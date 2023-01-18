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Понад 40% українців сильно відчувають вплив відсутності електроенергії, - опитування. ІНФОГРАФІКА

світло

19% українців зізналися, що відключення електроенергії дуже сильно на них впливають, ще 24% досить сильно відчувають влив знеструмлення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на опитування, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова наприкінці грудня 2022 р. - на початку січня 2023 р.

За результатами опитування, протягом останніх трьох місяців перед опитуванням у 73% респондентів відключення електроенергії у їхніх оселях відбувалося, як правило, більше одного разу на день, у 14% - раз на день, у 7% - кілька разів на тиждень, але не щодня, у 1,5% - раз на тиждень, у 2% - рідше, ніж раз на тиждень, у 0,5% - раз на місяць, у 1% - ніколи або майже ніколи.

На запитання, скільки годин протягом останньої доби перед опитуванням у їхньому помешканні не було постачання електроенергії, найчастіше (33,5%) респонденти відповідають, що постачання не було від 5 до 9 годин, 26% - що постачання електроенергії не було від 2 до 4 годин, 17% - від 10 до 14 годин, 7% - від 15 до 19 годин, 2% - від 20 до 21 години, 1% - більше ніж 22 години, 0,8% - що протягом всієї попередньої доби не було постачання електроенергії, 4,5% - що електроенергії не було від 1 години (але менше 2 годин), 1,5% - менше 1 години, 6% - що постачання електроенергії було весь час протягом останньої доби.

"Відповідаючи на запитання, наскільки сильно відключення електроенергії як у них вдома, так і в інших місцях, впливають на їхнє повсякденне життя, 19% опитаних відповідають "дуже сильно впливають", 24% - "досить сильно впливають", 35% - "помірно впливають", 8% - "слабо впливають", 4% - "взагалі не впливають".

Найчастіше на цей вплив вказують жителі великих (100 тис. і більше жителів) міст (тут 49% відповіли, що ці відключення дуже сильно або досить сильно впливають на їх життя), меншою мірою жителі середніх, малих міст та смт (43%) та сіл (36%)", - коментують результати опивання соціологи.

Оцінюючи дії влади та енергетичних кампаній з ліквідації наслідків ударів Росії по об’єктах енергетичної інфраструктури України і відновлення енергопостачання за шкалою від нуля до 10-и, де "0" означає "вкрай незадоволені", а "10" - "дуже задоволені", в середньому респонденти оцінюють рівень задоволеності цими діями 6,6 балами. Низький рівень задоволення (від 0 до 3 балів) висловлюють 14% опитаних, високий рівень задоволення (від 7 до 10 балів) - 55,5% опитаних.

Оцінюючи справедливість і обґрунтованість відключення електроенергії різним споживачам (коли одним відключають частіше, а іншим - рідше), у тому районі, місцевості, де вони мешкають, за шкалою від нуля до 10-и, де "0" означає "повна відсутність справедливості і обґрунтованості", а "10" - "все цілком справедливо і обґрунтовано", в середньому респонденти оцінюють їх 6,1 балами. Низько оцінюють рівень справедливості та обґрунтованості відключення електроенергії різним споживачам (від 0 до 3 балів) 17% опитаних, високо (від 7 до 10 балів) - 44% опитаних.

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У зв’язку з початком програми для населення по обміну ламп розжарювання на світлодіодні лампи, що реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, АТ "Укрпошта" за підтримки Європейського Союзу, респондентів запитували, чи скористалися б вони можливістю безкоштовно замінити лампи розжарювання на більш економічні LED-лампи. 32% респондентів відповіли, що у них в помешканні немає ламп розжарювання, 56% - що скористалися б такою можливістю, 4,5% - що не стали б замінювати навіть безкоштовно (7% не визначилися).

Понад 40% українців сильно відчувають вплив відсутності електроенергії, - опитування 01
Понад 40% українців сильно відчувають вплив відсутності електроенергії, - опитування 02
Понад 40% українців сильно відчувають вплив відсутності електроенергії, - опитування 03
Понад 40% українців сильно відчувають вплив відсутності електроенергії, - опитування 04

Автор: 

опитування (1934) Центр Разумкова (209) енергетика (2594) електроенергія (6192)


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Топ коментарі
+13
Нафіга таки опитування?
І повному ідіоту зрозуміло, що життя без електрики не буде комфортним.
Ці опитування потрібні для тих, хто тявкає про необхідність «якнайшвидшого припинення війни», щоб припинилися страждання українців!
Бо їх цілком влаштує мир на умовах кацапів!
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18.01.2023 16:03
+11
Шана і подяка Воїну, сум і біль. Співчуття рідним і побратимам.

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18.01.2023 15:55
+10
3, 4, 5, а тепер на всі 6 годин вимикають світло і інтернет у Дніпрі ... зелена шобла з ригами доламують економіку
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18.01.2023 15:58
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А чи одна сьогодні родина відчуватиме втрату сина чи доньки.

Загинув захищаючи Україну

16 січня 2023 року в ході виконання бойового завдання, захищаючи волю і незалежність України у війні з російськими окупантами, під час ворожого обстрілу, біля н.п. Пречистівка, Донецької області, отримавши травми несумісні з життям, загинув водій-радіотелефоніст Чорнописький Михайло Іванович 23.10.1995 року народження, мешканець села Серафинці.

Він поклав життя, захищаючи рідну землю від російських окупаційних військ.

В ці скорботні дні Городенківська громада співчуває родині Героя.

Сумуємо разом з Вами, підтримуємо в годину скорботи.

Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають!

Схиляємо голову в глибокій скорботі.

На жаль, словами важко загоїти у серці болючу рану втрати.

Вічна і світла пам'ять Герою!

Герої не вмирають!
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18.01.2023 15:49 Відповісти
Шана і подяка Воїну, сум і біль. Співчуття рідним і побратимам.

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18.01.2023 15:55 Відповісти
3, 4, 5, а тепер на всі 6 годин вимикають світло і інтернет у Дніпрі ... зелена шобла з ригами доламують економіку
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18.01.2023 15:58 Відповісти
аккуратнее с национальностями. если в бан не хочешь. а так все верно . правильно и еще мало сказано...
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18.01.2023 16:38 Відповісти
Яким чином те що ви описали впливає на нестачу єлектрики в країні?
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18.01.2023 16:40 Відповісти
Ага ушлебок Ахметов посадивший премьером "шестерку" своего работника Шмыгаль в случае гибели Вовы -Шмыгаль станет и.о.президента вернее уголовник с 7 классами образования мразь путинская Ахметов... Будет правит страной вы народ ГЕТЬ утратили понимания что ещё может стать со страной шмыгаль Ахметов мигом подпишут капитуляцию с ******...и Беня калом мазанный крестный батько еврейского главного клоуна Вовы как бы не при делах *лядь я за эти дни в кабмин просто пишу сводку цирка дурдома ******** творимого в Одессе е#банный ахметовский ДТЭК. Так вот 2 месяца 15-14 квартал в Малиновский район сидит вообще без отключений а 16 квартал 3 часа через 12-20 часов видит свет....если нет лимитов то откуда лимиты взялись на электротранспорт!?
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18.01.2023 16:31 Відповісти
На все є свої певні причини. А взагалі життя не справедлива штука. От, приміром, ви, так само як і я, сидимо і пишемо в інеті, а когось забрали до війська, і можливо він вже загинув. Хіба це справедливо?
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18.01.2023 16:43 Відповісти
Аж на цілі 6 годин вимикають, а на 16 не бажаєте. Після останніх прильотів у Вінниці світло кілька днів вимикали лише на кілька годин на день, тобто технічні можливості не постраждали. І Вінниця не Дніпро, який свинособаки постійно обстрілюють разом з Харковом, Запоріжжям, Миколаєвим,.. Потім, так звані енергетики, знову почали його продавати там де дорожче, а не по 1,44-1,68 грн. населенню і стали давати електроенергію по 8 годин на добу. Яка може бути робота, коли з 9 ранку і до 21 години тільки 4 години є електрика. Верещали, споживайте, коли нема навантаження, тобто вночі з 23 до 7 ранку, а самі так само вимикають вночі теж на 8 годин. Наша кара, це Придністров'я з кацапськими військовими базами разом Молдовою під боком в поєднанні з місцевими баригами, які туди женуть енергію. Бізнес теж в рази більше платить від населення, але який зараз бізнес. А малий сидить на генераторах. Те що кацапи не роблять, то дороблюють місцеві відморозки, і фактично вони свідомо працюють на кремль, бо не розуміти, кому вигідні їх дії вони не можуть. До війни барижили на майнінгу, а тепер війна зробила їм мутну водичку, ото щастя. Масштаб майнінгу, який виявило СБУ в 2021 році, вражає 5000 комп'ютерів на території Вінницяобленерго, які безкоштовно споживали електроенергії на 7 млн. грн на місяць. "Облэнерго Григоришина отрицает причастность к работе крупнейшей нелегальной криптофермы" Джерело: https://biz.censor.net/n3276114
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18.01.2023 16:57 Відповісти
А тепер на 6 годин????Ого.....у меня в центре Украины,с началом первых обстрелов...!!!2 часа есть 4 нет!!!!Это за счастье!Городок без газа,всё от электрики и дрова частный сектор....Много переселенцев....Тепер 6 годин...)))Да....радуйтесь.И шоблу и рыгов нашли...Что будет с Вами если бы Вам наш график.....))))))
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18.01.2023 17:12 Відповісти
какой вклад в экономику Украины Днепра и вашего, пардон, колхоза?
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18.01.2023 17:35 Відповісти
Гениально!!)))Вы пардон,ВВП в квартире поднимаете.)))А если серьёзно,то,в моём колхозе,сахарный завод,сырзавод....и почти вся земля паи у Порошенко,кстати он людей не обижает...Но конечно,куда нам в колхозе,до вашей металургии понятно чьей)))Те люди точно ввп поднимают....как раз им ВР ренту отменяет вроде как на руду))))Будьте здоровы!!!!
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18.01.2023 17:55 Відповісти
вот как, оказывается свет только в квартирах отключают .. ясно, понятно
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18.01.2023 18:16 Відповісти
Мета і спонсор опитувань
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18.01.2023 15:58 Відповісти
Нафіга таки опитування?
І повному ідіоту зрозуміло, що життя без електрики не буде комфортним.
Ці опитування потрібні для тих, хто тявкає про необхідність «якнайшвидшого припинення війни», щоб припинилися страждання українців!
Бо їх цілком влаштує мир на умовах кацапів!
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18.01.2023 16:03 Відповісти
Від імені кого з Банкової не проводилось би це опитування, але справжній замовник сидить у Кркмлі
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18.01.2023 16:28 Відповісти
Шоб Путлер знал какие у него шансы, как выполняется план. Все как обычно😁
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18.01.2023 16:49 Відповісти
Чергове "соціальне" опитування, в якому опитували незрозуміло кого?
Зелені упирі, ви задовбали.
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18.01.2023 16:29 Відповісти
Я всіх ти "опитувачів" ігнорую, шкода часу на них витрачати.
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18.01.2023 16:32 Відповісти
Мля, які лампи??
В мене коли дають світло навіть мікрохвильовка не працює - напруга нижче 190. Ті ЛЕД-лампи, які в мене всюди - мерехтять, бо частоти не вистачає.
То вони хочуть сказати, що то все старі лампи забирають?
Дебіли, млеать..
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18.01.2023 16:35 Відповісти
фиксуй на фото напругу и жалобу в ДТЕК,в Мин энергетики и на гарячу урядову... минимальна напруга должна быть не менее 209 вольт.
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18.01.2023 16:51 Відповісти
Дякую, але то без толку.
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18.01.2023 17:08 Відповісти
розумію що це довгий шлях,але я його пройшов за 7 років. зараз би,я пройшов би його набагато швидше,але його треба йти. в иньшому випадку ти сдаєшься,а ахметкі радіють...
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18.01.2023 17:30 Відповісти
Номер гарячей линни подскажи,а то кол центре в моей области тупо в отключке постоянно.
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18.01.2023 21:59 Відповісти
1415-это номер горячей правительственной линии. там принимают заявки по телефону.
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19.01.2023 00:32 Відповісти
извини,ошибся-1545,так правильно.)
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19.01.2023 00:34 Відповісти
Життя без світла - це набагато краще ніж "мир" на кацапських умовах.
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18.01.2023 16:35 Відповісти
Явно за членограя голосовал,ума ноль,думать и анализировать нечем. И вас таких много. Какой дефицит при том что треть страны не потребляет. Неизлечимые любители майских шашлыков,асфальта и сватов....
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18.01.2023 21:56 Відповісти
Нахер йди, бидло кацапомовне. "Курвін", млять, довбане село.
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19.01.2023 08:15 Відповісти
а остальные 60%? Такие же дебилы, как та мокшанская идиотка?
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18.01.2023 16:41 Відповісти
цікаво, хто інші 60%, яким це пофіг?
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18.01.2023 16:49 Відповісти
На Київщині цвіркають світло у графіку -6/+2, це вже не про якийсь комфорт і навіть не життя, це вже про виживання. Внутрішні гниди роблять все, щоб завалити тил і економіку.
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18.01.2023 17:13 Відповісти
навпаки 73відсотки навіть щасливі від того
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18.01.2023 17:45 Відповісти
Цiкаво, що то за 7%, яким не вiдключають взагалi.
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18.01.2023 17:59 Відповісти
Найчастіше людей дратує не відсутність електроенергії. А неможливість дивитись TV.
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18.01.2023 18:37 Відповісти
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18.01.2023 21:27 Відповісти
Мразь зелёная,вы ******* уже всех своим отключениями. Чистый развод и только дурак этого не понимает. Треть страны в окупации или боевые действия - а у этих мразей дефицит генерации. Висеть вам на столбах ещё за предательство 24.02.22. суки квартальные.
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18.01.2023 21:53 Відповісти
 
 