Останньою ракетною атакою РФ пошкоджено дев’ять блоків ТЕС, - Шмигаль
У цілодобовому режимі тривають ремонтні роботи.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Остання масована ракетна атака росії мала деструктивні наслідки для української енергетики. Зазнали пошкоджень об’єкти генерації: 1 блок теплової електростанції на Сході та 8 блоків теплових електростанцій на Заході нашої країни. Пошкоджено три магістральні підстанції та одна повітряна лінія. Це призвело до зростання дефіциту потужності в енергосистемі. Що змушує щодня, починаючи з 15 січня, застосовувати аварійні відключення", - йдеться в повідомленні.
За словами Шмигаля, енергосистема вистояла, залишилася цілісною та керованою.
"У цілодобовому режимі тривають ремонтні роботи. Щодня працюємо над тим, аби в Україну надходило більше генераторів, трансформаторів та іншого обладнання для ліквідації пошкоджень", - додав глава уряду.
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Ніфіга собі! І це лише ОДНА ракетна атака...
І скільки у них там ще Х-22, яке наше ППО не збиває?
Сьогодні дістали тіло єдиного сина нашої патронтажної сестри .Вона стояла і годинами дивилась на свою вцілилу кухню на сьомому поверсі і казала :- Бачиш чашку на столі, це я не допила чай, а там коробка с харчами на випадок голоду, а там шухляда, ми купили вино для нашої перемоги, а на холодильнику зелений фартушок, це мій синок купив мені з першої стипендії на новий рік Благаю, достаньте мені той зелений фартушок! Проклінаю, проклінаю всіх кацапів..
Я так понимаю, что обнулил подписку именно цензор.
Хочется только одного: чтобы война закончилась, чтобы Украина выстояла, возродилась, и чтобы ВСЕ ВЫ были живы.
Тому бреше про кількість пошкоджень саме Шмигаль.
ДТЕК енергосистему доїв, нічого в неї не вкладаючи. А тепер війна все спише...
Згадаймо звідки Шмигаль сплив.
фото с Бурштынская ТЭС