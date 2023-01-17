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Останньою ракетною атакою РФ пошкоджено дев’ять блоків ТЕС, - Шмигаль

енергетика

У цілодобовому режимі тривають ремонтні роботи.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Остання масована ракетна атака росії мала деструктивні наслідки для української енергетики. Зазнали пошкоджень об’єкти генерації: 1 блок теплової електростанції на Сході та 8 блоків теплових електростанцій на Заході нашої країни. Пошкоджено три магістральні підстанції та одна повітряна лінія. Це призвело до зростання дефіциту потужності в енергосистемі. Що змушує щодня, починаючи з 15 січня, застосовувати аварійні відключення", - йдеться в повідомленні.

За словами Шмигаля, енергосистема вистояла, залишилася цілісною та керованою.

"У цілодобовому режимі тривають ремонтні роботи. Щодня працюємо над тим, аби в Україну надходило більше генераторів, трансформаторів та іншого обладнання для ліквідації пошкоджень", - додав глава уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Енергоатом" розраховує вивести з ремонту та підключити до енергосистеми 9-й блок АЕС на початку лютого

Автор: 

енергетика (2594) електроенергія (6192) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+19
не все так просто, АЭС выдают базовую мощность, атомными энергоблоками нельзя туда-сюда мощность регулировать. Обычно они обеспечивают тот минимум который страна потребляет по ночам. Все остальные пиковые нагрузки сглаживаются ТЭС и ГЭС. И если разрушена крупная подстанция, и потушен целый район - то энергоблоки атомки нужно аварийно отключать, и последующий запуск - дело не пяти минут
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17.01.2023 17:38
+9
Во вы стратег в сфере ПВО. Как весь мир до Вас раньше не догадались аэростатами КР сбивать. Блииин. Срочно Резникову пишите доклад.
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17.01.2023 17:38
+9
Торпеда пливе не з такою швидкістю,ракета ж летить більше 3000 км годину і ракета сама більше тонни а то і 2.Яка її сітка втримає? Ви серйозно?
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17.01.2023 18:39
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А всі інші були конструктивні?
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17.01.2023 17:28 Відповісти
Зазнали пошкоджень об'єкти генерації: 1 блок теплової електростанції на Сході та 8 блоків теплових електростанцій на Заході нашої країни. Пошкоджено три магістральні підстанції та одна повітряна лінія.

 Ніфіга собі! І це лише ОДНА ракетна атака...

І скільки у них там ще Х-22, яке наше ППО не збиває?
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17.01.2023 17:29 Відповісти
Конец. Нужно бежать. Пидлога мира зовет. Х-22 до Ладыжина и, тем более, Бурштына в принципе не может достает. С тех районов откуда происходят пуски.
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17.01.2023 17:35 Відповісти
х-22 как раз таки не главная проблема. Они мощные, но не особо точные. А ПВО занято более важными делами, бункер в Киеве прикрывает...
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17.01.2023 18:01 Відповісти
Ви *****? чи просто провокатор
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17.01.2023 20:45 Відповісти
Шмыгаль! А блоков АЭС тебе не хватает? Не прикидывайся дурком !
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17.01.2023 17:29 Відповісти
5,5 - 6,5 ГВт? Этого от силы на 4 области хватит.
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17.01.2023 17:36 Відповісти
не все так просто, АЭС выдают базовую мощность, атомными энергоблоками нельзя туда-сюда мощность регулировать. Обычно они обеспечивают тот минимум который страна потребляет по ночам. Все остальные пиковые нагрузки сглаживаются ТЭС и ГЭС. И если разрушена крупная подстанция, и потушен целый район - то энергоблоки атомки нужно аварийно отключать, и последующий запуск - дело не пяти минут
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17.01.2023 17:38 Відповісти
короче- можно и не воевать в окопах- а просто каждый день расстреливать энергетикку и тогда точно летом захопим крым м рашку
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17.01.2023 17:56 Відповісти
Шмигаль речник ДТЕК
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17.01.2023 17:32 Відповісти
Он изначально был человеком Ахметова.
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17.01.2023 18:14 Відповісти
Выстояла? Ето называется выстояла когда свет включают на 1-2 часа в сутки, когда такого небыло даже когда рашисты выпускали по 70-100 ракет за раз? Последней ракетой рашисты попали прямо в машинное отделение ТЕС. А была бы станция хоть немного защищена такого не случилось бы. Трудно было закрыть станции и другие стратегические обьекты механическими или детонирующими заграждениями типо аеростатов или натянуть сети с детонаторами?
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17.01.2023 17:36 Відповісти
Во вы стратег в сфере ПВО. Как весь мир до Вас раньше не догадались аэростатами КР сбивать. Блииин. Срочно Резникову пишите доклад.
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17.01.2023 17:38 Відповісти
Можно еще проще. Надуть сто тыщ шариков и привязать вокруг зданий и сооружений энергетики. Дешево и все ракеты лопнут на подлете.
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17.01.2023 17:50 Відповісти
Я тебе скажу по секрету что таким способом сетями закрывают доки и порты от 5-ти тонных торпед. Почему нельзя против ракет применять механические заграждения чтобы ракета взрывалась не в машинном отделении ТЕС, а при ударе об аеростат начиненный взрывчаткой и контактными взрывателями. И максимум что упадет на важный обьект ето обломки которые большого вреда не принесут.
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17.01.2023 18:30 Відповісти
Торпеда пливе не з такою швидкістю,ракета ж летить більше 3000 км годину і ракета сама більше тонни а то і 2.Яка її сітка втримає? Ви серйозно?
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17.01.2023 18:39 Відповісти
Сеть ето образно сказано. Сети не для того чтобы поймать ракету как сачком. А для того чтобы ракета сдетонировала об сеть или натянутые тросы с детонаторами и не прошла в помещение електростанции. Ну или ставить датчики с направленным взрывом в сторону предполагаемого прилета ракеты. Но в любом случае не имеет смысла просто сидеть и наблюдать как русофашисты разносят наши електростанции. Иначе скоро о свете будем только мечтать. Почитайте как раньше или даже сейчас прикрывают корабли от торпедных атак.
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17.01.2023 18:47 Відповісти
Мабуть сітка ту що на Кінг-Конга накидали
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17.01.2023 20:42 Відповісти
Ну раз включают - значит выстояла. А вот дальше - не факт что выстоит.
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17.01.2023 17:55 Відповісти
енергосистему не встигають повністю відновлювати між ударами і вона поступово деградує
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18.01.2023 20:10 Відповісти
straw@trawberries

Сьогодні дістали тіло єдиного сина нашої патронтажної сестри .Вона стояла і годинами дивилась на свою вцілилу кухню на сьомому поверсі і казала :- Бачиш чашку на столі, це я не допила чай, а там коробка с харчами на випадок голоду, а там шухляда, ми купили вино для нашої перемоги, а на холодильнику зелений фартушок, це мій синок купив мені з першої стипендії на новий рік Благаю, достаньте мені той зелений фартушок! Проклінаю, проклінаю всіх кацапів..
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17.01.2023 17:37 Відповісти
Богуцький, прізвище знайоме, може батько якась відома людина?
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17.01.2023 18:17 Відповісти
Є депутатка у ВР Богуцька. Але це не про неї.
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17.01.2023 19:15 Відповісти
Царство небесне.
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17.01.2023 19:13 Відповісти
а если еще пять раз? то тогда пипец?
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17.01.2023 17:54 Відповісти
Интересно у вас *********** все получается. По 80 ракет было,сбивали и ничего. А тут сорок и половина в цель. Харош ******* и разводить народ ,уроды. Единственное правда,что на западной наверное две ракеты сбили за все войну,а так только принимают ,а соседние области из за них потом сутками без света сидят,так кстати было и на этот раз .
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17.01.2023 18:00 Відповісти
А сбивали ли тогда по 80 ракет? Может просто статистику накручивали... А то оказывается уже и х-22 не сбиваем, а в статистику добавляли.
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17.01.2023 18:03 Відповісти
Если бы не сбивали,то мы уже вообще забыли что такое э/э.
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17.01.2023 18:05 Відповісти
)) Ага це точно, над Рівненською 14, а на Західній напевно 2))))
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17.01.2023 18:26 Відповісти
Что самое интересное на Цензоре уже про зепадаль и их предатество и саботаж вообще уже не напишешь. Основной акаунт,которому почти 10 лет сразу заблокировали. Земразота,которая разминировали Чонгар и сдала херсонскую и киевскую области за два часа,уже и цензор подмяла под себя?
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17.01.2023 18:04 Відповісти
Мой тоже заблокировали, 2015года аккаунт, через фейсуб регился, хотя я никаких правил не нарушал, может просто у модератора плохое настроение было.
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17.01.2023 18:18 Відповісти
У всех так кто через фб заходил...подписки тоже обнулили.
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17.01.2023 18:31 Відповісти
Спасибо, что прояснил в чем проблема.
Я так понимаю, что обнулил подписку именно цензор.
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17.01.2023 18:39 Відповісти
На последних двух страницах на Совете форумчан можете почитать об этой проблеме подробнее. А если коротко, то служба поддержки сайта работает над этим. Специально никто ничьи подписки не обнулял. Видимо, это происходит автоматически. Наладят со временем.
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17.01.2023 19:00 Відповісти
Надеюсь, что наладят.
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17.01.2023 19:22 Відповісти
Здравствуйте, Лариса. А мне как-то автоматом добавляются в подписку разные комментаторы. Засоряют ленту. Если бы я хотела их увидеть в ленте, сама бы подписалась. Приходится удалять. Это тоже сбой ЦН.
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18.01.2023 08:30 Відповісти
Здравствуйте, . Да, не один сбой уже позади. Столько лет...Вспоминается разное...Как обсуждали оформление сайта и многое другое. Какая мелочь сейчас все это...
Хочется только одного: чтобы война закончилась, чтобы Украина выстояла, возродилась, и чтобы ВСЕ ВЫ были живы.
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18.01.2023 17:56 Відповісти
Ще й різних цифр приліпили
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17.01.2023 19:25 Відповісти
зруйнована енергосистема України ,вказує на брехню "зе" влади про ефективність ППО
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17.01.2023 18:18 Відповісти
ЗСУ можна вірити, а ЗЄвладі ні.
Тому бреше про кількість пошкоджень саме Шмигаль.

ДТЕК енергосистему доїв, нічого в неї не вкладаючи. А тепер війна все спише...

Згадаймо звідки Шмигаль сплив.
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17.01.2023 18:53 Відповісти
У нас поміняно все, трансформатори нові, кабеля, вуличне освітлення. Напруга стабільна 230v вже давно. Так що не тявкай.
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17.01.2023 20:37 Відповісти
Не чую аплодисментів на адресу ППО.
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17.01.2023 18:21 Відповісти
Чёт я не понял, было 35 ракет, сбили 28, как смогли 7 ракет разрушить 10 ТЭЦ? Шмыгаль у клоуна Конашенкова учится?
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17.01.2023 18:35 Відповісти
Ивано-франковск, Бурштынская ТЭС имеет 12шт. ЕнергоБлоков, все они находятся в одном помещении в длину 400метров, а растояние между блоками 33метра, попадания одной ракеты могло разрушить сразу несколько блоков, а также повредить остальные блоки.
фото с Бурштынская ТЭС
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17.01.2023 18:54 Відповісти
П*дары они конченые.
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17.01.2023 22:27 Відповісти
А чого ППО не прикриває стратегічно важливі ТЕС?
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17.01.2023 18:36 Відповісти
Да поймите уж, дело не в украинской ПВО, а в российских гандонах, которые пуляют со всех сторон по гражданским объектам. В нынешнем формате войны так и так будет прилетать.
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17.01.2023 22:31 Відповісти
шмаркаль,пора би і ответку дати.
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17.01.2023 18:51 Відповісти
Ну, реально, ПВО делает всё возможное и даже больше. Кроме благодарности, не должно быть к ним слов. На данный момент ракетный потенциал несопоставим.
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17.01.2023 22:34 Відповісти
Скоро у Шмигаля кількість пошкоджень буде перевищувати кількість прильотів. 😁
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17.01.2023 18:55 Відповісти
Уже й шмигаль підказує кацапам результати влучань.
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17.01.2023 22:58 Відповісти
 
 