатами опитування, протягом останніх трьох місяців перед опитуванням у 73% респондентів відключення електроенергії у їхніх оселях відбувалося, як правило, більше одного разу на день, у 14% - раз на день, у 7% - кілька разів на тиждень, але не щодня, у 1,5% - раз на тиждень, у 2% - рідше, ніж раз на тиждень, у 0,5% - раз на місяць, у 1% - ніколи або майже ніколи.
На запитання, скільки годин протягом останньої доби перед опитуванням у їхньому помешканні не було постачання електроенергії, найчастіше (33,5%) респонденти відповідають, що постачання не було від 5 до 9 годин, 26% - що постачання електроенергії не було від 2 до 4 годин, 17% - від 10 до 14 годин, 7% - від 15 до 19 годин, 2% - від 20 до 21 години, 1% - більше ніж 22 години, 0,8% - що протягом всієї попередньої доби не було постачання електроенергії, 4,5% - що електроенергії не було від 1 години (але менше 2 годин), 1,5% - менше 1 години, 6% - що постачання електроенергії було весь час протягом останньої доби.
"Відповідаючи на запитання, наскільки сильно відключення електроенергії як у них вдома, так і в інших місцях, впливають на їхнє повсякденне життя, 19% опитаних відповідають "дуже сильно впливають", 24% - "досить сильно впливають", 35% - "помірно впливають", 8% - "слабо впливають", 4% - "взагалі не впливають".
Найчастіше на цей вплив вказують жителі великих (100 тис. і більше жителів) міст (тут 49% відповіли, що ці відключення дуже сильно або досить сильно впливають на їх життя), меншою мірою жителі середніх, малих міст та смт (43%) та сіл (36%)", - коментують результати опивання соціологи.
Оцінюючи дії влади та енергетичних кампаній з ліквідації наслідків ударів Росії по об’єктах енергетичної інфраструктури України і відновлення енергопостачання за шкалою від нуля до 10-и, де "0" означає "вкрай незадоволені", а "10" - "дуже задоволені", в середньому респонденти оцінюють рівень задоволеності цими діями 6,6 балами. Низький рівень задоволення (від 0 до 3 балів) висловлюють 14% опитаних, високий рівень задоволення (від 7 до 10 балів) - 55,5% опитаних.
Оцінюючи справедливість і обґрунтованість відключення електроенергії різним споживачам (коли одним відключають частіше, а іншим - рідше), у тому районі, місцевості, де вони мешкають, за шкалою від нуля до 10-и, де "0" означає "повна відсутність справедливості і обґрунтованості", а "10" - "все цілком справедливо і обґрунтовано", в середньому респонденти оцінюють їх 6,1 балами. Низько оцінюють рівень справедливості та обґрунтованості відключення електроенергії різним споживачам (від 0 до 3 балів) 17% опитаних, високо (від 7 до 10 балів) - 44% опитаних.
У зв’язку з початком програми для населення по обміну ламп розжарювання на світлодіодні лампи, що реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, АТ "Укрпошта" за підтримки Європейського Союзу, респондентів запитували, чи скористалися б вони можливістю безкоштовно замінити лампи розжарювання на більш економічні LED-лампи. 32% респондентів відповіли, що у них в помешканні немає ламп розжарювання, 56% - що скористалися б такою можливістю, 4,5% - що не стали б замінювати навіть безкоштовно (7% не визначилися).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Загинув захищаючи Україну
16 січня 2023 року в ході виконання бойового завдання, захищаючи волю і незалежність України у війні з російськими окупантами, під час ворожого обстрілу, біля н.п. Пречистівка, Донецької області, отримавши травми несумісні з життям, загинув водій-радіотелефоніст Чорнописький Михайло Іванович 23.10.1995 року народження, мешканець села Серафинці.
Він поклав життя, захищаючи рідну землю від російських окупаційних військ.
В ці скорботні дні Городенківська громада співчуває родині Героя.
Сумуємо разом з Вами, підтримуємо в годину скорботи.
Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають!
Схиляємо голову в глибокій скорботі.
На жаль, словами важко загоїти у серці болючу рану втрати.
Вічна і світла пам'ять Герою!
Герої не вмирають!
І повному ідіоту зрозуміло, що життя без електрики не буде комфортним.
Ці опитування потрібні для тих, хто тявкає про необхідність «якнайшвидшого припинення війни», щоб припинилися страждання українців!
Бо їх цілком влаштує мир на умовах кацапів!
Зелені упирі, ви задовбали.
В мене коли дають світло навіть мікрохвильовка не працює - напруга нижче 190. Ті ЛЕД-лампи, які в мене всюди - мерехтять, бо частоти не вистачає.
То вони хочуть сказати, що то все старі лампи забирають?
Дебіли, млеать..